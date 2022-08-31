Ankara Müzeleri Merak Uyandırdı! Ankara'da Kaç Tane, Hangi Müzeler Var? İşte Ankara'da Gezilecek 2022 Müze İsimleri Ve Müze Listesi

Ankara konumu itibari ile çok eski tarihlerden bu yana merkezi bir noktada bulunmaktadır. Coğrafi özelliklerinin yanı sıra tarihsel yönü ve politik anlamı açısından da son derece önemli bir şehirdir. Türkiye'nin bilinen turistik yapılarını da bünyesinde bulunduran Ankara gezmek için en çok tercih edilen yerlerden de biridir.

Yemekleri, doğal güzellikleri, farklı kültürel öğeleri içeren ilçelerinin yanı sıra Ankara'daki müzelerde oldukça dikkat çekmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün etkisi ile son dönemlerde çok fazla ziyaretçi alamasa da Ankara normal şartlarda en çok turist çeken illerden biridir.

Türkiye'nin başkenti Ankara birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri ve kültürel öğeleri ile meşhur şehirlerden biridir. Kültürel açıdan çeşitlilik sahibi olan müzeleri ile de dikkat çekmektedir.

Ankara'da bulunan müzelerde çok farklı tarzlarda ve alanlarda eserler sergilenmektedir. Ankara müzeleri ile birçok gezgin ve turistin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ankara'da Neden Çok Fazla Müze Var?

Türkiye'nin başkenti Ankara aynı zamanda ülkenin en kalabalık illerinden biridir. Sahip olduğu birçok ilçede farklı kültürel öğeleri ve mekanları içermektedir. Ankara Türkiye'de en çok müzenin bulunduğu illerden biridir. Ankara'da bulunan toplam 58 tane müze vardır. Bu müzelerin çoğu Ulus tarafında olmakla beraber hepsi bakanlığa ait değildir. Ankara'daki 58 müzenin 7 tanesi Bakanlığa, 9 tanesi askeriyeye ve 42 tanesi de özeldir. Ankara Anadolu'nun kurtuluş mücadelesindeki merkez illerden biri olduğu için tarihsel özellikteki çok fazla müzeyi bünyesinde barındırır. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarından bu yana Anadolu coğrafyasında yaşanmış birçok şey bu müzelerle kalıcı hale getirilmiştir. Oyuncak, heykel vb. alanlardaki müzeleri ile de bilinen Ankara kültürel olarak gelişmiş şehirlerden biridir.

Ankara'daki Müzelere Giriş Ücretli Mi, Müze Kartı Geçerli Mi?

Ankara'da bulunan 58 tane müzenin hepsinin giriş ücret ve şartları farklı olmakla beraber birçok müzeye müze kartı ile girilebilmektedir. Ücretsiz olan çok sayıda müze de vardır. Ankara'da çok uzun yıllardan beri bulunan tarihi nitelikli müzeler ise gezilmeye değerdir.

Ankara'da Gezilecek Müze İsimleri Ve Listesi

1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Adres: Gözcü Sokak No: 2 Ulus, Ankara

0 (312) 3243160 – 61

Ziyaret saatleri: 1 Nisan–31 Ekim tarihlerinde 08.30–19.00; 1 Kasım–31 Mart tarihlerinde 08.30–18.00 saatlerinde ziyarete açık. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açık.

Giriş ücreti: Anadolu Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti Tam bilet 50 TL, 18 yaş altı öğrenciler için ücretsizdir. Müze Kart geçerli.

2. Anıtkabir ve Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi

Adres: Anıt Caddesi Tandoğan, Ankara

0 (312) 2317975/2330

Ziyaret saatleri: Anıtkabir, haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. 10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan gibi milli bayram ve anma günlerinde ziyaret saatleri değişiyor.

Giriş ücreti: Anıtkabir giriş ücreti alınmıyor.

3. Etnografya Müzesi

Adres: Hacettepe Mahallesi Türkocağı Sokak No:4 Opera, Sıhhiye, Ankara

0 (312) 3113007 – 3108795

Ziyaret saatleri: 1 Nisan–31 Ekim tarihlerinde 08.30–19.00; 1 Kasım–31 Mart tarihlerinde 08.30–17.30 saatlerinde ziyarete açık. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açık.

Giriş ücreti: Ankara Etnografya Müzesi giriş ücreti 40 TL. Müze Kart geçerli.

4. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

Adres: Kale Mahallesi, Gözcü Sk., 06250 Altındağ, Ankara

0 (312) 3096800

Ziyaret saatleri: Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Müze, pazartesi günleri ziyarete kapalı.

Giriş ücreti: Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi giriş ücreti Yetişkin giriş ücreti: 20 TL (10 kişinin üzerindeki gruplara kişi başı 15 TL) Öğrenci giriş ücreti: 10 TL (10 kişinin üzerindeki gruplara kişi başı 7 TL)

Müze Kart geçerli değil.

5. Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası

Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1 Nisan–31 Ekim tarihlerinde 08.30–19.00; 1 Kasım–31 Mart tarihlerinde 08.30–18.00 saatlerinde ziyarete açık. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açık. Kurtuluş Savaşı Müzesi giriş ücreti 25TL. Müze Kart geçerli.

6. Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 22 Ulus, Ankara

0 (312) 3105361

Ziyaret saatleri: Ankara Cumhuriyet Müzesi, 1 Nisan–31 Ekim tarihlerinde 08.30–19.00; 1 Kasım–31 Mart tarihlerinde 08.30–18.00 saatlerinde ziyarete açık. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açık.

Giriş ücreti: Cumhuriyet Müzesi giriş ücreti 25TL. Müze Kart geçerli.

7. MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya, Ankara

0 (312) 2873430

Ziyaret saatleri: MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 09.00–17.00 saatlerinde ziyarete açık. Müze, pazartesi günleri ziyarete kapalı.

Giriş ücreti: MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

8. Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Adres: Şükriye Mah. Ulucanlar Cad. No:63 Altındağ, Ankara

0 (312) 5070138

Ziyaret saatleri: Ulucanlar Cezaevi Müzesi, pazartesi hariç, hafta içi 10.00–16.00, hafta sonu 10.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Ulucanlar Cezaevi Müzesi giriş ücreti 10TL, öğrenci 5TL. Müze Kart geçerli değil.

9. Hava Kuvvetleri Müzesi

Adres: Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı Etimesgut, Ankara

0 (312) 2448550

Ziyaret saatleri: Hava Kuvvetleri Müzesi, pazartesi ve salı günleri hariç, hafta içi 09.00–17.00, hafta sonları ve tatil günleri 10.00–18.00 saatleri arası ziyarete açık. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin randevu alması gerekiyor.

Giriş ücreti: Hava Kuvvetleri Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

10. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

Adres: ODTÜ Kampüsü, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çankaya, Ankara

0 (312) 2106043

Ziyaret saatleri: ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında ve her ayın ilk cumartesi günü 11.00–16.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

11. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

Adres: Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Sk. 9 C, 06230 Altındağ, Ankara

0 (312) 3098910–11

Ziyaret saatleri: Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, cumartesi-pazar ve resmi tatiller dışında her gün 10.00–12.00, 14.00–16.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Mehmet Akif Ersoy Müze Evi giriş ücreti alınmıyor.

12. Meteoroloji Müzesi

Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütükçü Ali Bey Cad. No: 4 Kalaba, Keçiören, Ankara

90 (312) 3022419

Ziyaret saatleri: Meteoroloji Müzesi, hafta içi her gün mesai saatlerinde randevu alınarak rehber eşliğinde ziyaret edilebiliyor.

Giriş ücreti: Meteoroloji Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

13. PTT Pul Müzesi

Adres: Anafartalar Mah. Atatürk Bulv. No: 13 Ulus, Ankara

0 (312) 5606047–48–49

Ziyaret saatleri: PTT Pul Müzesi, resmi ve dini bayramlar ile pazar günleri hariç haftanın her günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: PTT Pul Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

14. Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi

Adres: Atatürk Bulvarı No: 41 Sıhhiye, Ankara

0 (312) 3243265

Ziyaret saatleri: Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında okul yönetiminden alınan izinle ziyaret edilebiliyor.

Giriş ücreti: Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

15. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Adres: Kale, Gözcü Sk. No:10, 06240 Altındağ/Ankara

0 (312) 3110401

Ziyaret saatleri: Salı-Pazar 10.00 – 18.00. Müze Pazartesi günleri kapalı.

