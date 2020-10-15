Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Eki 2020 - 16:02 G: 15 Eki 2020 - 18:49

Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...

Ankara'da bulunan Kırmızı Ebe Türbesi ve hikayesi kültürel olarak son derece önemlidir. Kırmızı Ebe hem kerameti hem de Anadolu adının yaratıcısı olarak coğrafyanın en saygı duyulan isimlerinden biri olmakla beraber Kızılcahamam'da bulunan türbesi ise merak edilen yerlerden biridir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da bulunan Kırmızı Ebe Türbesi ve hikayesi kültürel olarak son derece önemlidir. Kırmızı Ebe hem kerameti hem de Anadolu adının yaratıcısı olarak coğrafyanın en saygı duyulan isimlerinden biri olmakla beraber Kızılcahamam'da bulunan türbesi ise merak edilen yerlerden biridir. Hikayesi dilden dile anlatılan Kırmızı Ebe Türbesi tarihsel olarak Ankara'nın en önemli yerlerinden biridir.

Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları Haberini Görmek İçin TIKLAYINIZ

Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Kırmızı Ebe Türbesi Ankara il sınırları içindedir. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunana türbe Taşlıca Köyü'nde bulunur. Her yıl hikayesini merak eden binlerce ziyaretçiye kapılarını açan Kırmızı Ebe Türbesi'ne ulaşım ise son derece kolaydır. Ankara'nın ne popüler ilçelerinden olan Kızılcahamam'a giden birçok toplu taşıma aracı bulunur. Kızılcahamam ilçesinde Taşlıca Köyü'ne giden birçok dolmuşta bulunmaktadır. Kırmızı Ebe Türbesi'ni özel araçla ziyaret etmek de mümkündür. Özel araçla gidecek kişilerin Kızılcahamam'daki Taşlıca Köyü'ne Akdoğan'dan ayrılan yoldan dönerek gidilir.

Kırmızı Ebe Türbesi ulaşımın kolay olmasının yanı sıra hikayesi ile ilgi çekmektedir. Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'nin hikayesini öğrenen herkes türbeyi ziyaret etmek istemektedir. Kırmızı ebe kerametli bir kadın olmanın yanı sıra Anadolu isminin de yaratıcısı olarak bilinir.

Türkiye'ye Neden Anadolu Denir, Hikayesi Nedir?

Türkiye'ye Anadolu denmesinin hikayesi Ankara Kızılcahamam'ın Taşlıca köyünde geçen bir hikayedir. Kırmızı ebe olarak bilinen kadın evliya ile Sultan Alaaddin'in askerleri arasında yaşanan bir olaydan sonra Anadolu ismi doğmuştur. Aynı olay ile Kırmızı Ebe'nin bir evliya olduğu da anlaşılmıştır.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın askerleri Başköy Kalesini fethe giderken, Kızılcahamam'daki Taşlıca Köyü'nde mola verir. Askerlerin mola verdiğini duyan köylüler ise onlara ikramda bulunmak ister. Taşlıca Köyü'nde yetim oğlu ile yaşayan Kırmızı Ebe ağustos sıcağında askerlere ayran ikram eder.

Kırmızı Ebe askerlere taş oluktan ayran döker. Yaz sıcağında yorgun düşen askerler içtikçe içer. Ancak ayran hiç bitmez. Kırmızı ebe ile askerler arasında şöyle bir sohbet geçer.

-       Doldurum Gazilerim

-       Doldur Ana

-       Doldurun yavrularım

       Ana dolu

Bu konuşmalarla ortaya çıkan Anadolu kavramı artık coğrafyanın yeni ismi olur. Ülkede sürekli askerlere bakacak anaların olması anlayışından ortaya çıkan Anadolu kavramı bu olay ile ortaya çıkarken, Kırmızı Ebe'nin de evliya olduğu anlaşılır. Kırmızı Ebe'nin kerametinden etkilenen Sultan Alaaddin ise Taşlıca Köyü'nü ebeye verir. Ebe ölünce kabri köye yapılır.

15 Eki 2020 - 16:02 Ankara/ Kizilcahamam- Yaşam

# ANKARA EFSANELERİ VE HİKAYELER İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam... mask
Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam...
Ankara'da Deniz Var mı? Sürekli Ortaya Yeni Bir Deniz Çıkıyor; Kimileri Duyunca İnanamıyor! Ankara'ya Deniz Gelecek mi? mask
Ankara'da Deniz Var mı? Sürekli Ortaya Yeni Bir Deniz Çıkıyor; Kimileri Duyunca İnanamıyor! Ankara'ya Deniz Gelecek mi?
Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek! mask
Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek!
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Okuyanları Titreten O Olay! Gölün Oluşma Anı Ortaya Çıktı, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Mucize..." mask
Ankara'da Okuyanları Titreten O Olay! Gölün Oluşma Anı Ortaya Çıktı, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Mucize..."
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor mask
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi mask
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir? mask
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir?
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Kocatepe Camii Mimari Kimdir? Ankara Kocatepe Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri... mask
Ankara PTT Pul Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Pul Müzesi Ziyaret Saatleri...
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi mask
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir? mask
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir?
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları mask
Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları
Ankara Bölgesindeki Tarihi Hamamlar! İşte Ankara'nın En İyi Türk Hamamları mask
Ankara Bölgesindeki Tarihi Hamamlar! İşte Ankara'nın En İyi Türk Hamamları
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler mask
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu... mask
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu...
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz'' mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz''
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi mask
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi
Slovenya Cumhuriyeti Polisi'nden milli kayakçı Sıla Kara'ya "özveri madalyası" mask
Slovenya Cumhuriyeti Polisi'nden milli kayakçı Sıla Kara'ya "özveri madalyası"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL