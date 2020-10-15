Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?Ankara çok eski tarihlerden beri birçok medeniyetin yaşadığı ve birçok millete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Çok eski bir tarihi olan Anakra bünyesinde birçok olayı barındırmaktadır. Binlerce yıllık tarihi olan şehir birçok hikaye anlatır.

Ankara'nın konumu gereği tarihte birçok devlete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Şehrin doğal güzellikleri ve tarihsel gizemlerinin yanı sıra birçok mitolojik hikayesi de var. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan Ankara birçok ilçeye sahip ve bu ilçelerin hepsinin ismi farklı hikayelerle anlatılıyor. Ankara'daki ilçelerin isimleri ile ilgili rivayetler ise başta Ankaralılar olmak üzere insanlar tarafından merak ediliyor.

Ankara'nın İlçeleri ve İsimlerinin Hikayeleri

Kazan İlçesi ve Hikayesi: Kazan ilçesinin ismiyle ilgili birden fazla rivayet vardır. Bu rivayetlerin içinde en bilineni ise Ankara'ya İlhanlıların sahip olduğu dönemde basılan ve üzerinde Gazan Han yazan sikkelerdir. Bu rivayete göre İlhanlılar döneminde Gazan Han olan ilçe zamanla aşıma uğrayarak Kazan ismine ulaşmıştır.

Kazan ilçesi ile ilgili başka bir rivayet ise Ankara Savaşı sırasında bölgeye ordunun yemek ihtiyacını karşılamak için birçok kazanın kurulduğu ve ilçenin ismini buradan aldığı yönündedir.

Akyurt İlçesi ve Hikayesi: Şimdilerde Akyurt olan Ankara ilçesi Cumhuriyet Döneminde merkez ilçelerden biridir. O dönem ismi Ravlı olarak bilinen ilçenin 1990 yılında yılında alınan kararla resmi gazetede Akyurt olarak bildrildiği kayıtlara geçmiştir.

Beypazarı İlçesi ve Hikayesi: Beypazarı'nın egemenliğinin elinde bulunduran Kütahya Beyi Germiyan Yakup Şah ve veziri Dinar Hezar'ın kendi isimlerini koymak için bölgeye " Germiyan Hezar" dedikleri ve ilçenin isminin buradan dönüştüğü bilinmektedir.

Beypazarı ile ilgili başka bir rivayet ise Osmanlı döneminde ilçede ekonomik faaliyetlerin çok arttığı ve bu sebeple bölgeye Bağ Pazarı dendiği yönündedir. İlçenin isminin Bağ Pazarı tamlamasının dönüşmesi ile oluştuğuna inanılır.

Ayaş İlçesi ve Hikayesi: Ayaş ilçesinden ilk kez Türk Seyyahı Evliya Çelebi'nin Seyehatnamesi'nde bahsedilmiştir. Parlak gece anlamına gelen Ayaş kelimesinin bölgeden İpek Yolu geçtiği için ilçeye verildiğine inanılıyor.

Polatlı İlçesi ve Hikayesi: Polatlı ilçesinin isminin Frigya kralı Pulat'tan gediğine inanılıyor. Frigya kralı Pulat'ın bölgeye yerleştikten sonra çelik ya da kuvvetli anlamına gelen ismini bölgeye verdiği düşünülüyor.

Polatlı ile ilgili başka bir rivayet ise ilçenin ismini atları ile meşhur olan Yahya Ağa'dan aldığı yönündedir. Rivayete göre Yahya Ağa'nın atlara düşkünlüğünden dolayı kendisinden " Bol Atlı Yahya Ağa" diye bahsedildiği be Bol-Atlı ikilemesinin zamanla Polatlı'ya dönüştüğüne inanılır.

Etimesgut İlçesi ve Hikayesi: Etimesgut ismi en çok değişen ilçelerden biridir. Öncesinde Ahimesud olan ismin Atatürk'ün bölgeye örnek olması için kurduğu nahiye yeri olduğu ve ismin ilçeye buradan kaldığı düşünülüyor.

Pursaklar İlçesi ve Hikayesi: Pursaklar isminin nereden geldiğine dair 3 farklı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden ilki eski muhtar Kemal Çelik'in bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı yapraksallar anlamına gelen pürsaklar kavramını kullandığı ve ilçenin isminin buradan geldiğine yöneliktir.

Başka bir rivayete göre ise Osmanlı döneminde bölgenin isminin Busaklar olduğu ve zaman geçtikçe dönüşerek Pursaklar olduğu yönündedir.

Pursaklar ilçesinin ismi ile ilgili başka bir hikayede ise Ankara Savaşı'nın burada yapıldığı, Moğalların filleri saklamasından dolayı bölgeye Filsaklae dendiği ve bu ismin zamanla aşındığı yönünde.

Çubuk İlçesi ve Hikayesi: Çubuk kelimesi Türklerde çok eskiden beri kullanılan isimlerden biridir. Rivayete göre ilçe ismini 11. yüzyılda Anadolu'daki fetih hareketlerine katılan Türk Beyi Çubuk'tan almıştır. İlçenin ismi ile ilgili başka bir rivayette ise bölgenin çayırlık çimenlik olmasından ve de bağ çubukları ile kaplı olmasından dolayı bu ismi aldığı yönündedir.

Mamak İlçesi ve Hikayesi: Ankara'nın en bilindik ilçelerinden olan Mamak'ın ismini orayı kuran ve yönetenden aldığı biliniyor. Bölgede çok uzun zaman egemenlik saahibi olan Ahiler, yöneticilerinin isimlerini şehirlere vererek yaşatıyordu. Ahi Mamak'ın yöneticilik yaptığı bu bölge bu sebeple Mamak ismini aldı. Konu ile ilgili bölgenin Osmanlı'ya geçmesinden sonra komutan Tahir'in atanması ile Tahir Mamak isminin kullanıldığı yönündedir.