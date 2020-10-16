MEB Öğretmen Alan Değişikliği Atama Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? 2020 Alan Değişikliği ne zaman?

MEB Öğretmen Alan Değişikliği Atama Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Alan, öğretmen adayları ve öğretmenin mezun oldukları lisans düzeyindeki Yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlardır.

Öğretmen alan değişikliği nedir

Yan alan ise öğretmen adayları ve öğretmenlerin yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu öğretmen atamalarına temel oluşturan ve hangi bölümlerin mezunlarının öğretmen olarak atanabileceğini ve bu öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen çizelgeye göre geçebilecekleri alana kaynak olan yükseköğretim programlarından mezun olan öğretmenler alanlara alan değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

MEB Öğretmen Alan Değişikliği Şartları Nelerdir?

Alan değişikliği yapılabilmesi için öğretmenden bazı şartlar istenecektir. Bunlar: öğretmenlikte adaylığın kalkmış olması, atama yapılacak alanlarda kadro açığının bulunması ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınmaktadır.

Eğer Milli Eğitim Bakanlığı uygun görürse öğrenimine uygun alanların dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana kaynak olan öğretmenler, yükseköğrenimini başka bir alanda tamamlamış öğretmenlerin alan değişikliklerini yukarıdaki bahsettiğimiz üç şartı da yerine getirmesi koşuluyla gerçekleştirir.

MEB Öğretmen Alan Değişikliği Kontejanları

Alan değişikliklerinde kontenjanlar eğitim kurumlarında olan ihtiyaca göre belirlenir. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri ihtiyaç bulunan okula yapılır. Bu değişiklik yapılırken hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınmaktadır.

Değişiklik yapmak isteyen iki öğretmenin puanında bir değişiklik bulunmadığı taktirde yani her ikisi de aynı puana sahip olduğunda öğretmenlerden hangisinin öğretmenlikteki hizmet süresi fazla ise değişiklik onun adına yapılır.

MEB Öğretmen Alan Değişikliği Atama Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Alan değişikliğine ait tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanır ve duyuru sonrasında 2020 Alan Değişikliği Atama Takvimi belli olur. Bu takvime göre öğretmen alan değişikliği başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup ön başvuruların alınmasının arkasından il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından incelenir. Onay beklerken ret cevabı alan öğretmenlerin bir sonraki yılı beklemeleri gerekmektedir.

Ön başvuru arkasından onay cevabı alan öğretmenlerin ise 25 Aralık 2020 tarihinde başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapan öğretmenlerin atamaları ise 27 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Öğretmenlerin 22 Ocak 2020 – 05 Şubat 2021 tarihleri arasında ise bir önceki kurumdan ayrılma ve yeni kurumda işe başlamaları gerekmektedir.