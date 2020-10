Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler

Ankara Türkiye'nin başkenti olmasından kaynaklı genellikle gri bir şehir olduğu ile ilgili yorumlar alıyor. Siyasetin merkezi olan ve birçok bürokratik yapıyı bünyesinde bulunduran şehirle ilgili diğer illerdeki vatandaşlar genellikle olumsuz yorumlarda bulunur. Ankara'nın soğuk ve karanlık bir şehir olduğu gibi yorumlar Ankaralılar ve şehri bilenler için hiç de önemli değildir. Ankara tüm siyasi yönüne rağmen oldukça renkli bir şehirdir.

Kompleks bir yapıya sahip olan Ankara'da ilçeler arsında yapılan seyahatler bile vatandaşlarda başka ile gitme hissi yaratır. Her semtinde farklı bir hava olan Ankara'da sevgili ile yapılacak etkinliklerin ve gidilecek yerlerin de geniş bir listesi vardır. Ankara ilinde bulunan birçok tarihi yapı, doğal güzellikleri ile bilinen semtler ve parklar, göller özellikle gezmeyi seven çiftler için idealdir. Bununla beraber etkinlik arayan çiftler için de en geniş skala Ankara'da bulunur. Spordan resme, yürüyüşten oyuna birçok etkinliğe uygun olan faaliyet alanları ile Ankara çiftler için hem maceracı hem de romantik bir şehirdir.

Ankara'da Sevgili İle Gidilecek Çok Yer Var Mı?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar için sevgilileri ile yapabilecekleri birçok etkinlik bulunur. Yemek yemek için farklı ilçelere gidebilecek çiftler har seferinde farklı bir kültür ve o kültürün meşhur yemekleri ile tanışırlar. Gezmeyi seven çiftler için Ankara'nın farklı ilçeleri birer seçenek olabilir. Hemen hemen her ilçesinde farklı doğal ve kültürel güzellikler bulunan Ankara gezmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi seven sevgililer için harika bir şehir olur. Sevgilisi ile romantik saatler yaşamak isteyenler ise gölleri, yeşil alanları bol olan semtleri tercih edebilir ve doğal güzelliklerin içinde baş başa kalabilirler.

Ankara'da yaşayan vatandaşların zaten bildiği bu çok yönlü şehirde sevgililer için birbirinden eğlenceli ve romantik mekanlar bulunur. Gezerken yeni şeylerin keşfedildiği bu şehir gezmek için başka şehirlerden gelen çiftleri de ağırlamaktadır. Hem şehirdeki hem de diğer illerden gelen çiftlere sunduğu çeşitlilik ile Ankara sevgili ile vakit geçirmek için son derece uygun bir şehirdir.

Ankara’da Sevgiliyle Gidilecek Yerler

1. Anıtkabir



2. Kızılay Meydanı



3. Güvenpark



4. Kızılay Alışveriş Merkezi

5. Sakarya Caddesi

6. Karanfil Sokak

7. Konur Sokak



8. Teleferik

9. Atatürk Orman Çiftliği

10. Harikalar Diyarı

11. Elmadağ Kayak Merkezi

12. Belpa Buz Pateni Sarayı

13. Aqua Vega Akvaryum

14. Mogan Parkı

15. Göksu Parkı

16. Dikmen Vadisi

17. Gençlik Parkı

18. Ankara Kalesi

19. Kocatepe Camii

20. Hamamönü Mahallesi

21. Augustus Tapınağı

22. Kuğulu Park

23. Atakule

24. Beypazarı

25. Eymir Gölü

26. Soğuksu Milli Parkı

27. Eski Meclis

28. Seğmenler Parkı

29. Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

30. Altınköy Açık Hava Müzesi

31. Botanik Parkı

32. Altın Köşk Müzesi

33. Kıbrıs Köyü Kanyonu

34. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı

35. Odtü Ormanı