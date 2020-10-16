Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara'da günlük vaka sayısının %60 oranına yakın bir şekilde düşmesinde, filyasyon ekiplerinin temaslı takibinin çok büyük bir rol oynadığının altını çizdi ve bu düşüşlere dair oldukça şaşırtan, hatta neredeyse kimsenin görmediği, bilmediği o açıklamaları yaparak herkesi bilgilendirdi.

Doç. Dr. Kayıpmaz'ın açıklamaları Ankara'da bulunan ilçelerin tamamını teker teker ilgilendirdi. Peki, o açıklamalar neler? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>