Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya...

Masterchef'te elenecek isimler, dokunulmazlık kazanan isimler, skorlar, çekim yapılacak şehir gibi birçok şey ardı ardına ifşa oldu. Bir Instagram hesabından paylaşılan iddiaların tamamı gerçek çıkarken, son programda ise bir sözlük yazarı dikkat çekti. Bu yazar, programda birinin koronavirüse yakalandığı iddiasını ortaya attı. Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'nin önde gelen fenomenleri ve birkaç sitesi, Masterchef'te yaşanan bu ifşa şokunu; ekipten birinin bilgi sızdırdığına bağladı. Bunun üzerine ise, ortalık karıştı... İşte Masterchef'in akıbeti...

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