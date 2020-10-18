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- 18 Eki 2020 - 10:25 G: 18 Eki 2020 - 10:40

Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri

Ankara konum itibari ile ilkenin kalbi konumundadır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün şehirlere neredeyse aynı uzaklıktadır. Milli Mücadele Dönemi’nden itibaren önem kazanan bu konum ve demiryolu hattı güzergahında bulunması Ankara’nın önemini arttırmıştır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara konum itibari ile ilkenin kalbi konumundadır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün şehirlere neredeyse aynı uzaklıktadır. Milli Mücadele Dönemi’nden itibaren önem kazanan bu konum ve demiryolu hattı güzergahında bulunması Ankara’nın önemini arttırmıştır.

Servet-i Fünun Dergisinin 1 Arlık 1982 tarihli 90. sayısında, ‘Ankara’dan matbaamıza varid olan (gelen) telgraf’ başlığıyla yayınlanan metinde 27 Kasım 1982 günü Ankara’ya ilk trenin girdiği müjdesi verilmiştir. 29 Ekim 2016 günü işletmeye açılan Yüksek Hızlı Tren Garı’nın eklenmesiyle Ankara’nın eski görünüş ve atmosferi tamamen değişmiştir. Bugün birçok farklı noktaya hayatımıza giren hızlı trenlerle birlikte daha hızlı ve konforlu ulaşım gerçekleşmektedir.

Yüksek Hızlı Trenler şehirlerarası ulaşımda hayatımıza girdiği andan beri farklı şehirleri, yolcuları, kültürleri birbirine bağlamaktadır. Karayolu ulaşımına kıyasla daha ekonomik ve hızlı seyahat etmemizi sağlayan Yüksek Hızlı Trenlerde ekonomi, business, yemekli vagon olmak üzere üç çeşit vagon tipi bulunmakta ve hizmet vermektedir. Ankara’dan nerelere hızlı tren var bunu inceleyelim.

Ankara-İstanbul-ANKARA Yüksek Hızlı Tren

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Ankara-İstanbul-Ankara YHT ile karşılıklı 8 (4+4) sefer düzenlenmekte olup bunlar;         

          Ankara-Halkalı:4 sefer

          Halkalı-Ankara:4 sefer

          Ankara-Halkalı: 5 saat 11 dakika

 

Ankara-Eskişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren

 Ankara-Eskişehir arasında karşılıklı işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Ankara-Eskişehir-Ankara YHT ile karşılıklı 4(2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;

Ankara-Eskişehir: 2 sefer

Eskişehir-Ankara: 2 sefer

              Ankara-Eskişehir: 1 saat 30 dakika.

 

Ankara- Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren

Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

         Ankara-Konya: 2 sefer

          Konya-Ankara: 2 sefer

          Ankara-Konya: 1 saat 47 dakika

 

Konya-İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olmaktadır.

       Konya - İstanbul(Halkalı) : 2 sefer

       İstanbul (Halkalı)- Konya : 2 sefer

       Konya- İstanbul (Halkalı): 5 saat 26 dakika

18 Eki 2020 - 10:25 Ankara- Yaşam

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