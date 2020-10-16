Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
Ankara'da koronavirüste flaş bomba patladı! Bilim Kurulu Üyesi tarafından yapılan açıklamaları duyan herkes; bildiklerine karşılık böyle açıklamalar duyunca şok oldular. Türkiye'de özellikle son 10 - 15 günlük süre içerisinde oldukça hızlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor kıran Ankara'da; bir anda yükselişe geçen vaka sayıları çok büyük ölçüde gerileme kaydetmişti. Bunun üzerine Bilim Kurulu Üyesi açıklamalar yaptı...
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara'da günlük vaka sayısının %60 oranına yakın bir şekilde düşmesinde, filyasyon ekiplerinin temaslı takibinin çok büyük bir rol oynadığının altını çizdi ve bu düşüşlere dair oldukça şaşırtan, hatta neredeyse kimsenin görmediği, bilmediği o açıklamaları yaparak herkesi bilgilendirdi.
Doç. Dr. Kayıpmaz'ın açıklamaları Ankara'da bulunan ilçelerin tamamını teker teker ilgilendirdi. Peki, o açıklamalar neler? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.