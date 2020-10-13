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- 13 Eki 2020 - 23:10 G: 13 Eki 2020 - 23:31

Ankara'da Deniz Var mı? Sürekli Ortaya Yeni Bir Deniz Çıkıyor; Kimileri Duyunca İnanamıyor! Ankara'ya Deniz Gelecek mi?

Ankara'yı bilmeyenler tarafından en çok sorulan sorulardan biri Ankara'da Deniz Var mı? Oluyordu. Son birkaç yıldır ise Ankara'nın yerli halkı da bu soruyu araştırmaya başladı. Bu araştırmalar sonucunda oldukça garip sonuçlarla karşılaşan Halk, aynı zamanda Ankara'ya denizin gelip gelmeyeceğini de merak etmeye başladı. Kulağa her ne kadar saçma gelse de; Ankara'da deniz olayı Türkiye'nin en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'nin başkenti olan, binbir güzelliğe ev sahipliği yapan ve bununla birlikte iş / siyaset hayatının en etkin noktası olarak kendini gösteren Ankara'da deniz konusu yıllardır sık sık gündeme gelip, geri kayboluyor. Bunun üzerine Ankara'lılar Ankara'da deniz var mı? Yahut, Ankara'ya deniz gelecek mi? Sorusunun cevabını arıyorlar. Mecazi anlamında aslında Ankara'da deniz var. Bunlar Nallıhan'da yer alan baraj ve Gölbaşı yani Mogan Gölü olarak kendini gösteriyor. Fakat konumuz bu değil. İşte tüm detaylarıyla Ankara'da deniz olayı!

Ankara'da Deniz Var mı? 

Ankara, çok uzun yıllardan itibaren atlyapı konusunda sıkıntılarla karşılaşan bir şehir. Bu sebepten dolayı ağır yağışlı havalarda genel olarak şehri su basıyor. Şehri su bastığında ise yüzenlerden, kaçanlara, evlerinden su temizleyenlerden, dükkanlarını kurtarmaya çalışanlara, eğlencesini çıkaranlardan, acısını çekenlere kadar yüzlerce farklı tablo görünüyor. Bu tablolar genel olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ankara'ya deniz geldi" şeklinde yorumlanıyor ve özellikle şehir dışında yaşayanlar bu durum karşısında mizahi bir anlatım kullanıldığının farkına varmıyorlar. Bu sebepten Ankara'da deniz var mı? Araştırması yapıyorlar. Kesinlikle söyleyebiliriz ki İç Anadolu'nun göbeğinde yer alan Ankara'da deniz yok. Fakat gelebilir... Peki, deniz nasıl gelecek?

Ankara'ya Deniz Gelecek mi?

Özellikle son birkaç yıldır parti gözetmeksizin birçok siyasinin Ankara'ya deniz getireceğini söylemesi herkesi oldukça şaşırtıyordu. Bu açıklamalar karşısında ise genel olarak denizin doğal bir oluşum olduğu, sonradan getirilecek bir şey olmadığı ifade ediliyordu. Fakat siyasiler getirecekleri konusunda netti.

Parti gözetmeksizin bu vaatleri veren siyasilerin asıl demek istedikleri yapay bir deniz. Fakat bu deniz, uçsuz bucaksız denizlerden değil, baraj tarzı bir deniz. Her ne kadar gerçekmiş hissiyatı yaratmayacak olsa da deniz havası oldukça iyi bir şekilde verilebilir.

Şehir hayatından sıkılan Ankaralıların kendini attığı Mogan Gölü veya Nallıhan Barajı gibi alanlarda oldukça güzel noktalar oluşturulmuş durumda. Bu noktalarda ise rahatlıkla piknik vs. yapılabiliyor. Eğer vaatler gerçek olursa, bu tarz bir sulak alan deniz manzarası gibi Ankara halkına sunulabilir...

Ankaralının Deniz Sevdası

Türkiye'de denizi en çok seven şehir hangisi denilirse kesinlikle Ankara cevabı verilebilir. Bugün güney ve batı kesme bakıldığında özellikle teknelere göz atıldığında sahiplerinin genel olarak Ankaralı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bugün Türkiye'nin hangi deniz tatil alanına giderseniz gidin buralarda kesinlikle ve kesinlikle en az 10 adet Ankaralı göreceksinizdir. Ankaralının deniz sevdasına şuan için doğal bir çözüm yok. Beşeri yollarla yapılabilir mi? Meçhul... 

Sürekli Ortaya Çıkan Deniz 

Ankara'da sürekli ortaya çıkan deniz cümlesi ise; gerek sosyal medya kullanıcılarının tabirleri, gerekse siyasilerin kullandığı mizahi dil sebebiyle kendini gösteriyor. Bu yüzden özellikle altyapı sorunları yaşandığında Ankara'da deniz varmış gibi düşünülüyor. Sizler de düşüncelerinizi yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz...

13 Eki 2020 - 23:10 Ankara- Yaşam

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