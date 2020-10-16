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- 16 Eki 2020 - 22:47 G: 16 Eki 2020 - 22:59

Ankara'da Bu Bölgeleri Gören, Parayı da Görüyor! En Zenginlerin Oturduğu Lüks Semtler Görenleri Hayran Bırakıyor...

Her köşesi ayrı cennet olan ülkemizin başkenti Ankara'da; en lüks semtler her zaman merak konusu olmuş durumda. Ankara'da zenginlerin oturduğu lüks semtleri gören herkes hayran kalıyor. Gelişmişlik açısından, kültür açısından ve diğer tüm detaylarıyla öne çıkan semtleri Haberlerankara.com olarak sizler için sıraladık... İşte Ankara'nın en lüks semtleri:

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gri şehir lakabıyla bilinen Ankara'nın en lüks semtlerini sizler için tek tek araştırdık ve yayınladık. Hazırlanan listeye göre, Ankara'nın bu lüks semtleri, gerek gelişmişlik, gerekse diğer tüm detaylar açısından oldukça dikkat çeken ve öne çıkan semtler olarak adından bahsettiriyor. Peki, bu semtler hangileri? 

Ankara'da lüks semtleri gören herkes, oldukça seviyor. Peki; bu lüks semtler hangileri? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Eki 2020 - 22:47 Ankara- Yaşam

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