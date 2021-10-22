- 22 Eki 2021 - 23:43

Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var?

Cumhuriyet Müzesi ya da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası dönemin önde gelen isimlerinden Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası’nın toplanma yeri olarak 1923 yılında inşa edilmiştir. Bir bodrum kat ve onun üzerine iki kat olacak şekilde kesme taştan yapılmıştır.

Cumhuriyet Müzesi ya da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası dönemin önde gelen isimlerinden Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası’nın toplanma yeri olarak 1923 yılında inşa edilmiştir. Bir bodrum kat ve onun üzerine iki kat olacak şekilde kesme taştan yapılmıştır. Fakat o dönem I. TBMM binası ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmiş ve bina meclis binası olmak üzere yeniden düzenlenmiş, 18 Ekim 1924 tarihinde meclis binası olarak kullanıma sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş zamanında 2.Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren müze; Atatürk ilke ve inkılaplarının meydana gelmesine ve çok partili sistemin ortaya çıkmasıyla birçok alanda cumhuriyet kavramının doğuşuna şahitlik etmiştir. Bina ilk olarak Cumhuriyet Müzesi olarak 1981 yılından itibaren çalışmaya başlamış; dönemi yansıtan olaylar, fotoğraflar ve dönemin cumhurbaşkanlarının özel eşyalarıyla birlikte dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergilenmektedir.

Bu eserlerin yanı sıra Mustafa kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofon da sergilenen eşyalar arasında yer almaktadır. Cumhuriyet Müzesi’nde çocuklar için özel bir anlatım üslubu da tercih edilmiştir. Türkiye’nin ilk Çocuk Dostu Müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı Müzesi olan ilk meclis binası yine yakınında yer almaktadır. Ankara Palas (Mustafa Kemal’in meşhur Cumhuriyet Balosu fotoğrafının mekanı olan) da karşısında yer alır müzenin. Bölge, konum itibari ile başkentin belli başlı müzelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar: Etnografya Müzesi, Resim Heykel Müzesi ve Vakıf Eserleri Müzesi…

Cumhuriyet Müzesi ziyaret saatleri yaz dönemi için 08:45-19:00 (15 Nisan-31 Ekim), kış dönemi için 08:45-18:00 (1 Kasım-14 Nisan) olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet Müzesi konum itibari ile merkezi bir noktada Ankara’nın Ulus semtinde yer almaktadır. Belediye otobüsleri (EGO) ile 112, 185-1, 203-7, 266, 450, 502 numaralı hatlar kullanılarak ulaşılabilir. Metro tercih etmek isterseniz de M1-M2-M3, M4 hatlarını kullanabilirsiniz.

Cumhuriyet Müzesi’ne 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte er, erbaş ve engelli vatandaşların ücretsiz giriş hakkı bulunuyor. Sivil giriş ücreti ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

22 Eki 2021 - 23:43 Ankara- Yaşam

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