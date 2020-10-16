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- 16 Eki 2020 - 19:20 G: 16 Eki 2020 - 19:45

Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!

Ankara'da koronavirüste flaş bomba patladı! Bilim Kurulu Üyesi tarafından yapılan açıklamaları duyan herkes; bildiklerine karşılık böyle açıklamalar duyunca şok oldular. Türkiye'de özellikle son 10 - 15 günlük süre içerisinde oldukça hızlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor kıran Ankara'da; bir anda yükselişe geçen vaka sayıları çok büyük ölçüde gerileme kaydetmişti. Bunun üzerine Bilim Kurulu Üyesi açıklamalar yaptı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara'da günlük vaka sayısının %60 oranına yakın bir şekilde düşmesinde, filyasyon ekiplerinin temaslı takibinin çok büyük bir rol oynadığının altını çizdi ve bu düşüşlere dair oldukça şaşırtan, hatta neredeyse kimsenin görmediği, bilmediği o açıklamaları yaparak herkesi bilgilendirdi. 

Doç. Dr. Kayıpmaz'ın açıklamaları Ankara'da bulunan ilçelerin tamamını teker teker ilgilendirdi. Peki, o açıklamalar neler? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Eki 2020 - 19:20 Ankara- Yaşam

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