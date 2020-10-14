Ankara’da Efsane Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman? 2020 Black Friday İndirimleri Hangi Ay, Hangi Gün?

Yılbaşının yaklaşması ile beraber vatandaşlar efsane kara cuma indirimleri içi gün saymaya başladı. Her yıl yılbaşından önceki dönemde alışverişte başlatılan büyük indirimler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Büyük alışveriş siteleri ve markaları tarafından başlatılacak olan Black Friday heyecanla bekleniyor. Ünlü markalarda büyük indirimlerin olduğu efsane kara cuma indirimleri alışveriş sevenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ABD'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan Black Friday, Türkiye'de de en sevilen cuma olmaya devam ediyor. Birçok büyük markaların giyim, ayakkabı, kozmetik ve teknolojik ürünlerde %90'a varan indirimler yaptığı Black Friday'in bu yıl hangi gün başlayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2020 Yılında Efsane Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

2020 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde herkes efsane kara cuma indirimlerinin başlamasını bekliyor. Alışveriş severler tarafından sürekli takip edilen Black Friday'in 2020 yılında hangi gün başlayacağı ise belli oldu.

2020 yılında milyonlarca vatandaşın alışveriş yapmak için beklediği efsane kara cuma indirimleri 27 Kasım tarihinde başlayacak. Birçok markadan çeşitli ürünlerin çok uygun fiyatlara alınabildiği Black Friday şimdiden beklenmeye başladı.

Black Friday Nedir?

Black Friday, yılbaşı alışverişlerinin başladığı dönem olarak kabul edilir. 1932 yılında Amerika'da başlayan Black Friday zamanla yılbaşı alışkanlıklarının gelişmesi ile tüm dünyaya yayılmıştır. Amerika'dan sonra Kanada ve İngiltere'de yapılan Black Friday indirimleri tüm dünyada yapılan bir alışveriş festivali halini almıştır. Eski yıllardan beri mağazalarda yapılan Black Friday, e-ticaretin gelişmesi ile birlikte internete de taşınmıştır.

Black Friday şimdilerde alışverişte indirimlerin yapıldığı özel günler için kullanılsa da terimin ilk kullanıldığı yıllardaki anlamı çok daha farklıdır. Black Friday terimi 1800'lü yıllarda finansal kriz anlamında kullanılmıştır. Sonrasında Jay Gould ve Jim Fisk isimli iki yatırımcının beraber çalışması ile kelimenin anlamı olumlu bir noktaya evrilmiştir. Bugünlerde efsane indirimlerin günü olarak bilinen Black Friday, 2020 yılında 27 Kasım günü başlayacak.