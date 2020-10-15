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- 15 Eki 2020 - 17:15 G: 15 Eki 2020 - 17:56

Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!

Dünya ülkelerinin tamamında etkisini gösteren ve korku uyandırmakta olan koronavirüs salgınında 7 aylık süreç neredeyse geri kalacak durumda. Türkiye'de kış mevsimini gelmesi ve etkilerini artık net bir şekilde göstermesinden dolayı yeni önlemler alınıyor. Koronavirüste birkaç hafta önce rekor seviyeye ulaşan Ankara'da ise koronavirüs konusuna son derece ciddi bakılıyor. İşte yeni kararlar ve tüm detaylar....

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Koronavirüs salgınında birçok yeni önlem ve kararla birlikte aslında yeni ve gelişmiş bir süreç içerisine girilen Türkiye'de; vaka sayıları genel çerçeveye bakıldığında bir türlü düşüş göstermiyor. Fakat Ankara'da düşüşü görmek mümkün. Öyle ki, Sağlık Bakanı Koca'nın dün yaptığı açıklamalara göre vaka sayısı %60 oranla düştü. Buna karşılık olarak ise yeni önlem kararları alındı. Söz konusu kararlar hemen hemen herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye ve Ankara koronavirüs salgınında yeni bir süreç içerisine girmiş durumda. Bu kapsamda yeni önlemler alındı... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

15 Eki 2020 - 17:15 - Yaşam

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