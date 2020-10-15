Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!

Koronavirüs salgınında birçok yeni önlem ve kararla birlikte aslında yeni ve gelişmiş bir süreç içerisine girilen Türkiye'de; vaka sayıları genel çerçeveye bakıldığında bir türlü düşüş göstermiyor. Fakat Ankara'da düşüşü görmek mümkün. Öyle ki, Sağlık Bakanı Koca'nın dün yaptığı açıklamalara göre vaka sayısı %60 oranla düştü. Buna karşılık olarak ise yeni önlem kararları alındı. Söz konusu kararlar hemen hemen herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye ve Ankara koronavirüs salgınında yeni bir süreç içerisine girmiş durumda. Bu kapsamda yeni önlemler alındı... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>