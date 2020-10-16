Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Eki 2020 - 21:45 G: 16 Eki 2020 - 22:04

Ankara'da Koronavirüs Depremi! Vatandaşlar Bir Anda Şoka Girdi, Sadece 10 - 15 Günlük Sürede Böylesine Derin... İlk Kez Görüldü!

Ankara'da koronavirüs depremi yaşandı. Söz konusu koronavirüs depremi sonucunda sadece Ankara halkı değil, Türkiye genelinde milyonlarca kişi şoka girdi ve Dünya'da sadece Ankara'da böylesine derinden yaşanan olayla ilgili "nasıl olur" yorumunda bulundu. Ankara halkını yakından, tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren o koronavirüs depreminin detayları şu şekilde sıralandı:

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Artık " koronavirüs" denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri de Ankara olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bilindiği üzere; kısa zaman önce Türkiye'nin rekorunu elinde tutan Ankara'da çok büyük bir koronavirüs depremi yaşandı. Yaşanan bu koronavirüs depremi sonucunda tüm dengeler alt üst olurken, herkes "nasıl olur da bu kadar...?" Sorusunu yöneltti.

Ankara'da koronavirüste resmen deprem yaşandı. Olayın detaylarını duyanlar ise; oldukça şaşkın bir vaziyette "nasıl olur?" diye kalakaldı. Peki Ankara'da neler oluyor? Bu koronavirüs denge değişiminin, yani halk diliyle depreminin sebebi ne? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Eki 2020 - 21:45 - Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo! mask
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
Malatya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mask
Malatya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ankara'da Kovid-19 denetimi devam ediyor mask
Ankara'da Kovid-19 denetimi devam ediyor
DSÖ açıkladı! O ilaçların koronavirüse karşı etkisi yok! mask
DSÖ açıkladı! O ilaçların koronavirüse karşı etkisi yok!
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı mask
Kırklareli'nde bir köy ve bir sokak karantinaya alındı
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!
DSÖ'den "Kovid-19 vakaları katlanarak artıyor" uyarısı mask
DSÖ'den "Kovid-19 vakaları katlanarak artıyor" uyarısı
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu... mask
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu...
Bilim insanlarından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yönteminin çok tehlikeli olduğu uyarısı mask
Bilim insanlarından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yönteminin çok tehlikeli olduğu uyarısı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Görenlerin, Duyanların, Dinleyenlerin Ağzını Açık Bırakan Olay! Bu Esrarengizlik Karşısında Bayılmamak Elde Değil... Hala Görülüyor! mask
Ankara'da Görenlerin, Duyanların, Dinleyenlerin Ağzını Açık Bırakan Olay! Bu Esrarengizlik Karşısında Bayılmamak Elde Değil... Hala Görülüyor!
Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir? mask
Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir?
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo! mask
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir? mask
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir?
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır? mask
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır?
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL