Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Noter Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
Hukuk belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan noterler Türkiye'nin her yerinde bulunan kamu kuruluşlarıdır. Vatandaşların haklarını güvence altına alma ve çeşitli anlaşmazlıkların yaşanmasına engel olma noktasında son derece öneli olan noter kuruluşları oldukça fazladır. Ankara'da 124 tane noter bulunur. İşte detaylar..
Hukuk belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan noterler Türkiye'nin her yerinde bulunan kamu kuruluşlarıdır. Vatandaşların haklarını güvence altına alma ve çeşitli anlaşmazlıkların yaşanmasına engel olma noktasında son derece öneli olan noter kuruluşları oldukça fazladır. Noter kurumlarının illere göre dağılımını belirleyen belli etmenler bulunmaktadır.
Türkiye'de çalışma yürüten tün noter kuruluşları Türkiye Noterler Birliği'ne bağlıdır. Ankara'da bulunan Türkiye Noterler Birliği 1972 yılında kurulmuştur ve Türkiye'deki tüm noterler bu kuruluşa bağlıdır. Ankara Türkiye'nin başkenti olduğu için yetkili devlet kurumlarının birçoğu bu ilde bulunmaktadır. Ankara'da bulunan Türkiye Noterler Birliği Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi'ndedir. Türkiye Noterler Birliği yetkili bir kamu kuruluşu olduğu için başkentte ve merkez bir noktada yer alır.
Ankara'da Kaç Tane Noter Var?
Türkiye'nin başkenti Ankara'da çok fazla sayıda noter bulunmaktadır. Hukuksal belgelerin düzenlendiği noterler önemli kamu kuruluşlarından biri olmakla beraber her ilde bulunmaları gerekir. Ankara'da 124 tane noter bulunur. Diğer illere oranla bu kadar fazla noter dairesinin bulunması Ankara'nın Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olmasının yanı sıra başkent olması ve bürokrasinin merkezi olması da etkilidir.
Ankara ilinin çok kalabalık bir nüfusa sahip olmasından dolayı noter işlemleri birçok şehre göre daha fazla yapılmaktadır. Vatandaşların alım satım vb. birçok konuda hizmet aldığı noterler şehrin ihtiyacı doğrultusunda varlık gösterirler. Ankara'nın kalabalık nüfusu göz önüne alındığında 124 tane noter olması doğaldır.
Ankara'da Noterlerin Çalışma Saatleri Nasıldır?
Ankara'da diğer illere göre daha fazla olan noter dairelerinin çalışma saatleri ise sabittir. Kamu kuruluşu olan noterler sabah 09.00 ile akşam 17.00 arası hizmet vermektedir. Noter dairelerinin mesai saatleri için de 1 saatlik öğle arası bulunur. Öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arasındadır. Tüm illerde aynı olan çalışma saatleri Ankara'da da bu şekilde uygulanır. Ancak bazı noter dairelerinde öğle arası 12.00 ile 13.00 arasında da yapılabilmektedir.
Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
AKYURT 1
PERİHAN ÜNALACAK
312 844 03 28
BEYAZIT MAH. ANKARA CAD. N:9/B
AKYURT/ANKARA
AKYURT 2
MUZAFFER ÖNDER
312 844 20 13
SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7
AKYURT/ANKARA
AKYURT 3
SERPİL FURTUN
312 399 25 17
SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) G2 BLK NO:14
AKYURT/ANKARA
AKYURT 4
HAYRİYE ÖZTÜRK
312 399 29 77
SARACALAR MAH. ÖZAL BULVARI BAŞKENT OTOMOTİVCİLER TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOP. (OTONOMİ) D3 BLOK NO:1
AKYURT/ANKARA
AKYURT 5
NURCAN ARSLAN
312 399 21 29
SARACALAR MAH. BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ(OTONOMİ) D-4 BLOK KAT:1 NO:7
AKYURT/ANKARA
AKYURT 7
NURHAN KÜÇÜKER ÇETİN
312 844 11 66
YILDIRIM MAH. NURETTİN CANKURTARAN CAD. NO:80/E
AKYURT/ANKARA
ALTINDAĞ 1
GÜLGÜN AYDIN
312 310 72 07
ÖRNEK MAH. ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:5/B DIŞKAPI
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ 2
ESMA YENER
312 351 85 42
KARTALCIK SOK. NO.18 06030
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ 3
GÜNER AKYAZI
312 349 53 08
KARACAKAYA CAD.N:164 K:2 06165 SİTELER
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ 4
ERSİN SARIGÖLLÜ
312 314 63 43
KIZLARPINARI CAD. NO:19/A 06361
KEÇİÖREN/ANKARA
ALTINDAĞ 5
NURAY SANAL
312 322 42 62
GİRESUN CD. SAZAN SK. NO:8 ETLİK 06010
KEÇİÖREN/ANKARA
ALTINDAĞ 6
SEDAT YOLDAŞ
312 351 93 98
ÖNDER MAHALLESİ MEŞE CADDESİ NO:3/4-5
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ 7
EMİNE ÇOLAK
312 317 17 60
ÇEVRELİ CD.DİK SOK.8/A AYDINLIKEVLER
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ 8
EMİNE EREN GEDİK
312 360 85 80
SANATORYUM CADDESİ 95/1
KEÇİÖREN/ANKARA
ANKARA 1
MEHMET SARICA
312 311 11 48
ANAFARTALAR CAD. ALSANCAK SOK. NO.1/3 K:2 ULUS 06250
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 10
GÜRKAN ALCAN
312 417 12 50
İZMİR CAD. IHLAMUR SOK. IHLAMUR İŞH. NO.9/9 KIZILAY 06440
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 11
İNCİ ÇELEBİ
312 417 43 61
ATATÜRK BULVARI, İNCE HAN İŞHANI NO.103/12-B KAT:2
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 12
LÜTFULLAH ULUGÜN
312 311 13 23
POSTA CAD. NO:7 K:2 06050
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 13
ALİ ACAR
312 418 51 21
MEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY 06650
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 14
ABDURRAHMAN ÖZDEMİR
312 329 00 45
BAĞLUM BULVARI KARAKAYA MAH. SAÇAK APART. NO:41/10-11
KEÇİÖREN/ANKARA
ANKARA 15
PERVİN YILMAZBAŞ
312 434 39 49
MİTHATPAŞA CAD. İNAL İŞHANI NO.31/6 K:2 KIZILAY 06420
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 16
YAŞAR ALCAR
312 230 63 77
STRAZBURG CAD. NO.16/3 SIHHIYE 06250
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 17
BUKET ŞAHİNTÜRK KILINÇ
312 418 23 20
ATATÜRK BULVARI N:151 BATIHAN İŞ MERKEZİ ASMA KAT N:1 BAKANLIKLAR
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 18
BELGİN BAYRAKTUTAN
312 229 29 22
G.MUSTAFAKEMAL BLV. NO.73/3 MALTEPE 06570
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 19
FATMA SERAP AKOLUK
312 319 14 44
CEMAL GÜRSEL CAD. KUTLUGÜN SK. NO.2/2 CEBECİ 06600
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 2
SÜLEYMAN POLAT
312 219 72 35
MUSTAFA KEMAL MAH. 2120. CAD. N:8/8
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 20
ATAKAN KAYA
312 418 24 19
SELANİK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 21
FATMA ÇAĞLAYAN
312 419 42 25
ATATÜRK BULVARI NO:109/1 KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 22
SONAY OKUTAN
312 223 16 97
YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 23
HAYRİYE AKYOL
312 341 08 56
ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 1 BULVARI MAŞLAK İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:20/21-22
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 24
DR. ALİ SEDAT ULUĞ
312 427 51 61
TUNALI HİLMİ CD. KUĞULU PASAJI B BLOK K:2 N:123/144-145 KAVAKLIDERE
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 25
MEHMET CERİT
312 229 72 43
NECATİBEY CAD. 22/2 SIHHIYE 06430
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 26
RAHMİ ALAGÖZ
312 418 93 29
ŞEHİT ADEM YAVUZ SOK. NO.3/2 KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 27
NECLA ÜNAL
312 310 14 97
KAZIM KARABEKİR CAD. NİZAMOĞLU İŞHANI NO:72/25 (ASKİ KARŞISI) ULUS
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 28
SÜLEYMAN KELEŞ
312 418 06 82
ESAT CADDESİ KOZLAR İŞ HANI KAT:2 NO: 61/24 KÜÇÜKESAT 06660
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 29
NURİDİL YÜZGEÇ
312 309 09 11
BATTALGAZİ MAH. ORHAN KEMAL CAD. 1889. SOK. NO:1/1
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 3
YUSUF TÜRK
312 311 11 50
KORKUT REİS MAH. ATATÜRK BULVARI NECATİBEY CAD.(BALIKÇIOĞLU İŞ MERK) NO:4 BÜRO NO:89-90 SIHHIYE
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 30
RÜÇHAN SÖHMEN
312 427 49 78
CİNNAH CAD. NO.27/8 06680
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 31
ABDULLAH DÖLEK
312 310 86 84
RÜZGARLI SOK. NO:11/2-3 ULUS 06030
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 32
HALİDE ŞAVLI
312 480 54 73
DİKMEN CAD. NO:216/D 27-28
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 33
MUSTAFA EVERDİ
312 435 84 04
ZİYA GÖKALP CAD. DİLEK APT. 16/6 06650
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 34
BERRİN URHAN
312 425 46 40
MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 35
YILMAZ ALAÇAYIR
312 439 35 35
HOŞDERE CAD. N:119/A Y.AYRANCI
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 36
ŞÜKRAN ÖZTÜRK
312 230 09 99
NECATİBEY CAD. NO.23/1 DEMİRTEPE 06430
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 37
NEVİN KOYUNCU
312 222 29 62
EMEK MAHALLESİ BİŞKEK CAD. 71.SOK 42/C 06510
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 38
NİHAT ŞARLAYIK
312 437 57 43
UĞUR MUMCU CAD. NO.86/2 G.OSMANPAŞA
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 39
SELİM ATEŞ
312 367 76 24
TIP FAKÜLTESİ CAD.ŞADIRVAN SOKAK MERKEZ CAMİ PASAJI NO:2/P-10 ABİDİNPAŞA
MAMAK/ANKARA
ANKARA 4
SADİ BÜYÜKEREN
312 435 58 60
ATATÜRK BLV. SOYSAL HAN, 91-18 KIZILAY 06620
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 40
MÜJGAN BÜLBÜL
312 287 77 57
CEYHUN ATIF KANSU CD.42/2-3 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 41
FATMA MERAL İBİŞ
312 417 40 80
SELANİK CAD. N:62/3
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 42
ŞEMSİ YILMAZ
312 342 23 50
K.KARABEKİR CD.BAŞKENT İŞ MRK. N:91/40-41 ULUS
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 43
SERAN ÖZDEMİR
312 221 22 07
TAŞKENT CAD. NO.3/1 BAHÇELİEVLER
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 44
ŞÜKRAN CUMAGİL
312 466 29 04
GÜVENLİK CAD. ALİ DEDE SK. N:16/24 AŞAĞI AYRANCI
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 45
FATMA YASEMİN ÖZDEMİR
312 370 27 65
HÜSEYİNGAZİ MAH. ÇARŞI İÇİ CAD. N:51/1-2-4
MAMAK/ANKARA
ANKARA 46
ŞULE KAVAKLI
312 312 39 88
BURÇ MAH. SEVAL CAD. 705 SOKAK 5/A ŞENTEPE
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 47
SIDIKA SAVAŞ
312 441 98 37
TURAN GÜNEŞ BULVARI ÖZTÜRK AP 44/1 YILDIZ
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 48
AŞKIN ATLILAR PENEKLİ
312 363 78 71
TALATPAŞA BULVARI 135/1 CEBECİ
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 49
MEHMET MAKKAK
312 432 24 12
ZİYA GÖKALP CD. AYDOĞMUŞ SOK. NO:1/A KURTULUŞ
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 5
MÜNEVVER COŞKUN
312 311 59 00
ANAFARTALAR CAD. VAKIF İŞHANI KAT.1 NO:22/122 ULUS 06250
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 50
SAFİYE CANAN ÇETİN
312 230 80 12
GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 32/3 06430 DEMİRTEPE
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 51
ASİYE ŞAHİNER
312 397 23 21
BAĞDAT CAD. MEHMET EMİN ERDOĞAN İŞ MERKEZİ NO:93/58
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 52
NASUH ERGUN BOZKIR
312 316 11 11
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:141 HASKÖY
KEÇİÖREN/ANKARA
ANKARA 53
AYSEL SONGÖR
312 236 12 88
MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 54
HANDAN BAYKAM
312 418 49 52
MEŞRUTİYET CAD N:36/8
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 55
AYSEN SARIYÜCE
312 266 14 82
BİLKENT PLAZA A-3 BLOK N:53 BİLKENT
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 56
FATMA ÖZAY
312 436 30 56
KAZIM ÖZALP MAH. FİLİSTİN CAD. İZCİ SK. NO:2/1/A G.O.P.
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 57
GÜLER TÜRKSEV
312 473 38 63
CEYHUN ATIF KANSU CD. ÜÇLER PLAZA N:126/2 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 58
HASAN ORAK
312 223 57 58
BAHRİYE ÜÇOK CD. NO:9/2 BAHÇELİEVLER
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 59
ÖMER YAZGI
312 395 73 00
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1354.CADDE N:99 K:1
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 6
KIYMET BAŞKAYA
312 430 34 11
BAYINDIR 1.SOK. N:5/12 KIZILAY 06440
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 60
MİTAT ŞADİ KARADENİZ
312 278 54 68
BAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ
ETİMESGUT/ANKARA
ANKARA 61
CENGİZ SOYTÜRK
312 328 35 35
TEVFİK İLERİ MAHALLESİ EMEK CADDESİ MY PLAZA NO:14/31
PURSAKLAR/ANKARA
ANKARA 62
L. ALEV TİRİTOĞLU
312 387 60 60
ERCİYES İŞ YERLERİ SİTESİ 196.CADDE (ESKİ 9.CADDE) NO.24 MACUNKÖY
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 63
İBRAHİM YAVUZ
312 284 40 41
UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.AMBROSİA ÇARŞISI 18/28 KAT:2 ÇUKURAMBAR
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 64
AHMET KURTOĞLU
312 390 66 67
SULTANFATİH CD. 7/A
MAMAK/ANKARA
ANKARA 65
FULYA UYSAL GÜLER
312 217 65 35
YAŞAMKENT MH. 3222 CD. BESA KARİNA PLAZA K:1 NO:29/36 ÇAYYOLU
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 66
ŞAZİYE GÜLER
312 395 27 28
MELİH GÖKÇEK CADDESİ 1445. SOKAK NO:99/A
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 67
MEHMET DUMAN
312 475 67 06
ATA MAH. LİZBON(ESKİ 1065.) CAD N:123/B ÖVEÇLER
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 68
SERPİL DEMİREL ÖZBEK
312 397 06 68
MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8
YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA 69
FETULLAH TURAN ÖZEREN
312 435 47 47
OĞUZLAR MAH. 1370 SOKAK YAVUZ İŞHANI NO:1 K:1 D:3 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
ANKARA 7
GÜLTEN DUMAN
312 311 33 46
ULUS İŞHANI.E BLOK NO.101 ULUS 06030
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 8
HAYRÜNNİSA ZEREN
312 311 88 85
HACETTEPE MAHALLESİ BASAMAKLI SOKAK NO:1/1
ALTINDAĞ/ANKARA
ANKARA 9
HATİCE DEMİR
312 425 98 46
ATATÜRK BLV. KOCABEYOĞLU PSJ. NO.82/5 K.2 KIZILAY 06520
ÇANKAYA/ANKARA
AYAŞ
FİLİZ ERCAN COŞKUN
312 712 11 88
HACI RECEP MAH. ANKARA CAD. ŞEVVAL APT.N:18
AYAŞ/ANKARA
BALA
MUSTAFA CAN
312 876 24 05
GÖZTEPE MAH. HÜKÜMET CAD. NO:51/A ADLİYE KARŞISI
BALA/ANKARA
BEYPAZARI
NİLÜFER DELİKTAŞ
312 763 15 01
KURTULUŞ MH. PAPATYA SK. ÇALIŞKANLAR AP. K:N:4
BEYPAZARI/ANKARA
ÇAMLIDERE
NİLGÜN ALP
312 753 11 21
KÖRLER MAH.CUMHURİYET CD. 06740
ÇAMLIDERE/ANKARA
ÇUBUK 1
ZELİHA BALI
312 837 04 96
YAVUZ SELİM MAH. HÜKÜMET CAD. N:22/9
ÇUBUK/ANKARA
ÇUBUK 2
AYTEN ÖZEY
312 837 01 45
CUMHURİYET MAH. STAD CAD. NO:7/A
ÇUBUK/ANKARA
ELMADAĞ 1
SERPİL ŞEN
312 863 11 95
CUMHURİYET CAD. KEMALPAŞA MH. 29/4
ELMADAĞ/ANKARA
ELMADAĞ 2
AYTEN TEMİZ
312 866 33 77
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:93/D HASANOĞLAN
ELMADAĞ/ANKARA
ETİMESGUT 1
SAİT ŞİMŞİR
312 244 53 54
KAZIM KARABEKİR MH. İSTASYON CAD.63/9-10/1
ETİMESGUT/ANKARA
ETİMESGUT 2
HÜSEYİN BALCI
312 281 05 64
GÖKSU MAH. ERZURUM KONGRESİ CAD. METROKENT İŞ MERKEZİ NO:9/26
ETİMESGUT/ANKARA
ETİMESGUT 3
MERAL AYDOĞ
312 544 75 55
BAĞLICA MAH. ETİMESGUT BULVARI NO:81/1
ETİMESGUT/ANKARA
GÖLBAŞI 1/ANKARA
EYÜP SABRİ ERDOĞAN
312 484 11 03
ŞAFAK MAH. ANKARA CAD. NO:59/B(22)
GÖLBAŞI/ANKARA
GÜDÜL
MURAT BAYKARA
312 728 16 37
YENİ MAHALLE ORDU CAD.N:14 HÜKÜMET KONAĞI K:1
GÜDÜL/ANKARA
HAYMANA
ERTUĞRUL KILIÇ
312 658 08 58
SEYRAN MAH. ANKARA CAD. KILINÇ İŞ. MRK. NO:13/1
HAYMANA/ANKARA
KAHRAMANKAZAN 1
NECAT OKUTAN
312 814 47 45
ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD. KOCALAR İŞ MERKEZİ NO.94/18-19
KAHRAMANKAZAN/ANKARA
KAHRAMANKAZAN 2
ÖZLEM NİHAN YILDIRIM
312 802 06 62
SARAY MAH. AKSOY CAD. 48/22
KAHRAMANKAZAN/ANKARA
KALECİK
DERYA YILMAZ
312 857 06 20
ŞENYURT MAH.BELEDİYE HİZMET BLOKLARI D BLOK N:99 06870
KALECİK/ANKARA
KIZILCAHAMAM
NESRİN CANBAZOĞLU
312 736 54 36
KARŞIYAKA MH. KAZIM KARABEKİR CD. 9/1 06890
KIZILCAHAMAM/ANKARA
NALLIHAN
CAHİDE BERKSUN
312 785 16 26
NASUHPAŞA MAH. DOLUNAY SOKAK K:2 NO:16/3
NALLIHAN/ANKARA
POLATLI 1
CANAN YALÇIN
312 623 11 40
CUMHURİYET MH.ETİ CD AKDOĞAN AP N:25/2 06900
POLATLI/ANKARA
POLATLI 2
AYŞE YÜCEL
312 623 16 96
ANKARA CAD. KAPALIÇARŞI NO:3/1 06900
POLATLI/ANKARA
POLATLI 3
HACER DİNÇ
312 623 75 35
CUMHURİYET MEYDANI İSTASYON SK N:1 06900
POLATLI/ANKARA
POLATLI 4
NAİME ÖZBAKAN
312 622 22 60
ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:96/A
POLATLI/ANKARA
SİNCAN 1
HADİ TÜRKAY
312 270 97 72
ATATÜRK MAH.VATAN CD. NO:1/16 06930
SİNCAN/ANKARA
SİNCAN 2
SEMA BENLİ
312 271 18 08
ATATÜRK CD. N:2/2 06930
SİNCAN/ANKARA
SİNCAN 3
OSMAN ŞANAL ŞANDA
312 271 35 22
ATATÜRK MH. LALE CD. MELEK SOK.N:14/4
SİNCAN/ANKARA
SİNCAN 4
BERRİN ÇINAR
312 276 97 63
TANDOĞAN MAH. BİLLUR CAD. CIBACI PLAZA NO:15/3
SİNCAN/ANKARA
SİNCAN 5
HAKAN GÜLEŞİR
312 273 17 20
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ M.AKİF ERSOY CADDESİ ÖZ ANADOLU SİTESİ ALTI NO:83/2
SİNCAN/ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
SERAP SAĞLAM OK
312 687 15 92
İSTİKLAL MAH. ANKARA CAD. ZEMİN KAT NO: 204/1
ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
YENİMAHALLE 1
TAMER DEMİREL
312 315 19 58
DAMLADOL SOK. N:33/A
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE 2
SUNA TUNÇMAN
312 346 17 62
DEMETEVLER 405.CD.UĞURLU AP. N:4/1 06200
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE 3
İBRAHİM ATEŞ
312 354 40 82
100.YIL BULVARI GİRİŞ H.K:2 N:17-25 OSTİM 06370
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE 4
ELİF NURCAN GÖLCÜK
312 332 40 05
357.CD N:43/A DEMETEVLER
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE 5
CAHİDE IŞIK
312 354 36 12
İLKYERLEŞİM MH.BAŞKENT BULVARI NO:204/38 BATIKENT
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE 6
CELAL YILDIZ
312 566 12 86
YENİ BATI MAH. Ş.KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK BLV. BOTANİK PARK EVLERİ SİT. NO:27/3-L ÇAKIRLAR
YENİMAHALLE/ANKARA
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.