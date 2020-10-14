Ankara'da Koronavirüste Dengelerde Devasa Değişim! Fahrettin Koca Bir Bir Açıkladı, O Tabloyu Görenler Şaşırdı! İşte o ilçeler...
Ankara'da koronavirüste dengeler oldukça büyük bir değişim gösterdi. Bu anlamda Fahrettin Koca bugün (14.10.2020) gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ardından çok önemli açıklamalar altına imza attı. Açıklamalarında ilk olarak Türkiye genelini konu alan Koca, öncelikle günlük tabloyu vermek istediğini söyleyerek bugünkü hasta sayısının 1.671 olduğunu, hayatını kaybeden kişi sayısının 57 olduğunu, iyileşenlerin 1.396 olduğunu aktardı. Toplam testin ise 115.328 olduğunu söyledi.
Bugün Türkiye'de ve Ankara'da koronavirüs için en önemli ve kritik gün olarak öne çıkıyor. Bunun temel sebebi ise; Bilim Kurulu Toplantısı ve Ankara ile ilgili alınan kararlar ve raporlar! Sağlık Bakanı Koca, bugünkü toplantıda ilk olarak Ankara'yı konu alarak açıklamalarına başladı. Koca'nın açıklamalarına göre Ankara'da dengelerde büyük değişim yaşandı.
Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yapan Koca'nın verdiği bilgiler altın niteliğinde önem taşıyor. İşte Ankara ve diğer birkaç önemli şehirdeki koronavirüs raporu ve alınan önlemler:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.