Giriş ücreti: Tam 12TL, indirimli 7TL.

16. TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi

Adres: TRT Genel Müdürlük Turan Güneş Bulvarı, Oran, Ankara

0 (312) 4632838

Ziyaret saatleri: TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, resmi tatiller dışında hafta içi 10.00– 17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

17. Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi

Adres: Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat, Ankara

0 (312) 2925909

Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.30–18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan müze resmi tatillerde kapalı.

Giriş ücreti: Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

18. Gordion Müzesi

Adres: Yassıhöyük Köyü Gordion Polatlı, Ankara

0 (312) 6382188

Ziyaret saatleri: Gordion Müzesi, 1 Nisan–31 Ekim tarihlerinde 08.30–19.00; 1 Kasım–31 Mart tarihlerinde 08.30–17.00 saatlerinde ziyarete açık. Müze, haftanın 7 günü ziyarete açık.

Giriş ücreti: Gordion Müzesi giriş ücreti 20TL. Müze Kart geçerli.

19. Ziraat Bankası Müzesi

Adres: Doğan Bey Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 Ulus, Ankara

0 (312) 584 20 00

Ziyaret saatleri: Ziraat Bankası Müzesi, hafta içi her gün 9.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Ziraat Bankası Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

20. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Yenice Sokak No:4 Beypazarı, Ankara

0 (312) 7624000

Ziyaret saatleri: Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi, pazartesi hariç 09.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

21. Beypazarı Yaşayan Müze

Adres: İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No: 17 06730 Beypazarı, Ankara

0 (312) 7632223

Ziyaret saatleri: Beypazarı Yaşayan Müze, haftanın 7 günü 08.30-20.30 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Beypazarı Yaşayan Müze giriş ücreti 7 TL, öğrenci 4TL. Müze Kart geçerli değil.

22. Kalecik Karahan Konağı ve Müzesi

Adres: Cuma Saray, Cumhuriyet Myd., 06870 Kalecik, Ankara +90 (312) 8572626

Ziyaret saatleri: Kalecik Karahan Konağı ve Müzesi, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık. Müze haftanın 7 günü ziyaret edilebiliyor.

Giriş ücreti: Kalecik Karahan Konağı ve Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

23. MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi

Adres: MKE Genel Müdürlüğü Tandoğan Yerleşkesi Tandoğan, Ankara 0 (312) 2961657

Ziyaret saatleri: MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi, hafta için 09.00 – 12.00 ile 13.30 – 17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

24. Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi

Adres: Ziyabey Cad. No:25 Balgat, Ankara

0 (312) 2858998

Ziyaret saatleri: Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi, pazartesi hariç 11.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

25. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

Adres: Talatpaşa Bulvarı Öz Sokak Altındağ, Ankara 0 (312) 3112034

Ziyaret saatleri: Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, pazartesi günü hariç 09.30–17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Giriş ücreti: Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

26. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Adres: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi, Ankara

0 (312) 3633350

Ziyaret saatleri: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, Salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 10.00–11.00 / 14.00–15.50 saatleri arasında ziyarete açık. Yalnızca randevu ile ziyaretçi kabul ediliyor.

Giriş ücreti: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi giriş ücreti 2TL. Müze Kart geçerli değil.

27. Veteriner Anatomi Müzesi

Adres: Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İrfan Baştuğ Cad. 06110, Dışkapı, Ankara

0 (312) 3170315

Ziyaret saatleri: Veteriner Anatomi Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-16.00 saatlerinde ziyarete açık. Cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde ve bayramlarda kapalı.

Giriş ücreti: Veteriner Anatomi Müzesi giriş ücreti alınmıyor.

28. Pembe Köşk

Adres: Şehit Ersan Cd. No:14 Çankaya, Ankara 0 (312) 4281841

Ziyaret saatleri: Pembe Köşk her yıl 23 Nisan’ı içine alan yaklaşık 1 ay ve 29 Ekim’i içine alan yaklaşık 1 ay olmak üzere iki kez ücretsiz olarak ziyarete açılıyor.

Giriş ücreti: Pembe Köşk giriş ücreti alınmıyor.