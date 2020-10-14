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- 14 Eki 2020 - 19:08 G: 14 Eki 2020 - 20:06

Ankara'da Koronavirüste Çarklar 360 Derece Tersine Döndü! Öyle Bir Tehlike Geldi ki... Koca Bekleniyor!

Ankara'da koronavirüste çarklar 360 derece tersine dönmüş durumda. Koronavirüs salgınının kısa süre önce merkez şehri olarak kabul edilmekte olan Ankara'da Pazartesi gününden itibaren koronavirüsle ilgili umut verici açıklamalar altına imza atıldı. Kış mevsimine girmiş olmamızla birlikte; Ankara'da çarklar bugün itibarıyla 360 derece tersine döndü... Çünkü çok riskli o süreç başlıyor! Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da kış mevsiminin etkileri görülmeye başlandı. Hava sıcaklıklarının hızla düşüş gösterdiği Ankara'da koronavirüs için rutin bir şekilde ilerleyen çarklar, bugün itibarıyla tersine döndü. Oldukça kritik olan bugün ve sonraki 4-5 aylık süreye dair Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor... 

Ankara'da koronavirüsle ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında altına imza attığı açıklamalarda; son 10 günde Ankara'da %60 azalış olduğu fakat son 3 günde ise artıışın tekrar başladığı ve %5 oranında bir artış görüldüğünü ifade etmesi Ankara halkını tekrar endişelendirdi. Fakat Ankara halkını endişelendirmesi gereken tek şey bu değil. Henüz net bir şekilde ele alınmayan, çarkların tersine dönmesine sebep olabilecek bir sorun var. İşte detaylar >>

14 Eki 2020 - 19:08 Ankara- Yaşam

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