Ankara'da O Balıkları Görenlerin Nutku Tutuluyor! Öyle Bir An Geliyor ki, Tüm Balıklar... Yiyen Can Çekişiyor, Evliya Olabilir!
Ankara'da öyle bir olay yaşanıyor ki, duyan gören herkes şok üstüne şok yaşıyor. Polatlı ilçe sınırlarında bulunan Ilıca köyünde; çok uzun yıllardan beri kullanılmakta olan Ilıca Suyu'nda yaşananlar değil Ankara; Türkiye genelinde yankı uyandırdı.
Ankara; çok çeşit mucizeye konu olan bir şehir. Tüm ilçeleriyle birlikte adını sık sık duyuran Ankara'da; balıklarla ilgili olayı duyan herkes, kulaklarına inanamıyor. Öyle ki bu olaya inanmayanlar ise; gerçeği gözleriyle görünce hayrete düşüyor. Peki, Ankara'da yaşanan bu esrarengiz olayın sebebi ne? Balıklar ne yapıyor?
Ankara'da Polatlı ilçesindeki bu esrarengiz olayı duyan, gören herkes şok üstüne şok yaşıyor. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.