Ankara'da Koronavirüs Depremi! Vatandaşlar Bir Anda Şoka Girdi, Sadece 10 - 15 Günlük Sürede Böylesine Derin... İlk Kez Görüldü!

Artık " koronavirüs" denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri de Ankara olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bilindiği üzere; kısa zaman önce Türkiye'nin rekorunu elinde tutan Ankara'da çok büyük bir koronavirüs depremi yaşandı. Yaşanan bu koronavirüs depremi sonucunda tüm dengeler alt üst olurken, herkes "nasıl olur da bu kadar...?" Sorusunu yöneltti.

Ankara'da koronavirüste resmen deprem yaşandı. Olayın detaylarını duyanlar ise; oldukça şaşkın bir vaziyette "nasıl olur?" diye kalakaldı. Peki Ankara'da neler oluyor? Bu koronavirüs denge değişiminin, yani halk diliyle depreminin sebebi ne? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>