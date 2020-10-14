Masterchef'te Yeni İfşa! Tüm Gizem Kayboldu... Bu Hafta da Kaptan ve Elenecek İsim Açıklandı! O Yarışmacı Korona Oldu! Etraf Çalkalanıyor...

...Arka plan ekibinden birisi olduğu düşünülüyor. Bilgi sızdırma durumu ise yarışmanın tüm gizemini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Acun Ilıcalı, bu kapsamda herhangi bir açıklama altına imza atmazken, Masterchef ekibinden kimse bu konuya değinmiyor. Fakat her hafta daha başlamadan o hafta neler olacağı tek tek açıklanıyor. Bu sefer tekrar açıklama yapıldı. Bu artık, 10.yu geçti... Bu hafta kimin elenip, kimin kaptan olacağı ortaya çıktı!

Masterchef'te geçen hafta başında yarışmaya kimin veda edeceği ve hafta içinde neler yaşanacağı tek tek ifşa edilmişti ve her şey doğru çıkmıştı. Aynı iddialar, daha doğrusu bilgi sızdırmalar bugün de yapıldı ve yarışmacılardan birinin korona olduğu ve dolayısıyla yarışmaya veda edeceği açıklandı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>