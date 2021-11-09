Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı mahallerinden biri olan Hacettepe, şehrin en popüler mahalleleri arasındadır. Mahalle ile aynı ismi taşıyan üniversite sayesinde mahalle Türkiye çapında tanınmıştır. Ankara'nın en merkezi ve popüler mahallerinden Hacettepe'nin ilginç de bir isim hikayesi vardır.

Ankara Altındağ'daki Hacettepe mahallesi oldukça merkezi bir konumda yer alır. Mahallenin konumundan dolayı sınırlarında birçok kamu ve sağlık kurumu bulunmaktadır. Üniversitesi de bulunan mahalle oldukça popülerdir.

Ankara Hacettepe Semtinin İsim Hikayesi Nedir?

Ankara Hacettepe Mahallesi'nin isminin nereden geldiği merak ediliyor. İsminin üniversiteye de verilmesi ile popülerleşen Hacettepe Mahallesi'nin isminin hikayesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

1700'lü yıllarda şimdilerde Hacettepe Mahallesi olarak bilinen semtte Yağlı Dede isimli bir zat yaşarmış. Yağlı Dede bilgisi ile herkesin saygı duyduğu biriymiş. Rüyalarında yaşanacakları önceden bilmesi ile ün salmış. Ankara'da yaşanacak çekirge istilası ve kuraklık gibi olayları önceden haber vermesi ile yaşlı adama duyulan saygı iyice artmış. Zor durumda ve çaresiz kalan herkese yaptığı yardımlarla bilinen Yağlı Dede'nin nerede yaşadığı ne yiyip ne içtiği bilinmezmiş. Yeşil kirli hırkası ile tanınan Yağlı Dede'nin en yakın dostu ise Kasım Efendi'ymiş.

Yağlı Dede bir gün Kasım Efendi ile otururken yakında öleceğini söylemiş. Öleceğini hisseden Yağlı Dede Kasım Efendi'den kendisine bir kabir yapmasını istemiş. Yağlı Dede birkaç gün sonra vefat etmiş. İstediği yere yapılan mezarının başına da 2 tane çanak koymuşlar. İnsanlar yaşarken birçok iyiliğini gördükleri Yağlı Dede'den öldükten sonra da dilek dilemeye devam etmişler. İnsanların Yağlı Dede'nin mezarının başındaki çanaklara mum dikerek dilek dilemeleri ve dua etmeleri ile mezar hacet kapısı olarak anılmaya başlamış.

Yağlı Dede'nin mezarına herkesin hacet kapısı demesi ile isim giderek Hacettepe'ye dönüşmüş ve semtin adı böyle kalmış. Bugün hala Hacettepe Mahallesi olan semtin ismi ile ilgili anlatılan efsanelerin içinde en popüler olanı ve bilineni de Yağlı Dede'nin hikayesidir.