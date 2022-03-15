Ankara’da Ehliyet Sınavı Nerede, Nasıl Yapılır? 2022 Yılı E-Sınav Hangi Günlerde ve Saat Kaçta Yapılır?

Araç kullanmanın son derece önemli ve gerekli olduğu son dönemlerde ehliyet kurslarına ve sınavlarına ilgi artmıştır. Motorlu taşıtları kullanmak için ehliyet almak isteyen vatandaşlar ise şartları araştırmaktadır. Ehliyet almak için yapılacak başvurular, kurslar ve sınavlar illere göre farklılık göstermektedir.

Ehliyet almak için sınava girecek adayların her şeyden önce ehliyet kurslarını tamamlanış olmaları gerekir. Kurslarını tamamlayan ve başvuru yapan adayların sınavları ise bulundukları şehre göre farklı biçimlerde yapılmaktadır. Ehliyet sınavına girecek olan adayların sınav günleri ve saatleri de bulundukları şehre göre farklılaşmaktadır. Ehliyet sınavına gösterilen ilginin artması ile beraber Türkiye'nin en kalabalık illerinden başkenti Ankara'da ehliyet sınavı ile ilgili bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Ankara'da Ehliyet Sınavları Nerede Yapılmaktadır?

Ankara ilinde ehliyet almak isteyen adayların öncelikle ehliyet kurslarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kursunu tamamlayan adaylar 75 TL sınav ücreti yatırarak başvuru yapabilir. Sınava Ankara'da girecek adayların ehliyet sınavları elektronik olarak yapılmaktadır.

Ankara'nın kalabalık bir şehir olması ve ehliyet almaya yönelik taleplerin yükselmesi ile süreci hem hızlandırmak hem de kolaylaştırmak için 2018 yılında elektronik sınav sistemine geçilmiştir. Ankara'da elektronik sınavlarda kullanılan 8 tane e-sınav merkezi bulunur. Ankara'daki e-sınav merkezlerinden 3 tanesi Sıhhiye'de iken 5 tanesi ise Çiğdem semtindedir. Ankara'da elektronik sınavların gerçekleştiği salonlara ulaşım ise toplu taşıma ile mümkündür.

Ankara'da elektronik sınav sistemine geçilmesi ile ehliyet sınavı oturumları da arttırılmıştı. Haftanın her günü elektronik sınav düzenlenir. Hafta sonları gün boyunca yapılan elektronik sınavlar, hafta içi çalışan vatandaşlar da düşünülerek 5'ten sonra yapılmaktadır.

Ankara'da haftanın her günü yapılan bu elektronik ehliyet sınavlarına adayların girecekleri gün ve saat ise gittikleri sürücü kursundan öğrenmeleri mümkündür. Sürücü kursundan alınan sınav giriş belgesinde sınav bilgileri yer alır. Elektronik sınava geçilmesinin bir diğer avantajı ise sınavı kazanamayan adayların 2 hafta sonra tekrar girmesinin mümkün olmasıdır.