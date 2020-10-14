Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı

Tüm bunlar bir yana, herkesi şaşırtan o olay ise İbrahim Tatlıses oldu. Kısa zaman önce İbo Show ile çıkan haberlerle birlikte ortalığı sallayan ve büyük gündem uyandıran İbrahim Tatlıses, 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumunu yaparak sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses Ne Dedi?

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