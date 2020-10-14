Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara ilinde bulunan Altınpark içine yapılan fuar merkezi ile popülerleşmiş ve Ankara'nın bilinen noktalarından biri haline gelmiştir. Çok eski yıllardan beri bulunan parkın kullanım amacı da dönemsel olarak değişmiş ve çeşitlenmiştir.

Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan Altınpark son derece merkezi bir noktada yer almaktadır. Altınpark Mahallesinde bulunan Altınpark'a Ankara'nın birçok bölgesinden ulaşım son derece kolaydır. Altınpark'a toplu taşıma kullanarak ya da özel araçla gitmek mümkündür. Özel araçla gidecek kişilerin havaalanı istikametine doğru gitmesi gerekir. Bununla birlikte toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ise Ulus ya da Kızılay'dan kalkacak araçların birçoğu ile Altınpark'a ulaşım sağlayabilir.

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Ankara Altınpark Ne Zaman Yapılmıştır?

Ankara Altınpark'ın yapılışı oldukça eskiye dayanmaktadır. İlk olarak 1977 yılında yapılan Altınpark o dönemde golf kulübü olarak kullanıldı. Sonrasında yeni bir proje kararı verilen Altınpark 1987 yılında hizmete açılmıştır. Altınpark hizmete açıldığı günden bu yana birçok değişikliğe uğramış ve geliştirilmiştir.

Ankara Altınpark Bünyesinde Neler Bulunur, Neler Yapılır?

640 bin metrekarelik alana sahip olan Altınpark'ın merkezinde uluslararası etkinliklerin düzenlendiği fuar bulunmaktadır. Altınpark bu fuarın açılması ile popülerleşmiştir. Altınpark bünyesinde Feza Gürsoy Bilim Merkezi bulunur. Küçük çocukların gezmesi ve deneyler yapmasına uygun olarak dizayn edilen bilim merkezi oldukça rağbet görmektedir. Altınpark bünyesinde kapalı ve açık spor salonları, açık ve yarı açık amfiler bulundurur. Gezmek için gelen vatandaşların yeni lezzetler tadabileceği Çin, Türk ve İtalyan restoranları da olan Altınpark sahip olduğu olimpik yüzme havuzu, golf sahası ve göletleri ile gezip görülmeye değer bir yerdir. Altınpark bünyesinde bulundurduğu Türk Sokağı ve Tepe Hanı gibi tesislerle de adından söz ettirmektedir. Ankara'nın en bilinen yerlerinden olmaya devam eden Altınpark herkesin gezip görmesi gereken bir tesistir.

Altınpark tesisi içinde bulundurduğu fuar ile birçok uluslararası etkinliğe ev sahibi yapmıştır. Fuarda yapılan etkinliklere katılımcı olarak gelen kişiler tarafından diğer özellikleri keşfedilen Altınpark zaman içinde Ankaralıların ve yabancıların uğrak yeri haline gelmiştir.