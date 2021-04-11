Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları

Hukuk belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan noterler Türkiye'nin her yerinde bulunan kamu kuruluşlarıdır. Vatandaşların haklarını güvence altına alma ve çeşitli anlaşmazlıkların yaşanmasına engel olma noktasında son derece öneli olan noter kuruluşları oldukça fazladır. Noter kurumlarının illere göre dağılımını belirleyen belli etmenler bulunmaktadır.

Türkiye'de çalışma yürüten tün noter kuruluşları Türkiye Noterler Birliği'ne bağlıdır. Ankara'da bulunan Türkiye Noterler Birliği 1972 yılında kurulmuştur ve Türkiye'deki tüm noterler bu kuruluşa bağlıdır. Ankara Türkiye'nin başkenti olduğu için yetkili devlet kurumlarının birçoğu bu ilde bulunmaktadır. Ankara'da bulunan Türkiye Noterler Birliği Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi'ndedir. Türkiye Noterler Birliği yetkili bir kamu kuruluşu olduğu için başkentte ve merkez bir noktada yer alır.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da çok fazla sayıda noter bulunmaktadır. Hukuksal belgelerin düzenlendiği noterler önemli kamu kuruluşlarından biri olmakla beraber her ilde bulunmaları gerekir. Ankara'da 124 tane noter bulunur. Diğer illere oranla bu kadar fazla noter dairesinin bulunması Ankara'nın Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olmasının yanı sıra başkent olması ve bürokrasinin merkezi olması da etkilidir.

Ankara ilinin çok kalabalık bir nüfusa sahip olmasından dolayı noter işlemleri birçok şehre göre daha fazla yapılmaktadır. Vatandaşların alım satım vb. birçok konuda hizmet aldığı noterler şehrin ihtiyacı doğrultusunda varlık gösterirler. Ankara'nın kalabalık nüfusu göz önüne alındığında 124 tane noter olması doğaldır.

Ankara'da diğer illere göre daha fazla olan noter dairelerinin çalışma saatleri ise sabittir. Kamu kuruluşu olan noterler sabah 09.00 ile akşam 17.00 arası hizmet vermektedir. Noter dairelerinin mesai saatleri için de 1 saatlik öğle arası bulunur. Öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arasındadır. Tüm illerde aynı olan çalışma saatleri Ankara'da da bu şekilde uygulanır. Ancak bazı noter dairelerinde öğle arası 12.00 ile 13.00 arasında da yapılabilmektedir.

AKYURT 1

PERİHAN ÜNALACAK

312 844 03 28

BEYAZIT MAH. ANKARA CAD. N:9/B

AKYURT/ANKARA

AKYURT 2

MUZAFFER ÖNDER

312 844 20 13

SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7

AKYURT/ANKARA

AKYURT 3

SERPİL FURTUN

312 399 25 17

SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) G2 BLK NO:14

AKYURT/ANKARA

AKYURT 4

HAYRİYE ÖZTÜRK

312 399 29 77

SARACALAR MAH. ÖZAL BULVARI BAŞKENT OTOMOTİVCİLER TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOP. (OTONOMİ) D3 BLOK NO:1

AKYURT/ANKARA

AKYURT 5

NURCAN ARSLAN

312 399 21 29

SARACALAR MAH. BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ(OTONOMİ) D-4 BLOK KAT:1 NO:7

AKYURT/ANKARA

AKYURT 7

NURHAN KÜÇÜKER ÇETİN

312 844 11 66

YILDIRIM MAH. NURETTİN CANKURTARAN CAD. NO:80/E

AKYURT/ANKARA

ALTINDAĞ 1

GÜLGÜN AYDIN

312 310 72 07

ÖRNEK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:5/B DIŞKAPI

ALTINDAĞ/ANKARA

ALTINDAĞ 2

ESMA YENER

312 351 85 42

KARTALCIK SOK. NO.18 06030

ALTINDAĞ/ANKARA

ALTINDAĞ 3

GÜNER AKYAZI

312 349 53 08

KARACAKAYA CAD.N:164 K:2 06165 SİTELER

ALTINDAĞ/ANKARA

ALTINDAĞ 4

ERSİN SARIGÖLLÜ

312 314 63 43

KIZLARPINARI CAD. NO:19/A 06361

KEÇİÖREN/ANKARA

ALTINDAĞ 5

NURAY SANAL

312 322 42 62

GİRESUN CD. SAZAN SK. NO:8 ETLİK 06010

KEÇİÖREN/ANKARA

ALTINDAĞ 6

SEDAT YOLDAŞ

312 351 93 98

ÖNDER MAHALLESİ MEŞE CADDESİ NO:3/4-5

ALTINDAĞ/ANKARA

ALTINDAĞ 7

EMİNE ÇOLAK

312 317 17 60

ÇEVRELİ CD.DİK SOK.8/A AYDINLIKEVLER

ALTINDAĞ/ANKARA

ALTINDAĞ 8

EMİNE EREN GEDİK

312 360 85 80

SANATORYUM CADDESİ 95/1

KEÇİÖREN/ANKARA

ANKARA 1

MEHMET SARICA

312 311 11 48

ANAFARTALAR CAD. ALSANCAK SOK. NO.1/3 K:2 ULUS 06250

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 10

GÜRKAN ALCAN

312 417 12 50

İZMİR CAD. IHLAMUR SOK. IHLAMUR İŞH. NO.9/9 KIZILAY 06440

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 11

İNCİ ÇELEBİ

312 417 43 61

ATATÜRK BULVARI, İNCE HAN İŞHANI NO.103/12-B KAT:2

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 12

LÜTFULLAH ULUGÜN

312 311 13 23

POSTA CAD. NO:7 K:2 06050

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 13

ALİ ACAR

312 418 51 21

MEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY 06650

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 14

ABDURRAHMAN ÖZDEMİR

312 329 00 45

BAĞLUM BULVARI KARAKAYA MAH. SAÇAK APART. NO:41/10-11

KEÇİÖREN/ANKARA

ANKARA 15

PERVİN YILMAZBAŞ

312 434 39 49

MİTHATPAŞA CAD. İNAL İŞHANI NO.31/6 K:2 KIZILAY 06420

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 16

YAŞAR ALCAR

312 230 63 77

STRAZBURG CAD. NO.16/3 SIHHIYE 06250

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 17

BUKET ŞAHİNTÜRK KILINÇ

312 418 23 20

ATATÜRK BULVARI N:151 BATIHAN İŞ MERKEZİ ASMA KAT N:1 BAKANLIKLAR

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 18

BELGİN BAYRAKTUTAN

312 229 29 22

G.MUSTAFAKEMAL BLV. NO.73/3 MALTEPE 06570

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 19

FATMA SERAP AKOLUK

312 319 14 44

CEMAL GÜRSEL CAD. KUTLUGÜN SK. NO.2/2 CEBECİ 06600

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 2

SÜLEYMAN POLAT

312 219 72 35

MUSTAFA KEMAL MAH. 2120. CAD. N:8/8

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 20

ATAKAN KAYA

312 418 24 19

SELANİK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 21

FATMA ÇAĞLAYAN

312 419 42 25

ATATÜRK BULVARI NO:109/1 KIZILAY

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 22

SONAY OKUTAN

312 223 16 97

YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 23

HAYRİYE AKYOL

312 341 08 56

ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 1 BULVARI MAŞLAK İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:20/21-22

