Göz Kapağı Estetiği Fiyatları Ortalama Ne Kadar? Göz Kapağı Estetik 2020

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları Ortalama Ne Kadar? Son zamanlarda birçok kişi modern dünyanın getirdiği güzellik anlayışıyla veya zorunluluk halleri bulunduğunda estetik ve ameliyatlar yapılabilmektedir. Birçok görüş ayrılığına sebep olan bu ameliyatlar insanları tatmin edebilmektedir. Vücudun birçok farklı noktasına estetik operasyon yapılmaktadır. Göz kapakları da buna dahil edilebilmektedir fakat genellikle ortaya çıkan bazı sorunlar neticesinde yapılırlar. Konu hakkında uzman hekimler tarafından bir ön inceleme sonrası gerekli olan işlemler yapılmaktadır.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Blefaroplasty genellikle 1-2 saat sürer. Anestezi sonrası üst göz kapaklarında doğal çizgileri üzerinden, alt göz kapağında ise kirpiklerin hemen altından kesiler yapılır. Bu Kesilerden girilerek deri, alttaki yağ ve kas dokusundan ayrılır. Fıtıklaşan yağ dokusu düzeltilir, fazlalık kas ve deri dokusu çıkarılır.

Estetik göz cerrahisine Latincede ‘blefaroplasti’ adı verilmektedir. Peki nedir bu Blefaroplasti? Eğer ki göz kapaklarınızda deri fazlalığı varsa veya alt-üst göz kapağında yağlanma mevcutsa bu yağ yastıklarının alınması için bir cerrahi operasyon gerekir. Bu operasyona Estetik Göz Cerrahisi adı verilmektedir. Diğer bir adıyla ve halk arasında yaygın olan kullanım biçimiyle Göz Kapağı Estetiği olarak da adlandırılır. Kısaca Göz Kapağı Estetiği dendiğinde aklımıza gelen şey göz üst kapağında meydana gelen sarkma ve göz altı torbalarının yağlanması sorunu akla gelmektedir. Bu tür sorunların giderilmesi için de ameliyat işlemi yapılmalıdır.

Göz kapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Kapak düşüklüğünün tedavisi cerrahidir. İşlemde levator kası kuvvetlendirilerek göz kapağının kaldırılması amaçlanmaktadır. Kapak düşüklüğü ameliyatı kapak düşüklüğünün tipine ve ağırlığına göre yapılır.

İnsan vücudunda bulunan doku bütünlüğü yaş artışına bağlı olarak yıpranmaya başlar ve sorunlar meydana çıkar. Ortaya çıkan bu yıpranmalar, derinin sarkması (deri içerisinde meydana gelen sıvı miktarı değişimleri) vücutta sıkıntılara yol açar. Bütün bunların yanı sıra eğer ki aile büyüklerinizde de varsa bu tür sıkıntılar size geçebilir yani genetik olabilir. Bütün bunlar göz çevresinde meydana gelmişse de göz kapaklarında sarkma, gevşeme gibi problemler ortaya çıkmaktadır.

Peki hangi durumlarda bu işlem gereklidir? Göz kapaklarında meydana gelen bu değişimler size sorun yaratıyorsa, meydana gelen sarkmalar görmenizi engelleyecek boyuta ulaşmışsa, üst kapaklarda oluşan deri fazlalığından ötürü far-sürme-kalem çekmede (makyaj) zorlanılıyorsa, cildinizde kırışıklık oluşmuş ve size rahatsızlık veriyorsa işleme gerek duyulabilir.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Operasyon sonrasında üst göz kapağında kapak boyunca iz kalır. Ancak bu iz kapak kıvrımına uydurulur. Sadece çok yakından bakıldığında görülebilir haldedir.

Göz kapağı düşüklüğü için hangi doktora gidilir?

Göz Kapağı Düşüklüğü İçin Hangi Bölüme Gidilir? Göz kapağı düşüklüğü için "Göz Hastalıkları" bölümünden randevu alınması gerekir.

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

Estetik cerrahi fiyatlarına gelecek olursak eğer yapılan işlem boyutuna göre fiyat değişmektedir. Örneğin alt-üst göz kapağının her ikisine de işlem yapılacaksa veya yapılmayacaksa, hastaya verilmiş olan anestezi şeklinin ne olması gerektiği veya işlemin yapılacak olduğu hastanenin prosedürlerinde ne gibi maddeler, şartlar bulunduğu da fiyatın artmasına ya da düşmesine neden olmaktadır. Bu işlemin yaklaşık olarak fiyatları ise 6 bin ile 7 bin Türk lirası arasında değişmektedir.