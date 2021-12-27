- 27 Ara 2021 - 14:04 G: 27 Ara 2021 - 14:49

Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? Tacettin Dergahı hangi şehirde?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Tacettin Dergahı'nın bahçesine gömülmüştür. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı Ankara ilinde bulunur.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Tacettin Dergahı'nın bahçesine gömülmüştür. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı Ankara ilinde bulunur. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacettepe Mahllesi'nde bulunur. Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi olarak da bilinir.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı Altındağ ilçesinde son derece merkezi bir noktada bulunmaktadır. Aynı zamanda müze olarak hizmet veren adrese özel araçla ya da toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür. Tacettin Dergahına metro ya da dolmuş ile gidilebilmektedir. Toplu taşıma kullanacak vatandaşların metroda aktarma yapması gerekebilir. Ancak dolmuş ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı'na doğrudan gitmek mümkündür.

Tacettin Dergahı'nın Önemi Nedir?

Muhsiz Yazıcıoğlu'nun mezarının bulunduğu Tacettin Dergahı tarihsel olarak da öneme sahip olan bir yapıdır. Kurtuluş Savaşına destek vermek için şehre gelen ve kalacak yeri olmayan Mehmet Akif Ersoy o dönemde bu dergahta kalmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un Tacettin Dergahı'nda uzun süre kaldığı hatta İstiklal Marşı'nın ilk iki dizesini burada yazdığı bilinir.

Tacettin Dergahı olarak bilinen bu adres aynı zamanda müze olarak hizmet vermektedir. Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi olarak bilinen 2 katlı ahşap evde Mekmet Akif Ersoy'un bazı şahsi eşyaları ve eserleri sergilenmektedir. Müzenin kuruluşu ile beraber bulunduğu sokak da Mehmek Akif Ersoy Sokağı olarak isim değiştirmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu 11 yıl önce Kahramanmaraş'ta uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'dır. Yaşadığı uçak kazası sonucu ölen Muhsin Yazıcıoğlu her sene mezarında anılmaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu vasiyetnamesinde talep etmesi üzerine Tacettin Dergahına gömülmüştür. Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi fikirlerinin de göz alınması ile Bakanlar Kurulu tarafından yapılan toplantıdan Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nin bahçesine gömülmesinde bir mahsur olmadığına karar verilmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu mezarının bulunduğu yer itibari ile de akıllara kazınmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu Kabri, Adres

Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Sk. 11 A, 06230 Altındağ/Ankara (Kızılay'dan Yürüme Yarım Saat, Araç ile 15 Dk sürmektedir?



27 Ara 2021 - 14:04 Ankara- Yaşam

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