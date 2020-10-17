Ankara'da Deprem Riski Var mı 2021? Riskli İlçeler...

Ankara ilinde geçtiğimiz yıllarda birçok uyarıcı depremin oluşmasından sonra Ankara'da deprem olmaz algısı belli oranda yıkıldı. Ankara ilinde yaşanabilecek deprem olasılıkları ise vatandaşları korkutmaya başladı. Vatandaşlar depremde risk olasılığının ne olduğunu, hangi semtlerde daha yüksek olduğunu ve binaların dayanıklı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

Ankara'da ve çevresinde çok sayıda aktif fay hattı olduğunun açıklanmasından sonra insan lar yaşadıkları bölgedeki fazy hatlarını araştırmaya başladı. E-devletin yeni uygulaması ile evlenin hattından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar bu konuda da çeşitli sorular sormaya devam ediyor. Bu soruların en başında ise Ankara Fay Hattı'nın nerelerden geçtiği geliyor.

Ankara Fay Hattı Ankara'dan Geçiyor Mu?

Uzun yıllardır Ankara'da deprem olmaz algısının yaygınlaşmasından sonra Mamak, Yenimahalle gibi semtlerde uyarıcı depremlerin görülmesi ile bu algı yıkıldı. Ankara Fay Hattı Ankara ilinin altından geçmiyor. Uzun zaman insanlara risk olmadığını düşündüren durum da bu. Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor. Ancak konu ile ilgili yapılan araştırmalar bunun tehlike barındırmadığı anlamına gelmediğini açığa çıkardı.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

Ankara'da Hangi İlçeler Deprem Açısından Risk Altındadır?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır. Ankara'dan Ankara Fay Hattı geçmese de şehrin çevresinden geçen fay hatları riski işaret ediyor. Ankara bölgesini tehlike altına alan tek şey fay hatları değil, bölgedeki binaların sağlam olmaması da riski arttıran etmenler arasında.