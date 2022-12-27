Beypazarı İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Beypazarı İsminin Hikayesi Merak Uyandırdı! Beypazarı kaç yılında kuruldu, Nerede, Nasıl Gidilir?
Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir? Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir? Beypazarı, Ankara İlinin 100 km kuzeybatısında yer alır ve yüzölçümü 1.868 km2'dir. Son nüfus sayımında toplam nüfusu 49 Bin olup 78 mahallesi bulunmaktadır. Beypazarı İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir aramaları ve merak uyandırması popüler yapmıştır. İşte Beypazarı İsmi ve Anlamı...
Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir? Beypazarı, Ankara İlinin 100 km kuzeybatısında yer alır ve yüzölçümü 1.868 km2'dir. Son nüfus sayımında toplam nüfusu 49 Bin olup 78 mahallesi bulunmaktadır. Beypazarı, eski bir yerleşim yeridir ve tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar tarafından egemenlik altına alınmıştır.
Bu yüzden Beypazarı ve çevresinde toprak altından çıkan harabeler, eşyalar ve paralar üzerinde yapılan araştırmalar tarihi değerler taşımaktadır.
Beypazarı ilçesi Türkiye'nin Ankara ilinde yer alan bir ilçedir. Tarihi kaynaklara göre, ilk çağlardan itibaren Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans gibi farklı medeniyetlerin egemen olduğu bir bölge olarak kabul edilmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.