Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya...
Masterchef izleyenlerini delirtecek olan bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere yaklaşık 1 aydır ifşa şoklarının ardı ardına sıralanması Masterchef'te prodüksiyon ekibinden birilerinin bilgi sızdırdığı iddialarını ortaya çıkarmıştı ve Acun Ilıcalı'nın bu anlamda neden bir çalışma yapmadığı sorulmuştu. Ortaya çıkan ifşalarla tüm gizemi kaybolan Masterchef ile ilgili ortaya atılan yeni iddia; izleyenleri şoka soktu...
Masterchef'te elenecek isimler, dokunulmazlık kazanan isimler, skorlar, çekim yapılacak şehir gibi birçok şey ardı ardına ifşa oldu. Bir Instagram hesabından paylaşılan iddiaların tamamı gerçek çıkarken, son programda ise bir sözlük yazarı dikkat çekti. Bu yazar, programda birinin koronavirüse yakalandığı iddiasını ortaya attı. Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'nin önde gelen fenomenleri ve birkaç sitesi, Masterchef'te yaşanan bu ifşa şokunu; ekipten birinin bilgi sızdırdığına bağladı. Bunun üzerine ise, ortalık karıştı... İşte Masterchef'in akıbeti...
Masterchef'te yaşanan depremin detayları için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Nihal - Seyretmeyin bu programı... Önceden belli herşey... Davarnışlar bile bunı belli ediyor. Ajanstan oyıncu toplayıp program yapar gibi...!!!
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.