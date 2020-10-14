Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bu müze ismini İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'dan almıştır. 2011 yılından beri hizmet veren müze kütüphanesi Ankara'nın gezilip görülmesi gereken yerlerinden biridir.

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Ankara ilinin Altındağ ilçesinde Hacettepe Mahallesi'nde bulunur. Oldukça merkezi yerde olan müzeye hem toplu taşıma hem de özel araçla gitmek mümkündür.

Mehmet Akif Ersoy Kütüphane Müze'sine toplu taşıma ile gidecek olan vatandaşların Hamamönü Altındağ güzergahını kullanması gerekir. Bu güzergahta hareket eden otobüs ve dolmuşlar müzeye ulaşmak için kullanılabilir.

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Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nasıl Bir Yapı ve Dizayna Sahiptir?

Mehmet Akif Ersoy Kütüphane Müzesi 12 Mart 2011 tarihinde açılmıştır. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nın da 90. yılı olan bugünde hizmet vermeye başlayan müze son derece modern bir dizayna sahip olmakla beraber döneminde izler de taşımaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi 2 katlı binadan oluşur. İçinde 7 binden fazla eser bulunan müzenin içinde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a özel bir oda bulunmaktadır. Bu odada Mehmet Akif'in saat, gözlük vb. özel eşyaları ile eserleri bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy ile beraber Atatürk'ün ve birçok yazarın eserleri müzede sergilenmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin 2 katlı ahşap Ankara evi geniş bir avlunun ortasında bulunur. Yüksek avlu duvarları ile çevrili ahşap evin üst katında dinlenme ve toplantı odası vardır. Toplantı odasının mimarisi ise dikkat çekmektedir. Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi aynı zamanda Avrupa Birliği Destinasyon Ödülü'nün de sahibidir.

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Kütüphanesi Hangi Gün ve Saatlerde Ziyaret Edilebilir?

Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Pazar ve pazartesi günleri kapalı olan müze diğer günler sabah 10.00 ile akşam 19.00 arasında açıktır. Bu saatlerde tüm vatandaşlar müzeyi ziyaret edebilir ve belli şartlar altında eser alabilirler.