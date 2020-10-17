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- 17 Eki 2020 - 12:03 G: 17 Eki 2020 - 12:04

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 109 bin 252 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 39 milyon 593 bin 953'e çıkarken, virüs saptanan 29 milyon 661 bin 167 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 823 bin 534 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 288 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 223 bin 644 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 432 bin 680), Brezilya (5 milyon 201 bin 570), Rusya (1 milyon 369 bin 313), İspanya (982 bin 723), Arjantin (965 bin 609), Kolombiya (945 bin 354), Peru (862 bin 417), Meksika (841 bin 661), Fransa (834 bin 770), Güney Afrika (700 bin 203), İngiltere (689 bin 257), İran (522 bin 387), Şili (488 bin 190), Irak (420 bin 303), İtalya (391 bin 611), Bangladeş (386 bin 86), Almanya (356 bin 792), Endonezya (353 bin 461), Filipinler (351 bin 750), Türkiye (343 bin 955), Suudi Arabistan (341 bin 495), Pakistan (322 bin 452) ve İsrail (301 bin 896)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (153 bin 229), Hindistan (113 bin 32), Meksika (85 bin 704), İngiltere (43 bin 429), İtalya (36 bin 427), İspanya (33 bin 775), Peru (33 bin 648), Fransa (33 bin 303), İran (29 bin 870), Kolombiya (28 bin 616), Arjantin (25 bin 723), Rusya (23 bin 723), Güney Afrika (18 bin 370), Şili (13 bin 529), Ekvador (12 bin 357), Endonezya (12 bin 347), Belçika (10 bin 359) ve Irak (10 bin 142)."

17 Eki 2020 - 12:03 AA Ankara- Sağlık

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