Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler
Ankara Türkiye'nin başkenti olmasından kaynaklı genellikle gri bir şehir olduğu ile ilgili yorumlar alıyor. Siyasetin merkezi olan ve birçok bürokratik yapıyı bünyesinde bulunduran şehirle ilgili diğer illerdeki vatandaşlar genellikle olumsuz yorumlarda bulunur.
Ankara Türkiye'nin başkenti olmasından kaynaklı genellikle gri bir şehir olduğu ile ilgili yorumlar alıyor. Siyasetin merkezi olan ve birçok bürokratik yapıyı bünyesinde bulunduran şehirle ilgili diğer illerdeki vatandaşlar genellikle olumsuz yorumlarda bulunur. Ankara'nın soğuk ve karanlık bir şehir olduğu gibi yorumlar Ankaralılar ve şehri bilenler için hiç de önemli değildir. Ankara tüm siyasi yönüne rağmen oldukça renkli bir şehirdir.
Kompleks bir yapıya sahip olan Ankara'da ilçeler arsında yapılan seyahatler bile vatandaşlarda başka ile gitme hissi yaratır. Her semtinde farklı bir hava olan Ankara'da sevgili ile yapılacak etkinliklerin ve gidilecek yerlerin de geniş bir listesi vardır. Ankara ilinde bulunan birçok tarihi yapı, doğal güzellikleri ile bilinen semtler ve parklar, göller özellikle gezmeyi seven çiftler için idealdir. Bununla beraber etkinlik arayan çiftler için de en geniş skala Ankara'da bulunur. Spordan resme, yürüyüşten oyuna birçok etkinliğe uygun olan faaliyet alanları ile Ankara çiftler için hem maceracı hem de romantik bir şehirdir.
Ankara'da Sevgili İle Gidilecek Çok Yer Var Mı?
Ankara'da yaşayan vatandaşlar için sevgilileri ile yapabilecekleri birçok etkinlik bulunur. Yemek yemek için farklı ilçelere gidebilecek çiftler har seferinde farklı bir kültür ve o kültürün meşhur yemekleri ile tanışırlar. Gezmeyi seven çiftler için Ankara'nın farklı ilçeleri birer seçenek olabilir. Hemen hemen her ilçesinde farklı doğal ve kültürel güzellikler bulunan Ankara gezmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi seven sevgililer için harika bir şehir olur. Sevgilisi ile romantik saatler yaşamak isteyenler ise gölleri, yeşil alanları bol olan semtleri tercih edebilir ve doğal güzelliklerin içinde baş başa kalabilirler.
Ankara'da yaşayan vatandaşların zaten bildiği bu çok yönlü şehirde sevgililer için birbirinden eğlenceli ve romantik mekanlar bulunur. Gezerken yeni şeylerin keşfedildiği bu şehir gezmek için başka şehirlerden gelen çiftleri de ağırlamaktadır. Hem şehirdeki hem de diğer illerden gelen çiftlere sunduğu çeşitlilik ile Ankara sevgili ile vakit geçirmek için son derece uygun bir şehirdir.
Ankara’da Sevgiliyle Gidilecek Yerler
1. Anıtkabir
2. Kızılay Meydanı
3. Güvenpark
4. Kızılay Alışveriş Merkezi
5. Sakarya Caddesi
6. Karanfil Sokak
7. Konur Sokak
8. Teleferik
9. Atatürk Orman Çiftliği
10. Harikalar Diyarı
11. Elmadağ Kayak Merkezi
12. Belpa Buz Pateni Sarayı
13. Aqua Vega Akvaryum
14. Mogan Parkı
15. Göksu Parkı
16. Dikmen Vadisi
17. Gençlik Parkı
18. Ankara Kalesi
19. Kocatepe Camii
20. Hamamönü Mahallesi
21. Augustus Tapınağı
22. Kuğulu Park
23. Atakule
24. Beypazarı
25. Eymir Gölü
26. Soğuksu Milli Parkı
27. Eski Meclis
28. Seğmenler Parkı
29. Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi
30. Altınköy Açık Hava Müzesi
31. Botanik Parkı
32. Altın Köşk Müzesi
33. Kıbrıs Köyü Kanyonu
34. Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı
35. Odtü Ormanı
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.