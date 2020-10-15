Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...

Ankara'da bulunan Kırmızı Ebe Türbesi ve hikayesi kültürel olarak son derece önemlidir. Kırmızı Ebe hem kerameti hem de Anadolu adının yaratıcısı olarak coğrafyanın en saygı duyulan isimlerinden biri olmakla beraber Kızılcahamam'da bulunan türbesi ise merak edilen yerlerden biridir. Hikayesi dilden dile anlatılan Kırmızı Ebe Türbesi tarihsel olarak Ankara'nın en önemli yerlerinden biridir.

Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları Haberini Görmek İçin TIKLAYINIZ

Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Kırmızı Ebe Türbesi Ankara il sınırları içindedir. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunana türbe Taşlıca Köyü'nde bulunur. Her yıl hikayesini merak eden binlerce ziyaretçiye kapılarını açan Kırmızı Ebe Türbesi'ne ulaşım ise son derece kolaydır. Ankara'nın ne popüler ilçelerinden olan Kızılcahamam'a giden birçok toplu taşıma aracı bulunur. Kızılcahamam ilçesinde Taşlıca Köyü'ne giden birçok dolmuşta bulunmaktadır. Kırmızı Ebe Türbesi'ni özel araçla ziyaret etmek de mümkündür. Özel araçla gidecek kişilerin Kızılcahamam'daki Taşlıca Köyü'ne Akdoğan'dan ayrılan yoldan dönerek gidilir.

Kırmızı Ebe Türbesi ulaşımın kolay olmasının yanı sıra hikayesi ile ilgi çekmektedir. Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'nin hikayesini öğrenen herkes türbeyi ziyaret etmek istemektedir. Kırmızı ebe kerametli bir kadın olmanın yanı sıra Anadolu isminin de yaratıcısı olarak bilinir.

Türkiye'ye Anadolu denmesinin hikayesi Ankara Kızılcahamam'ın Taşlıca köyünde geçen bir hikayedir. Kırmızı ebe olarak bilinen kadın evliya ile Sultan Alaaddin'in askerleri arasında yaşanan bir olaydan sonra Anadolu ismi doğmuştur. Aynı olay ile Kırmızı Ebe'nin bir evliya olduğu da anlaşılmıştır.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın askerleri Başköy Kalesini fethe giderken, Kızılcahamam'daki Taşlıca Köyü'nde mola verir. Askerlerin mola verdiğini duyan köylüler ise onlara ikramda bulunmak ister. Taşlıca Köyü'nde yetim oğlu ile yaşayan Kırmızı Ebe ağustos sıcağında askerlere ayran ikram eder.

Kırmızı Ebe askerlere taş oluktan ayran döker. Yaz sıcağında yorgun düşen askerler içtikçe içer. Ancak ayran hiç bitmez. Kırmızı ebe ile askerler arasında şöyle bir sohbet geçer.

- Doldurum Gazilerim

- Doldur Ana

- Doldurun yavrularım

- Ana dolu

Bu konuşmalarla ortaya çıkan Anadolu kavramı artık coğrafyanın yeni ismi olur. Ülkede sürekli askerlere bakacak anaların olması anlayışından ortaya çıkan Anadolu kavramı bu olay ile ortaya çıkarken, Kırmızı Ebe'nin de evliya olduğu anlaşılır. Kırmızı Ebe'nin kerametinden etkilenen Sultan Alaaddin ise Taşlıca Köyü'nü ebeye verir. Ebe ölünce kabri köye yapılır.