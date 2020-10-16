Ankara'da Bu Bölgeleri Gören, Parayı da Görüyor! En Zenginlerin Oturduğu Lüks Semtler Görenleri Hayran Bırakıyor...

Gri şehir lakabıyla bilinen Ankara'nın en lüks semtlerini sizler için tek tek araştırdık ve yayınladık. Hazırlanan listeye göre, Ankara'nın bu lüks semtleri, gerek gelişmişlik, gerekse diğer tüm detaylar açısından oldukça dikkat çeken ve öne çıkan semtler olarak adından bahsettiriyor. Peki, bu semtler hangileri?

Ankara'da lüks semtleri gören herkes, oldukça seviyor. Peki; bu lüks semtler hangileri? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>