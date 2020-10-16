Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir?
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Fit bir görünüme sahip olmak, fazla kilolardan kurtulmak herkesin hayali. Peki bu hayali gerçekleştirmek için neler yapıyoruz? Spor yapıyoruz, diyet yapıyoruz, yediğimiz içtiğimiz ürünlere dikkat ediyoruz.
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Fit bir görünüme sahip olmak, fazla kilolardan kurtulmak herkesin hayali. Peki bu hayali gerçekleştirmek için neler yapıyoruz? Spor yapıyoruz, diyet yapıyoruz, yediğimiz içtiğimiz ürünlere dikkat ediyoruz.
Metabolizmayı hızlandırırsak eğer daha rahat kilo verebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey basit: diyetle beraber yağ yakıcı besinler tüketerek metabolizmayı hızlandırmak. Vücudumuzda bulunan yağların yakımını hızlandıran ve kolaylaştıran besinler nelerdir hep beraber inceleyelim.
Süt Ürünleri
Boy kilo endeksi olması gerektiği gibi olan ve fazladan yağ bulunmayan bireylerin ortak bir noktaları var: düzenli olarak süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir) tüketmek. Süt ürünleri içerisinde bulunan proteinler yağ yakımına yardımcı olmaktadır.
Kırmızı Biber
Kapsaisin adlı bir madde var ve bu madde yemekten sonra vücut ısınızı yükseltiyor. Dolayısıyla daha etkili ve hızlı bir biçimde yağ yakımınız gerçekleşir. İşte kırmızı biber yağ yakıcı etkisini içerisinde bulunan Kapsaisin’den almaktadır. Daha hızlı yağ yakıyoruz yani daha az yağ depoluyoruz.
Yumurta
Yumurtanın en bilinen özelliği anne sütünden sonra gelen en büyük protein kaynağı olmasıdır. Protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda yumurta yağ yakıcı özellik de taşımaktadır. Kolin adı verilen B grubu vitamin yumurta içerinde vardır ve Kolin yağların depolanmasını azaltırken insanın enerji harcamasını da arttırmaktadır. Kolin takviyesinin insanlara erilmesinden sonra önemli kilo kayıplarına yol açtıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yumurtanın tok tutuma özelliği de burada büyük rol oynamaktadır.
Somon
İçerdiği omega-3 yağ yakımına yardımcı olurken aynı zamanda tok tutar. Somon, omega-3 kaynağı bakımından oldukça zengin bir deniz ürünüdür. Kilo vermenize yardımcı olurken sağlıklı beslenmenize de katkı sağlamaktadır.
Kuruyemişler
Kabuklu yemişlerin (ceviz, fındık, badem) kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Vücuttaki yağ birikimini engellerken metabolizmayı da hızlandırır. Kuruyemişler, yapılarında bulunan protein ve lif ile yağ yakımının hızlanmasına neden olur.
Kahve
Bazılarımızın uyanır uyanmaz bir fincan eline aldığı kahve aslında bir yardımcı üründür kilo verme konusunda. İçerisinde bulunan kafein kahvenin ana maddesi olmakla beraber içeriğiyle %11 oranında yağ yakımını hızlandırır. Fazla hareket etmenize sebep olan bu olay yağ yakımınıza faydalı olacaktır.
16 Eki 2020 - 18:45 Ankara- Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.