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- 15 Eki 2020 - 14:47 G: 15 Eki 2020 - 15:07

Ankara’da Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir?

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara Beştepe Millet Camii, açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Aynı anda 3 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayan Beştepe Millet Camii, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara Beştepe Millet Camii, açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Aynı anda 3 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayan Beştepe Millet Camii, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alıyor.

Ankara'da 2015 yılında açılan Millet Camii TOKİ tarafından yapıldı. Millet Camii geniş kapasitesi, mimari özellikleri ve konumu ile oldukça ilgi çekiyor. Camii Ankaralı vatandaşlar tarafından ibadet için tercih edildiği gibi çevre illerden de ziyaretçi alıyor. Görkemli bir açılışla duyurulan Beştepe Millet Camii vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Ankara Millet Camii Nerede, Nasıl Gidilir?

2015 yılında Ankara'da açılışı yapılan Beştepe Millet Camii, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunuyor. Beştepe semtinde bulunan camii ismini de buradan almıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camii, külliyenin halka açık olan belli noktalarından biridir. Beştepe Millet Camii şuanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan külliyenin içinde olması yönü ile de dikkat çekiyor.

Ankara Beştepe Millet Camiine ulaşım ise son derece kolaydır. Millet Camiinin bulunduğu Yenimahalle oldukça merkezi bir ilçedir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine özel araçla, yürüyerek ya da toplu taşıma ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Ankara Millet Camisinin Mimarı Özellikleri Nasıldır?

Ankara'da 2015 yılından beri hizmet veren Millet Camiinin mimarı özelliklerinden ilk kez açılış konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan bahsetmiştir. Cumhurbaşkanı Millet Camisinin Osmanlı ve Türk mimarilerinin bir sentesi olduğunu belirterek camiinin ihtişamından bahsetmiştir. Beştepe Millet Camii mimarisinin Türk kültürünün yeni bir yorumu olduğu söylenmektedir. 5 bin 177 metrekare olan Camii bodrum, namaz katı ve mahfil katlarından oluşur. Bir tane ana kubbe ve 4 tane yarım kubbesi olan Millet Camiinde karşılama yazısı Ra'd suresi 24. ayet ile yapılmıştır.

Beştepe Millet Camiinin ilk katında imam odası ve sohbet odası bulunuyor. Namaz alanı ve abdesthaneye dikey ulaşımı sağlayan 2 tane asansörün bulunduğu camide 3 bin kişi rahatlıkla ibadet edebiliyor. Millet Camii mimarı özellikleri ve kapasitesi ile dikkat çekmeye devam ediyor.

15 Eki 2020 - 14:47 Ankara- Yaşam

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