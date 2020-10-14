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- 14 Eki 2020 - 17:02 G: 14 Eki 2020 - 17:03

Ankara Polatlı Yüzükbaşı mevkii içme suyu hattında yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı

Polatlı’nın 30 yıllık su çilesini sonlandıracak çalışmalarda üçüncü güne girildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Yüzükbaşı Terfi İstasyonu’ndan Polatlı ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayan 83 kilometrelik hat üzerinde yürüttüğü bakım, onarım ve imalat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Programımızda bir aksama yok. Çalışmalar planladığımız şekilde ilerliyor” dedi. Hatta daha önceden duyurulduğu gibi 15 Ekim Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla su verilmesinin planlandığını açıklayan Öztürk, bazı sosyal medya hesaplarından su verildiğine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ASKİ ekipleri 7/24 hat üzerindeki 16 nokta başta olmak üzere toplam 60 noktada başladığı 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz yapımı aralıksız sürdürülürken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Programımızda bir aksama yok. Çalışmalar planladığımız şekilde ilerliyor. Önceden duyurulduğu gibi 15 Ekim Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla ilçeye su verilmesini planlıyoruz” dedi.

72 SAATLİK SU MESAİSİ

Hattın en çok sorun çıkaran 100 metrelik kısmındaki (Özyurt Mahallesi) boruların yenilendiğini ve Polatlı Yunak Yolu 14. kilometredeki iş sahasında 72 saattir aralıksız çalıştıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Öztürk, çalışmaları yerinde inceleyerek takip ediyor.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

Çalışmaların 3. gününde 192 kişilik ekip, 150'ye yakın ekipman ile sahada çalışıyoruz. Hat üzerindeki 14 yeni hat vanasının tamamının montajı yapıldı. Kaynak işlemi bitmek üzere ve hatta daha önceden duyurulduğu gibi 15 Ekim Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla su verilmesi şu an için mümkün görünüyor. 83 kilometrelik hat üzerindeki 57 yapıda (vana odası) müdahale sürüyor. Programımızda bir aksama yok çalışmalar planladığımız şekilde tamamlanacak.”

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK: “TANKERDEN SU ALMAYA DEVAM EDİN”

4 günlük çalışma süresinin yapılan işe göre çok kısa bir süre olduğunun altını çizen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Polatlılı vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına süreyi olabildiğince kısa tutmak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden çalışmaların tamamlandığı ve ilçeye suyun verilmeye başlandığına dair verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Öztürk, “Yapılan yayınlar gerçek değil. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tankerden su almaya devam etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Çalışmalar nedeniyle ilçede 11 Ekim 2020 Pazar gecesi saat 23.00’da başlayan su kesintisinin, 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlanması planlanıyor.

14 Eki 2020 - 17:02 Ankara- Belediyeler

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