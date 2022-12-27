Beypazarı İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Beypazarı İsminin Hikayesi Merak Uyandırdı! Beypazarı kaç yılında kuruldu, Nerede, Nasıl Gidilir?

Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir? Beypazarı, Ankara İlinin 100 km kuzeybatısında yer alır ve yüzölçümü 1.868 km2'dir. Son nüfus sayımında toplam nüfusu 49 Bin olup 78 mahallesi bulunmaktadır. Beypazarı, eski bir yerleşim yeridir ve tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar tarafından egemenlik altına alınmıştır.

Bu yüzden Beypazarı ve çevresinde toprak altından çıkan harabeler, eşyalar ve paralar üzerinde yapılan araştırmalar tarihi değerler taşımaktadır.

Beypazarı ilçesi Türkiye'nin Ankara ilinde yer alan bir ilçedir. Tarihi kaynaklara göre, ilk çağlardan itibaren Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans gibi farklı medeniyetlerin egemen olduğu bir bölge olarak kabul edilmektedir.

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