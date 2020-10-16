Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir?

Yağ yakıcı besinler hangileridir? Fit bir görünüme sahip olmak, fazla kilolardan kurtulmak herkesin hayali. Peki bu hayali gerçekleştirmek için neler yapıyoruz? Spor yapıyoruz, diyet yapıyoruz, yediğimiz içtiğimiz ürünlere dikkat ediyoruz.

Metabolizmayı hızlandırırsak eğer daha rahat kilo verebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey basit: diyetle beraber yağ yakıcı besinler tüketerek metabolizmayı hızlandırmak. Vücudumuzda bulunan yağların yakımını hızlandıran ve kolaylaştıran besinler nelerdir hep beraber inceleyelim.

Süt Ürünleri

Boy kilo endeksi olması gerektiği gibi olan ve fazladan yağ bulunmayan bireylerin ortak bir noktaları var: düzenli olarak süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir) tüketmek. Süt ürünleri içerisinde bulunan proteinler yağ yakımına yardımcı olmaktadır.

Kırmızı Biber

Kapsaisin adlı bir madde var ve bu madde yemekten sonra vücut ısınızı yükseltiyor. Dolayısıyla daha etkili ve hızlı bir biçimde yağ yakımınız gerçekleşir. İşte kırmızı biber yağ yakıcı etkisini içerisinde bulunan Kapsaisin’den almaktadır. Daha hızlı yağ yakıyoruz yani daha az yağ depoluyoruz.

Yumurta

Yumurtanın en bilinen özelliği anne sütünden sonra gelen en büyük protein kaynağı olmasıdır. Protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda yumurta yağ yakıcı özellik de taşımaktadır. Kolin adı verilen B grubu vitamin yumurta içerinde vardır ve Kolin yağların depolanmasını azaltırken insanın enerji harcamasını da arttırmaktadır. Kolin takviyesinin insanlara erilmesinden sonra önemli kilo kayıplarına yol açtıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yumurtanın tok tutuma özelliği de burada büyük rol oynamaktadır.

Somon

İçerdiği omega-3 yağ yakımına yardımcı olurken aynı zamanda tok tutar. Somon, omega-3 kaynağı bakımından oldukça zengin bir deniz ürünüdür. Kilo vermenize yardımcı olurken sağlıklı beslenmenize de katkı sağlamaktadır.

Kuruyemişler

Kabuklu yemişlerin (ceviz, fındık, badem) kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Vücuttaki yağ birikimini engellerken metabolizmayı da hızlandırır. Kuruyemişler, yapılarında bulunan protein ve lif ile yağ yakımının hızlanmasına neden olur.

Kahve

Bazılarımızın uyanır uyanmaz bir fincan eline aldığı kahve aslında bir yardımcı üründür kilo verme konusunda. İçerisinde bulunan kafein kahvenin ana maddesi olmakla beraber içeriğiyle %11 oranında yağ yakımını hızlandırır. Fazla hareket etmenize sebep olan bu olay yağ yakımınıza faydalı olacaktır.