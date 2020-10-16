Ankara'da Koronavirüs Depremi! Vatandaşlar Bir Anda Şoka Girdi, Sadece 10 - 15 Günlük Sürede Böylesine Derin... İlk Kez Görüldü!
Ankara'da koronavirüs depremi yaşandı. Söz konusu koronavirüs depremi sonucunda sadece Ankara halkı değil, Türkiye genelinde milyonlarca kişi şoka girdi ve Dünya'da sadece Ankara'da böylesine derinden yaşanan olayla ilgili "nasıl olur" yorumunda bulundu. Ankara halkını yakından, tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren o koronavirüs depreminin detayları şu şekilde sıralandı:
Artık " koronavirüs" denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri de Ankara olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bilindiği üzere; kısa zaman önce Türkiye'nin rekorunu elinde tutan Ankara'da çok büyük bir koronavirüs depremi yaşandı. Yaşanan bu koronavirüs depremi sonucunda tüm dengeler alt üst olurken, herkes "nasıl olur da bu kadar...?" Sorusunu yöneltti.
Ankara'da koronavirüste resmen deprem yaşandı. Olayın detaylarını duyanlar ise; oldukça şaşkın bir vaziyette "nasıl olur?" diye kalakaldı. Peki Ankara'da neler oluyor? Bu koronavirüs denge değişiminin, yani halk diliyle depreminin sebebi ne? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
16 Eki 2020 - 21:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.