Ankara'da 3 bölgede su kesintisi yaşanacak! Söz konusu su kesintisine dair son uyarı da gerçekleştirildi. 1-2 saatlik veya birkaç günlük bir kesinti olmayacak olan söz konusu kesinti; tam 60 farklı noktada hala devamlılığını sürdüren çalışmalardan dolayı yapılacak ve tamı tamına 4 gün sürecek. Peki, Ankara'da su kesintisi yapılacak olan o bölgeler hangileri? O bölgelerde hangi mahallelerde kesinti olacak? İşte tüm detaylar...

Gece gündüz devam eden çalışmalarla birlikte 30 yıllık su çilesi artık sonlanacak. Mamak, Polatlı ve Beypazarı bölgelerinde yapılacak ve tam 60 farklı noktada gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda vanalar 4 gün diğer ilçede de 1 gün kapalı kalacak. Bu sebepten dolayı söz konusu bölgelerde ikamet eden vatandaşların hazırlıklarını yapmaları ve mağduriyet yaşamamaları için son uyarı da bugün yapıldı.

MAMAK İLÇESİ VE MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 13.10.2020 15:00:00

Tamir Tarihi: 13.10.2020 21:00:00

Detay: Mamak ilçesi Şahintepe mahallesi P15 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı trafo bakım onarım çalışmasından dolayı pompalar çalışmadığından su basıncı yaşanacaktır

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Şahintepe, Misket, Tuzluçayır, Genaral Zeki Doğan, Şirintepe, Fahri Korutürk ile Kutlu mahallelerinin üst kotları Mutlu, Akşemsettin, Cengizhan ve Durali Aliç mahalleleri bir kısmı enerji 21.00 da verilecek

POLATLI İLÇESİ VE MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 11.10.2020 23:00:00

Tamir Tarihi: 15.10.2020 23:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ : POLATLI YA SU TEMİN EDEN YÜZÜKBAŞI ANA İLETİM HATTINDA SIK SIK ARIZALAR OLUŞMASINDAN DOLAYI HAT ÜZERİNDE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAH.ESENTEPE MAH.GÜLVEREN MAH.İSTİKLAL MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH.ZAFER MAH.KURTULUŞ MAH.FATİH MAHALLESİ.GAZİ MAH.ŞEHİTLİK MAH.ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.KARAPINAR MAH.BASRI MAH.KARACAAHMET MAH.KIRANHARMAN MAH.SAZLAR MAH.GENÇALİ MAH.ÖMERLER MAH.BEYLİKKÖPRÜ MAH.KARAİLYAS MAH.İĞCİLER MAH.ESKİPOLATLI MAH.KARAHAMZALI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KOCAHACILI MAHALLELERİNİN TAMAMI

BEYPAZARI İLÇESİ VE MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 13.10.2020 14:30:00

Tamir Tarihi: 13.10.2020 18:00:00

Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 10.SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ Bİ KISMI