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 24

DR. ALİ SEDAT ULUĞ

312 427 51 61

TUNALI HİLMİ CD. KUĞULU PASAJI B BLOK K:2 N:123/144-145 KAVAKLIDERE

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 25

MEHMET CERİT

312 229 72 43

NECATİBEY CAD. 22/2 SIHHIYE 06430

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 26

RAHMİ ALAGÖZ

312 418 93 29

ŞEHİT ADEM YAVUZ SOK. NO.3/2 KIZILAY

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 27

NECLA ÜNAL

312 310 14 97

KAZIM KARABEKİR CAD. NİZAMOĞLU İŞHANI NO:72/25 (ASKİ KARŞISI) ULUS

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 28

SÜLEYMAN KELEŞ

312 418 06 82

ESAT CADDESİ KOZLAR İŞ HANI KAT:2 NO: 61/24 KÜÇÜKESAT 06660

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 29

NURİDİL YÜZGEÇ

312 309 09 11

BATTALGAZİ MAH. ORHAN KEMAL CAD. 1889. SOK. NO:1/1

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 3

YUSUF TÜRK

312 311 11 50

KORKUT REİS MAH. ATATÜRK BULVARI NECATİBEY CAD.(BALIKÇIOĞLU İŞ MERK) NO:4 BÜRO NO:89-90 SIHHIYE

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 30

RÜÇHAN SÖHMEN

312 427 49 78

CİNNAH CAD. NO.27/8 06680

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 31

ABDULLAH DÖLEK

312 310 86 84

RÜZGARLI SOK. NO:11/2-3 ULUS 06030

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 32

HALİDE ŞAVLI

312 480 54 73

DİKMEN CAD. NO:216/D 27-28

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 33

MUSTAFA EVERDİ

312 435 84 04

ZİYA GÖKALP CAD. DİLEK APT. 16/6 06650

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 34

BERRİN URHAN

312 425 46 40

MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 35

YILMAZ ALAÇAYIR

312 439 35 35

HOŞDERE CAD. N:119/A Y.AYRANCI

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 36

ŞÜKRAN ÖZTÜRK

312 230 09 99

NECATİBEY CAD. NO.23/1 DEMİRTEPE 06430

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 37

NEVİN KOYUNCU

312 222 29 62

EMEK MAHALLESİ BİŞKEK CAD. 71.SOK 42/C 06510

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 38

NİHAT ŞARLAYIK

312 437 57 43

UĞUR MUMCU CAD. NO.86/2 G.OSMANPAŞA

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 39

SELİM ATEŞ

312 367 76 24

TIP FAKÜLTESİ CAD.ŞADIRVAN SOKAK MERKEZ CAMİ PASAJI NO:2/P-10 ABİDİNPAŞA

MAMAK/ANKARA

ANKARA 4

SADİ BÜYÜKEREN

312 435 58 60

ATATÜRK BLV. SOYSAL HAN, 91-18 KIZILAY 06620

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 40

MÜJGAN BÜLBÜL

312 287 77 57

CEYHUN ATIF KANSU CD.42/2-3 BALGAT

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 41

FATMA MERAL İBİŞ

312 417 40 80

SELANİK CAD. N:62/3

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 42

ŞEMSİ YILMAZ

312 342 23 50

K.KARABEKİR CD.BAŞKENT İŞ MRK. N:91/40-41 ULUS

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 43

SERAN ÖZDEMİR

312 221 22 07

TAŞKENT CAD. NO.3/1 BAHÇELİEVLER

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 44

ŞÜKRAN CUMAGİL

312 466 29 04

GÜVENLİK CAD. ALİ DEDE SK. N:16/24 AŞAĞI AYRANCI

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 45

FATMA YASEMİN ÖZDEMİR

312 370 27 65

HÜSEYİNGAZİ MAH. ÇARŞI İÇİ CAD. N:51/1-2-4

MAMAK/ANKARA

ANKARA 46

ŞULE KAVAKLI

312 312 39 88

BURÇ MAH. SEVAL CAD. 705 SOKAK 5/A ŞENTEPE

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 47

SIDIKA SAVAŞ

312 441 98 37

TURAN GÜNEŞ BULVARI ÖZTÜRK AP 44/1 YILDIZ

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 48

AŞKIN ATLILAR PENEKLİ

312 363 78 71

TALATPAŞA BULVARI 135/1 CEBECİ

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 49

MEHMET MAKKAK

312 432 24 12

ZİYA GÖKALP CD. AYDOĞMUŞ SOK. NO:1/A KURTULUŞ

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 5

MÜNEVVER COŞKUN

312 311 59 00

ANAFARTALAR CAD. VAKIF İŞHANI KAT.1 NO:22/122 ULUS 06250

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 50

SAFİYE CANAN ÇETİN

312 230 80 12

GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 32/3 06430 DEMİRTEPE

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 51

ASİYE ŞAHİNER

312 397 23 21

BAĞDAT CAD. MEHMET EMİN ERDOĞAN İŞ MERKEZİ NO:93/58

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 52

NASUH ERGUN BOZKIR

312 316 11 11

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:141 HASKÖY

KEÇİÖREN/ANKARA

ANKARA 53

AYSEL SONGÖR

312 236 12 88

MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 54

HANDAN BAYKAM

312 418 49 52

MEŞRUTİYET CAD N:36/8

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 55

AYSEN SARIYÜCE

312 266 14 82

BİLKENT PLAZA A-3 BLOK N:53 BİLKENT

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 56

FATMA ÖZAY

312 436 30 56

KAZIM ÖZALP MAH. FİLİSTİN CAD. İZCİ SK. NO:2/1/A G.O.P.

