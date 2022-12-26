Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? Ankara Esenboğa havalimanı kaç km? HAVAŞ Saatleri ve Durakları...

Esenboğa Havalimanı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın kuzeyinde yer alan bir havalimanıdır. Havalimanı, Türkiye'nin en büyük hava taşımacılığı işletmelerinden Turkish Airlines tarafından işletilmektedir.

Esenboğa Havalimanı, 1957 yılında açılmış ve Türkiye'nin ilk havaalanı olmuştur. Havalimanı, başlangıçta sadece yerel seferler için kullanılmıştır. Ancak zamanla havalimanı, uluslararası seferler için de kullanılmaya başlanmıştır.

Havalimanı, Türkiye'nin en büyük havaalanı olma özelliğine sahiptir ve yıllık 30 milyon yolcu ağırlıyabilmektedir. Havalimanı, Türkiye'nin en büyük havaalanı olma özelliğine sahip olmasının yanı sıra, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da en büyük havaalanıdır.

Havalimanı, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya ulaşımını kolaylaştırmakta ve uluslararası ilişkileri de güçlendirmektedir. Havalimanı, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yapılan yurtiçi ve yurtdışı seferlerin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da önemli bir havaalanıdır.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir?

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan Esenboğa Havalimanı’na ulaşım için birden fazla seçeneğiniz elbette var. Sakın tek seçeneğim var diye düşünmeyin, bildiğimiz HAVAŞ dışında başka alternatifler de elbette mümkün. Biraz pahalı olsa da oldukça rahat bir seyir sürebileceğiniz BelkoAir otobüslerini, HAVAŞ otobüslerini ve taksiyi kullanabilirsiniz.

Trafikte yol tarifi, rota hesaplama gibi sıkıntılar yaşamak istemezseniz de transfer hizmetlerine yönlenebilirsiniz. Transfer hizmetleri biraz pahalıya mal olsa da size en güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı tanımaktadır. Üstelik siz hiç yorulmadan.

Rahatıma düşkünüm derseniz de bunun için de bir alternatif mümkün. “Geze geze gideyim, yapılacak işlerim de var” derseniz araç kiralamak bu iş için biçilmiş kaftan. Bu sayede daha sonra bir işiniz olduğunda kiraladığınız araçla sıkıntı çekmeden gönlünüzün istediği her yere gidebilir veya sevdiklerinizle birlikte bu aracı kullanabilirsiniz. Kiraladığınız aracı geri getirmeyi de düşünmeyeceksiniz elbette. Havaalanında bırakacaksınız ve kiralamış olduğunuz firmanın yetkilileri sizin için aracı oradan teslim alacaklardır.

BelkoAir Otobüsü

Havaalanına ulaşım hizmeti veren BelkoAir otobüsü oldukça rahat olduğu için korkmadan tercih edebilirsiniz. Esenboğa Havalimanı’ndan AŞTİ’ye (Otobüs Terminali’ne) giden 442 numaralı otobüs işinizi görecektir. Bu otobüslerle saat sıkıntısı yaşamadan havaalanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Haftanın her günü 24 saat hizmet veren bu otobüsler yarım saatte bir, gece yarısından itibaren sabaha kadar da saatte bir hareket ediyor.

Esenboğa Havalimanı’ndan hareket eden bu otobüse 37 TL ödeyerek binebiliyorsunuz.

HAVAŞ

HAVAŞ havaalanı ulaşımında artık adını duyurmuş bir firmadır ve sıklıkla Havaalanı ulaşımı için Ankara’da tercih edilir. Dolayısıyla en sık tercih edilenlerden biri.

2022 Yılı güncel Havaş otobüs servis ücretleri 37 TL'dir.

Kızılay havaalanı kaç km, Taksi Ücreti Ne Yazar?

Ankara'nın merkezi konumunda olan Kızılay'dan havalimanı arası 30 km'dir.

Tarife İli: Ankara

Mesafe: 30,00 km

Tahmini Yolculuk Süresi: 40 dk

Taksi Ücreti: 250,00 TL