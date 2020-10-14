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- 14 Eki 2020 - 21:39 G: 14 Eki 2020 - 21:49

Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı

Aylardır herhangi bir şekilde haber alınamayan Mehmet Ali Erbil son haliyle birlikte tekrardan takipçilerine göründü ve sağlığının gayet iyi olduğu görüldü. Ağustos ayı içerisinde kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil; Instagram hesabı üzerinden arkadaşının doğum gününü kutladığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Son zamanlarda giydiği kıyafetler, gece hayatı ve açıklamalarıyla büyük tepki toplayan kızı Yasmin Erbilin de yer aldığı fotoğrafta; Erbil'e Yasmin'in yorumu "Babiş..."

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm bunlar bir yana, herkesi şaşırtan o olay ise İbrahim Tatlıses oldu. Kısa zaman önce İbo Show ile çıkan haberlerle birlikte ortalığı sallayan ve büyük gündem uyandıran İbrahim Tatlıses, 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumunu yaparak sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki İbrahim Tatlıses Ne Dedi? 

İbrahim Tatlıses'in yorumu ve diğer tüm detaylar için diğer sayfaya geçebilirsiniz >>

14 Eki 2020 - 21:39 Ankara- Yaşam

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