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 57

GÜLER TÜRKSEV

312 473 38 63

CEYHUN ATIF KANSU CD. ÜÇLER PLAZA N:126/2 BALGAT

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 58

HASAN ORAK

312 223 57 58

BAHRİYE ÜÇOK CD. NO:9/2 BAHÇELİEVLER

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 59

ÖMER YAZGI

312 395 73 00

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1354.CADDE N:99 K:1

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 6

KIYMET BAŞKAYA

312 430 34 11

BAYINDIR 1.SOK. N:5/12 KIZILAY 06440

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 60

MİTAT ŞADİ KARADENİZ

312 278 54 68

BAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ

ETİMESGUT/ANKARA

ANKARA 61

CENGİZ SOYTÜRK

312 328 35 35

TEVFİK İLERİ MAHALLESİ EMEK CADDESİ MY PLAZA NO:14/31

PURSAKLAR/ANKARA

ANKARA 62

L. ALEV TİRİTOĞLU

312 387 60 60

ERCİYES İŞ YERLERİ SİTESİ 196.CADDE (ESKİ 9.CADDE) NO.24 MACUNKÖY

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 63

İBRAHİM YAVUZ

312 284 40 41

UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.AMBROSİA ÇARŞISI 18/28 KAT:2 ÇUKURAMBAR

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 64

AHMET KURTOĞLU

312 390 66 67

SULTANFATİH CD. 7/A

MAMAK/ANKARA

ANKARA 65

FULYA UYSAL GÜLER

312 217 65 35

YAŞAMKENT MH. 3222 CD. BESA KARİNA PLAZA K:1 NO:29/36 ÇAYYOLU

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 66

ŞAZİYE GÜLER

312 395 27 28

MELİH GÖKÇEK CADDESİ 1445. SOKAK NO:99/A

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 67

MEHMET DUMAN

312 475 67 06

ATA MAH. LİZBON(ESKİ 1065.) CAD N:123/B ÖVEÇLER

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 68

SERPİL DEMİREL ÖZBEK

312 397 06 68

MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8

YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA 69

FETULLAH TURAN ÖZEREN

312 435 47 47

OĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT

ÇANKAYA/ANKARA

ANKARA 7

GÜLTEN DUMAN

312 311 33 46

ULUS İŞHANI.E BLOK NO.101 ULUS 06030

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 8

HAYRÜNNİSA ZEREN

312 311 88 85

HACETTEPE MAHALLESİ BASAMAKLI SOKAK NO:1/1

ALTINDAĞ/ANKARA

ANKARA 9

HATİCE DEMİR

312 425 98 46

ATATÜRK BLV. KOCABEYOĞLU PSJ. NO.82/5 K.2 KIZILAY 06520

ÇANKAYA/ANKARA

AYAŞ

FİLİZ ERCAN COŞKUN

312 712 11 88

HACI RECEP MAH. ANKARA CAD. ŞEVVAL APT.N:18

AYAŞ/ANKARA

BALA

MUSTAFA CAN

312 876 24 05

GÖZTEPE MAH. HÜKÜMET CAD. NO:51/A ADLİYE KARŞISI

BALA/ANKARA

BEYPAZARI

NİLÜFER DELİKTAŞ

312 763 15 01

KURTULUŞ MH. PAPATYA SK. ÇALIŞKANLAR AP. K:N:4

BEYPAZARI/ANKARA

ÇAMLIDERE

NİLGÜN ALP

312 753 11 21

KÖRLER MAH.CUMHURİYET CD. 06740

ÇAMLIDERE/ANKARA

ÇUBUK 1

ZELİHA BALI

312 837 04 96

YAVUZ SELİM MAH. HÜKÜMET CAD. N:22/9

ÇUBUK/ANKARA

ÇUBUK 2

AYTEN ÖZEY

312 837 01 45

CUMHURİYET MAH. STAD CAD. NO:7/A

ÇUBUK/ANKARA

ELMADAĞ 1

SERPİL ŞEN

312 863 11 95

CUMHURİYET CAD. KEMALPAŞA MH. 29/4

ELMADAĞ/ANKARA

ELMADAĞ 2

AYTEN TEMİZ

312 866 33 77

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:93/D HASANOĞLAN

ELMADAĞ/ANKARA

ETİMESGUT 1

SAİT ŞİMŞİR

312 244 53 54

KAZIM KARABEKİR MH. İSTASYON CAD.63/9-10/1

ETİMESGUT/ANKARA

ETİMESGUT 2

HÜSEYİN BALCI

312 281 05 64

GÖKSU MAH. ERZURUM KONGRESİ CAD. METROKENT İŞ MERKEZİ NO:9/26

ETİMESGUT/ANKARA

ETİMESGUT 3

MERAL AYDOĞ

312 544 75 55

BAĞLICA MAH. ETİMESGUT BULVARI NO:81/1

ETİMESGUT/ANKARA

GÖLBAŞI 1/ANKARA

EYÜP SABRİ ERDOĞAN

312 484 11 03

ŞAFAK MAH. ANKARA CAD. NO:59/B(22)

