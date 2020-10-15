Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi

Kanal D ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosun ile ilgi çekmeye devam ediyor. Dizinin tanıtımının yayınlanması itibariyle dikkat çeken isimlerden biri de Melis Sezen oldu. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen hakkında izleyiciler birçok araştırma yapmaya devam ediyor. Daha önce birçok yapımda rol alan Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki rolü ile merak konusu olmaya devam ediyor.

Melis Sezen'in Eğitim Hayatı

2 Ocak 1997 yılında İstanbul Silivri'de doğan Melis Sezen'in annesi Selanik babası ise Arnavut göçmenidir. Bir erkek kardeşi olan Melis Sezen küçük yaşlardan beri oyunculukla ilgilenmektedir. Melis Sezen verdiği röportajlarda ailesinin oyunculuk konusunda hep kendine destek olduğunu belirtmiştir. Annesinin oyunculuğa ilgisi olduğunu fark etmesi ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazılan Melis Sezen drama ve tiyatro eğitimi almıştır. Melis Sezen Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunudur.

Melis Sezen Hangi Yapımlarda Rol Almıştır?

Melis Sezen televizyon kariyerine 2016 ve 2017 yıllarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile başlamıştır. Sonrasında Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandıran genç oyuncu 2018 yılında sinema sektörüne girmiştir. Dünya Hali ve Tilki Yuvası bağımsız filmlerinde rol alan oyuncu sonrasında Bold Pilot Bizim İçin Şampiyon filminde rol aldı.

Melis Sezen 2019 yılında yayınlanan Leke dizisindeki Yasemin karakteri ile ilk başrolünü oynadı. Ardından yine Sevgili Geçmiş dizisinde Beren karakteri ile başrol oldu. Melis Sezen 2020 yılında Kurtuluş Savaşını anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm isimli mini dizide baş karakter Nazan'a hayat verdi. Melis Sezen'in son sinema filmi Kovan ise Korona virüs sebebi ile henüz vizyona girmedi. Genç Oyuncu Kanal D ekranlarında yeni başlayan Sadakatsiz dizisi ile ekrana döndü.

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan Melis Sezen Sadakatsiz dizisi ile popüler hale gelmiştir. Melis Sezen 2019 yılında IMDB STARmeter listesinde de ilk 100'e giren isimlerden biridir. Genç oyuncunun yeni dizisi ile büyük ilgi ile takip ediliyor.