Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri
Ankara konum itibari ile ilkenin kalbi konumundadır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün şehirlere neredeyse aynı uzaklıktadır. Milli Mücadele Dönemi’nden itibaren önem kazanan bu konum ve demiryolu hattı güzergahında bulunması Ankara’nın önemini arttırmıştır.
Ankara konum itibari ile ilkenin kalbi konumundadır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün şehirlere neredeyse aynı uzaklıktadır. Milli Mücadele Dönemi’nden itibaren önem kazanan bu konum ve demiryolu hattı güzergahında bulunması Ankara’nın önemini arttırmıştır.
Servet-i Fünun Dergisinin 1 Arlık 1982 tarihli 90. sayısında, ‘Ankara’dan matbaamıza varid olan (gelen) telgraf’ başlığıyla yayınlanan metinde 27 Kasım 1982 günü Ankara’ya ilk trenin girdiği müjdesi verilmiştir. 29 Ekim 2016 günü işletmeye açılan Yüksek Hızlı Tren Garı’nın eklenmesiyle Ankara’nın eski görünüş ve atmosferi tamamen değişmiştir. Bugün birçok farklı noktaya hayatımıza giren hızlı trenlerle birlikte daha hızlı ve konforlu ulaşım gerçekleşmektedir.
Yüksek Hızlı Trenler şehirlerarası ulaşımda hayatımıza girdiği andan beri farklı şehirleri, yolcuları, kültürleri birbirine bağlamaktadır. Karayolu ulaşımına kıyasla daha ekonomik ve hızlı seyahat etmemizi sağlayan Yüksek Hızlı Trenlerde ekonomi, business, yemekli vagon olmak üzere üç çeşit vagon tipi bulunmakta ve hizmet vermektedir. Ankara’dan nerelere hızlı tren var bunu inceleyelim.
Ankara-İstanbul-ANKARA Yüksek Hızlı Tren
Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.
Ankara-İstanbul-Ankara YHT ile karşılıklı 8 (4+4) sefer düzenlenmekte olup bunlar;
Ankara-Halkalı:4 sefer
Halkalı-Ankara:4 sefer
Ankara-Halkalı: 5 saat 11 dakika
Ankara-Eskişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren
Ankara-Eskişehir arasında karşılıklı işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Ankara-Eskişehir-Ankara YHT ile karşılıklı 4(2+2) sefer düzenlenmekte olup bunlar;
Ankara-Eskişehir: 2 sefer
Eskişehir-Ankara: 2 sefer
Ankara-Eskişehir: 1 saat 30 dakika.
Ankara- Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren
Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Ankara-Konya: 2 sefer
Konya-Ankara: 2 sefer
Ankara-Konya: 1 saat 47 dakika
Konya-İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren
Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olmaktadır.
Konya - İstanbul(Halkalı) : 2 sefer
İstanbul (Halkalı)- Konya : 2 sefer
Konya- İstanbul (Halkalı): 5 saat 26 dakika
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.