GÖLBAŞI/ANKARA

GÜDÜL

MURAT BAYKARA

312 728 16 37

YENİ MAHALLE ORDU CAD.N:14 HÜKÜMET KONAĞI K:1

GÜDÜL/ANKARA

HAYMANA

ERTUĞRUL KILIÇ

312 658 08 58

SEYRAN MAH. ANKARA CAD. KILINÇ İŞ. MRK. NO:13/1

HAYMANA/ANKARA

KAHRAMANKAZAN 1

NECAT OKUTAN

312 814 47 45

ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD. KOCALAR İŞ MERKEZİ NO.94/18-19

KAHRAMANKAZAN/ANKARA

KAHRAMANKAZAN 2

ÖZLEM NİHAN YILDIRIM

312 802 06 62

SARAY MAH. AKSOY CAD. 48/22

KAHRAMANKAZAN/ANKARA

KALECİK

DERYA YILMAZ

312 857 06 20

ŞENYURT MAH.BELEDİYE HİZMET BLOKLARI D BLOK N:99 06870

KALECİK/ANKARA

KIZILCAHAMAM

NESRİN CANBAZOĞLU

312 736 54 36

KARŞIYAKA MH. KAZIM KARABEKİR CD. 9/1 06890

KIZILCAHAMAM/ANKARA

NALLIHAN

CAHİDE BERKSUN

312 785 16 26

NASUHPAŞA MAH. DOLUNAY SOKAK K:2 NO:16/3

NALLIHAN/ANKARA

POLATLI 1

CANAN YALÇIN

312 623 11 40

CUMHURİYET MH.ETİ CD AKDOĞAN AP N:25/2 06900

POLATLI/ANKARA

POLATLI 2

AYŞE YÜCEL

312 623 16 96

ANKARA CAD. KAPALIÇARŞI NO:3/1 06900

POLATLI/ANKARA

POLATLI 3

HACER DİNÇ

312 623 75 35

CUMHURİYET MEYDANI İSTASYON SK N:1 06900

POLATLI/ANKARA

POLATLI 4

NAİME ÖZBAKAN

312 622 22 60

ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:96/A

POLATLI/ANKARA

SİNCAN 1

HADİ TÜRKAY

312 270 97 72

ATATÜRK MAH.VATAN CD. NO:1/16 06930

SİNCAN/ANKARA

SİNCAN 2

SEMA BENLİ

312 271 18 08

ATATÜRK CD. N:2/2 06930

SİNCAN/ANKARA

SİNCAN 3

OSMAN ŞANAL ŞANDA

312 271 35 22

ATATÜRK MH. LALE CD. MELEK SOK.N:14/4

SİNCAN/ANKARA

SİNCAN 4

BERRİN ÇINAR

312 276 97 63

TANDOĞAN MAH. BİLLUR CAD. CIBACI PLAZA NO:15/3

SİNCAN/ANKARA

SİNCAN 5

HAKAN GÜLEŞİR

312 273 17 20

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ M.AKİF ERSOY CADDESİ ÖZ ANADOLU SİTESİ ALTI NO:83/2

SİNCAN/ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SERAP SAĞLAM OK

312 687 15 92

İSTİKLAL MAH. ANKARA CAD. ZEMİN KAT NO: 204/1

ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

YENİMAHALLE 1

TAMER DEMİREL

312 315 19 58

DAMLADOL SOK. N:33/A

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE 2

SUNA TUNÇMAN

312 346 17 62

DEMETEVLER 405.CD.UĞURLU AP. N:4/1 06200

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE 3

İBRAHİM ATEŞ

312 354 40 82

100.YIL BULVARI GİRİŞ H.K:2 N:17-25 OSTİM 06370

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE 4

ELİF NURCAN GÖLCÜK

312 332 40 05

357.CD N:43/A DEMETEVLER

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE 5

CAHİDE IŞIK

312 354 36 12

İLKYERLEŞİM MH.BAŞKENT BULVARI NO:204/38 BATIKENT

YENİMAHALLE/ANKARA

YENİMAHALLE 6

CELAL YILDIZ

312 566 12 86

YENİ BATI MAH. Ş.KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK BLV. BOTANİK PARK EVLERİ SİT. NO:27/3-L ÇAKIRLAR

YENİMAHALLE/ANKARA