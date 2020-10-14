Masterchef'te Yeni İfşa! Tüm Gizem Kayboldu... Bu Hafta da Kaptan ve Elenecek İsim Açıklandı! O Yarışmacı Korona Oldu! Etraf Çalkalanıyor...
TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve her bölümüyle birlikte reyting rekorları altına imza atan Masterchef, Acun Ilıcalı'nın ve bunun yanı sıra gerek şeflerin, gerek yarışmacıların, gerek arka planda prodüksiyon ekibinin üst düzey emek vererek yayınladığı bir program olarak dikkat çekiyor. Masterchef 2020 başladığı andan itibaren ifşa şokları ardı ardına sıralanıyor ve hepsi gerçek çıkıyor. Bunu yayınlayan kaynağa ise "Masterchef kahini" deniliyor. Fakat bunun kahin değil...
...Arka plan ekibinden birisi olduğu düşünülüyor. Bilgi sızdırma durumu ise yarışmanın tüm gizemini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Acun Ilıcalı, bu kapsamda herhangi bir açıklama altına imza atmazken, Masterchef ekibinden kimse bu konuya değinmiyor. Fakat her hafta daha başlamadan o hafta neler olacağı tek tek açıklanıyor. Bu sefer tekrar açıklama yapıldı. Bu artık, 10.yu geçti... Bu hafta kimin elenip, kimin kaptan olacağı ortaya çıktı!
Masterchef'te geçen hafta başında yarışmaya kimin veda edeceği ve hafta içinde neler yaşanacağı tek tek ifşa edilmişti ve her şey doğru çıkmıştı. Aynı iddialar, daha doğrusu bilgi sızdırmalar bugün de yapıldı ve yarışmacılardan birinin korona olduğu ve dolayısıyla yarışmaya veda edeceği açıklandı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.