Ankara'da Koronavirüste Dengelerde Devasa Değişim! Fahrettin Koca Bir Bir Açıkladı, O Tabloyu Görenler Şaşırdı! İşte o ilçeler...

Bugün Türkiye'de ve Ankara'da koronavirüs için en önemli ve kritik gün olarak öne çıkıyor. Bunun temel sebebi ise; Bilim Kurulu Toplantısı ve Ankara ile ilgili alınan kararlar ve raporlar! Sağlık Bakanı Koca, bugünkü toplantıda ilk olarak Ankara'yı konu alarak açıklamalarına başladı. Koca'nın açıklamalarına göre Ankara'da dengelerde büyük değişim yaşandı.

Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yapan Koca'nın verdiği bilgiler altın niteliğinde önem taşıyor. İşte Ankara ve diğer birkaç önemli şehirdeki koronavirüs raporu ve alınan önlemler: