Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları...

Zorunlu vatani görevini yerine getirmek isteyen gençler tarafından kullanılan askerlik şubeleri her ilde bulunmaktadır. Askere gitmek için gerekli işlemlerin yerine getirildiği askerlik şubeleri kamu kuruluşları bünyesinde yer alır. Türk gençlerinin hepsi için zorunlu olan askerlik görevinin tüm hukuksal ve sosyal işlemleri bu şubeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Türkiye'nin her yerinde bulunan askerlik şubelerinin sayısı ise illere göre farklılık göstermektedir. İllerin nufüsu arttıkça nüfus içinde zorunlu görevini yerine getirecek kişiler de arttığı için kalabalık illerde askerlik şubelerinin sayısı daha fazladır.

Vatani görevini yerine getirecek ya da getirmiş herkesin yolu askerlik şubesine düşmektedir. Tecil, terhis, bedelli askerlik ya da celp başvurusu gibi işlemlerin gerçekleştirildiği askerlik şubeleri özellikle Ankara'da çok sayıda bulunur. Türkiye'nin başkenti Ankara kalabalık bir il olduğu ve çok fazla ilçesi bulunduğu için hemen hemen tüm ilçelerde birden fazla askerlik şubesi vardır.

Ankara'da Askerlik Şubelerinde Hangi İşlemler Yapılır?

Askere gitme yaşı gelmiş gençler muhtarlığa gönderilen belge aracılığı ile vatani görevini yapmaya çağrılır. Bu noktada askere gidecek kişilerin askerlik şubesine giderek işlemlerine başlaması gerekmektedir. Asker adaylarının askerlik şubesinden sınıflarını öğrenmeleri ve muayene olmaları gerekmektedir. Sağlık raporu alabilen asker adayları bu tarih itibari ile sülüs beklemeye başlarlar. Sülüs askerliğin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belgedir. Bu belgede askerlik şubesinden alınır. Asker adayları sülüs belgesini e-devlet üzerinden online olarak da alabilir. Sülüs belgesini alan adaylar askerlik başlangıç tarihi geldiğinde şubelerine giderek teslim olurlar.

Askerlik şubeleri, vatani görevini yapacak olan herkesin kullandığı kamu kuruluşları olmakla beraber artık buradaki işlemlerin çoğu online olarak yapılabilmektedir. Özellikle Korona virüsün yayılması ile asker adaylarında birçok işlemi online olarak yapmaları istenmiştir.

Askerlik Şubeleri Hangi Saatlerde Açıktır?

Asker adayları tarafından kullanılan askerlik şubeleri Ankara ilinde çok fazla sayıda bulunur. Her ne kadar birçok işlem e-devlet üzerinden yapılıyor olsa da askerlik şubesine gitme zorunluluğu bulunur. Ankara'da da tüm illerde olduğu gibi askerlik şubeleri sabah 08.30 ile akşam 17.00 arasında hizmet vermektedir. Kamu kuruluşu olan askerlik şubelerinin çalışma saatleri sabittir.

Ankara Askerlik Şubeleri Adres ve Telefonları

ANKARA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA



Tel: 0312 362 70 71

AKYURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 362 49 34

ALTINDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA

Tel: 0312 320 31 19

AYAŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel: 0312 763 10 07

BALA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA

Tel: 0312 876 10 73

BEYPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel: 0312 763 10 07

ÇAMLIDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sk. No:1 Kızılcahamam/ANKARA

Tel: 0312 736 10 05

ÇANKAYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 36 73

ÇUBUK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 58 53

ELMADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 362 49 34

ETİMESGUT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 58 53

EVREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA

Tel: 0312 687 17 51

GÖLBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 17 35

GÜDÜL ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel: 0312 763 10 07

HAYMANA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA

Tel: 0312 623 11 05

KALECİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 29 43

KAZAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 29 43

KEÇİÖREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 29 43

KIZILCAHAMAM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sok. No:1 Kızılcahamam/ANKARA

Tel: 0312 736 10 05

MAMAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 362 49 34

NALLIHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel: 0312 763 10 07

POLATLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA

Tel: 0312 623 11 05

PURSAKLAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 29 43

SİNCAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 17 35

ŞEREFLİKOÇHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA

Tel: 0312 687 17 51

YENİMAHALLE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 0312 320 58 53