Nazım Hikmet baştan sona yenilendi! 28 Ekim’de “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor - Ankara

Genco Erkal “İnsanlarım” oyunuyla Nazım’da

Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, 28 Ekim’de Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı “İnsanlarım” adlı tek kişilik oyunuyla kapılarını açıyor.

Nazım Hikmet baştan sona yenilendi

Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip olan ve binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi pandemi sürecinde baştan sona yenilendi. Kültür merkezi salonlarından, ses ve ışık sistemine, kulislerinden fuaye alanına kadar yenilenirken bin 508 kişilik salona ise Nazım Hikmet eserlerini en iyi yorumlayan tiyatro ustalarından olan Genco Erkal’ın ismi verildi.

Usta kendi salonunu açacak

Salona adı verilen duayen Tiyatrocu Genco Erkal da açılışa tek kişilik oyunuyla damga vuracak. 28 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da sahnelenecek olan tek perdelik oyun, 1 buçuk saat boyunca Başkentli tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Erkal, oyununda; dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın Bursa Cezaevinde geçirdiği yılların öyküsünü anlatacak.

Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta-Babu'ya Mektuplar'dan bölümler ve yine o dönemde yazılmış şiirler ile mektupların yer aldığı İnsanlarım adlı oyun, umutsuzluğun kol gezdiği bir dönemde, tüm ütopyaların yıkılıp, çöktüğü bir karanlık çağda, en zorlu koşullarda bile “gelecek güzel günlere olan inancını” yitirmeyen bir büyük ozanı anlatacak.

Oyuna girişler HES koduyla yapılacak

Açılış gününde, Pandemi dolayısıyla yüzde 60 kapasiteyle hizmet verecek olan salona girişler ise HES Kodu ile yapılacak.