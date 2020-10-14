Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı
Aylardır herhangi bir şekilde haber alınamayan Mehmet Ali Erbil son haliyle birlikte tekrardan takipçilerine göründü ve sağlığının gayet iyi olduğu görüldü. Ağustos ayı içerisinde kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil; Instagram hesabı üzerinden arkadaşının doğum gününü kutladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Son zamanlarda giydiği kıyafetler, gece hayatı ve açıklamalarıyla büyük tepki toplayan kızı Yasmin Erbilin de yer aldığı fotoğrafta; Erbil'e Yasmin'in yorumu "Babiş..."
Tüm bunlar bir yana, herkesi şaşırtan o olay ise İbrahim Tatlıses oldu. Kısa zaman önce İbo Show ile çıkan haberlerle birlikte ortalığı sallayan ve büyük gündem uyandıran İbrahim Tatlıses, 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumunu yaparak sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses Ne Dedi?
İbrahim Tatlıses'in yorumu ve diğer tüm detaylar için diğer sayfaya geçebilirsiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.