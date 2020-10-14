Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Eki 2020 - 16:29 G: 14 Eki 2020 - 16:55

Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara ilinde bulunan Altınpark içine yapılan fuar merkezi ile popülerleşmiş ve Ankara'nın bilinen noktalarından biri haline gelmiştir. Çok eski yıllardan beri bulunan parkın kullanım amacı da dönemsel olarak değişmiş ve çeşitlenmiştir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara ilinde bulunan Altınpark içine yapılan fuar merkezi ile popülerleşmiş ve Ankara'nın bilinen noktalarından biri haline gelmiştir. Çok eski yıllardan beri bulunan parkın kullanım amacı da dönemsel olarak değişmiş ve çeşitlenmiştir.

Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan Altınpark son derece merkezi bir noktada yer almaktadır. Altınpark Mahallesinde bulunan Altınpark'a Ankara'nın birçok bölgesinden ulaşım son derece kolaydır. Altınpark'a toplu taşıma kullanarak ya da özel araçla gitmek mümkündür. Özel araçla gidecek kişilerin havaalanı istikametine doğru gitmesi gerekir. Bununla birlikte toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ise Ulus ya da Kızılay'dan kalkacak araçların birçoğu ile Altınpark'a ulaşım sağlayabilir.

Ankara'da Gidebileceğiniz En İyi 20 Parkı Görmek İçin TIKLAYINIZ!

Ankara Altınpark Ne Zaman Yapılmıştır?

Ankara Altınpark'ın yapılışı oldukça eskiye dayanmaktadır. İlk olarak 1977 yılında yapılan Altınpark o dönemde golf kulübü olarak kullanıldı. Sonrasında yeni bir proje kararı verilen Altınpark 1987 yılında hizmete açılmıştır. Altınpark hizmete açıldığı günden bu yana birçok değişikliğe uğramış ve geliştirilmiştir.

Ankara Altınpark Bünyesinde Neler Bulunur, Neler Yapılır?

640 bin metrekarelik alana sahip olan Altınpark'ın merkezinde uluslararası etkinliklerin düzenlendiği fuar bulunmaktadır. Altınpark bu fuarın açılması ile popülerleşmiştir. Altınpark bünyesinde Feza Gürsoy Bilim Merkezi bulunur. Küçük çocukların gezmesi ve deneyler yapmasına uygun olarak dizayn edilen bilim merkezi oldukça rağbet görmektedir. Altınpark bünyesinde kapalı ve açık spor salonları, açık ve yarı açık amfiler bulundurur. Gezmek için gelen vatandaşların yeni lezzetler tadabileceği Çin, Türk ve İtalyan restoranları da olan Altınpark sahip olduğu olimpik yüzme havuzu, golf sahası ve göletleri ile gezip görülmeye değer bir yerdir. Altınpark bünyesinde bulundurduğu Türk Sokağı ve Tepe Hanı gibi tesislerle de adından söz ettirmektedir. Ankara'nın en bilinen yerlerinden olmaya devam eden Altınpark herkesin gezip görmesi gereken bir tesistir.

Altınpark tesisi içinde bulundurduğu fuar ile birçok uluslararası etkinliğe ev sahibi yapmıştır. Fuarda yapılan etkinliklere katılımcı olarak gelen kişiler tarafından diğer özellikleri keşfedilen Altınpark zaman içinde Ankaralıların ve yabancıların uğrak yeri haline gelmiştir.

14 Eki 2020 - 16:29 Ankara/ Altindağ- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır? mask
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır?
Ankara’da Ehliyet Sınavı Nerede, Nasıl Yapılır? E-Sınav Hangi Günlerde ve Saat Kaçta Yapılır? mask
Ankara’da Ehliyet Sınavı Nerede, Nasıl Yapılır? E-Sınav Hangi Günlerde ve Saat Kaçta Yapılır?
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kuaför Fiyatları 2021 - Ankara Berber Fiyatları mask
Ankara Kuaför Fiyatları 2021 - Ankara Berber Fiyatları
Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Ankara'da Otellerde Hes kodu Zorunlu Mu? Hes Kodu Nedir, Nasıl Alınır? mask
Ankara'da Otellerde Hes kodu Zorunlu Mu? Hes Kodu Nedir, Nasıl Alınır?
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
Ankara Bölgesindeki Tarihi Hamamlar! İşte Ankara'nın En İyi Türk Hamamları mask
Ankara Bölgesindeki Tarihi Hamamlar! İşte Ankara'nın En İyi Türk Hamamları
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler mask
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı mask
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Ankara’da Efsane Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman? 2020 Black Friday İndirimleri Hangi Ay, Hangi Gün? mask
Ankara’da Efsane Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman? 2020 Black Friday İndirimleri Hangi Ay, Hangi Gün?
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır? mask
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır?
Ankara’da Ehliyet Sınavı Nerede, Nasıl Yapılır? E-Sınav Hangi Günlerde ve Saat Kaçta Yapılır? mask
Ankara’da Ehliyet Sınavı Nerede, Nasıl Yapılır? E-Sınav Hangi Günlerde ve Saat Kaçta Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL