Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Eki 2020 - 10:46 G: 15 Eki 2020 - 11:01

Nazım Hikmet baştan sona yenilendi! 28 Ekim’de “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor - Ankara

Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, 28 Ekim’de Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Genco Erkal “İnsanlarım” oyunuyla Nazım’da

Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, 28 Ekim’de Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor.

Nazım Hikmet baştan sona yenilendi

Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip olan ve binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi pandemi sürecinde baştan sona yenilendi. Kültür merkezi salonlarından, ses ve ışık sistemine, kulislerinden fuaye alanına kadar yenilenirken bin 508 kişilik salona ise Nazım Hikmet eserlerini en iyi yorumlayan tiyatro ustalarından olan Genco Erkal’ın ismi verildi.

Usta kendi salonunu açacak

Salona adı verilen duayen Tiyatrocu Genco Erkal da açılışa tek kişilik oyunuyla damga vuracak. 28 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da sahnelenecek olan tek perdelik oyun, 1 buçuk saat boyunca Başkentli tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Erkal, oyununda; dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın Bursa Cezaevinde geçirdiği yılların öyküsünü anlatacak.

Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta-Babu'ya Mektuplar'dan bölümler ve yine o dönemde yazılmış şiirler ile mektupların yer aldığı İnsanlarım adlı oyun, umutsuzluğun kol gezdiği bir dönemde, tüm ütopyaların yıkılıp, çöktüğü bir karanlık çağda, en zorlu koşullarda bile “gelecek güzel günlere olan inancını” yitirmeyen bir büyük ozanı anlatacak.

Oyuna girişler HES koduyla yapılacak

Açılış gününde, Pandemi dolayısıyla yüzde 60 kapasiteyle hizmet verecek olan salona girişler ise HES Kodu ile yapılacak.

15 Eki 2020 - 10:46 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle’nin 38’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin 38’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Ankara Yenimahalle havuzları açılıyor mask
Ankara Yenimahalle havuzları açılıyor
Ankara Yenimahalle’de aletli pilates eğitimleri başlıyor mask
Ankara Yenimahalle’de aletli pilates eğitimleri başlıyor
Ankara Yenimahalle kreşlerinde cimnastik heyecanı mask
Ankara Yenimahalle kreşlerinde cimnastik heyecanı
İç Anadolu Belediyeler Birliği'nden Muhittin Böcek’e destek mask
İç Anadolu Belediyeler Birliği'nden Muhittin Böcek’e destek
Yenimahalle Evi açılışa için gün sayıyor - Ankara mask
Yenimahalle Evi açılışa için gün sayıyor - Ankara
Başkan Yaşar, sınava hazırlanan öğrencilere jest yaptı - Ankara mask
Başkan Yaşar, sınava hazırlanan öğrencilere jest yaptı - Ankara
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden metro istasyonlarında maske ve dezenfektan dağıtımı mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden metro istasyonlarında maske ve dezenfektan dağıtımı
Ankara Yenimahalle’de altyapı çalışmaları sürüyor mask
Ankara Yenimahalle’de altyapı çalışmaları sürüyor
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin 37’inci Aile Sağlığı Merkezi açıldı
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kıraathane Buluşmaları “Azerbaycan Özel Programı” ile göz doldurdu - Ankara mask
Kıraathane Buluşmaları “Azerbaycan Özel Programı” ile göz doldurdu - Ankara
Ankara Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimi başlatıyor mask
Ankara Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimi başlatıyor
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı mask
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı
Mamak FK, Konyaspor ile oynadığı maçtan galip ayrıldı - Ankara mask
Mamak FK, Konyaspor ile oynadığı maçtan galip ayrıldı - Ankara
Güdül, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu - Ankara mask
Güdül, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu - Ankara
Ankara Akyurt Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Kabul Edildi mask
Ankara Akyurt Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Kabul Edildi
Ankara Polatlı Yüzükbaşı mevkii içme suyu hattında yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı mask
Ankara Polatlı Yüzükbaşı mevkii içme suyu hattında yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Köy Evleri Projesi için düğmeye bastı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Köy Evleri Projesi için düğmeye bastı
Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi İsmet İnönü Parkı’nda Ankaralılarla buluştu mask
Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi İsmet İnönü Parkı’nda Ankaralılarla buluştu
Ankara Büyükşehir’den uyuşturucuyla mücadele için Özgür Köy Merkezi mask
Ankara Büyükşehir’den uyuşturucuyla mücadele için Özgür Köy Merkezi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kıraathane Buluşmaları “Azerbaycan Özel Programı” ile göz doldurdu - Ankara mask
Kıraathane Buluşmaları “Azerbaycan Özel Programı” ile göz doldurdu - Ankara
Ankara Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimi başlatıyor mask
Ankara Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitimi başlatıyor
TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran Başkanlığı’nda Yapıldı - Ankara mask
TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran Başkanlığı’nda Yapıldı - Ankara
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim 2020
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı mask
İstanbul merkezli 17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı mask
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL