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- 19 Eki 2020 - 09:23 G: 19 Eki 2020 - 09:24

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 282 bini geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 282 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 118 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 40 milyon 282 bin 605'e çıkarken, virüs saptanan 30 milyon 120 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 43 bin 677 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 387 bin 799 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 224 bin 730 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 550 bin 273), Brezilya (5 milyon 235 bin 344), Rusya (1 milyon 399 bin 334), Arjantin (989 bin 680), İspanya (982 bin 723), Kolombiya (959 bin 572), Fransa (897 bin 34), Peru (868 bin 675), Meksika (851 bin 227), İngiltere (722 bin 409), Güney Afrika (703 bin 793), İran (530 bin 380), Şili (491 bin 760), Irak (426 bin 634), İtalya (414 bin 241), Bangladeş (388 bin 569), Almanya (366 bin 981), Endonezya (361 bin 867), Filipinler (356 bin 618), Türkiye (347 bin 493), Suudi Arabistan (342 bin 202), Pakistan (323 bin 452) ve İsrail (303 bin 846).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (153 bin 905), Hindistan (114 bin 642), Meksika (86 bin 167), İngiltere (43 bin 646), İtalya (36 bin 543), İspanya (33 bin 775), Peru (33 bin 759), Fransa (33 bin 477), İran (30 bin 375), Kolombiya (28 bin 970), Rusya (24 bin 187), Güney Afrika (18 bin 471), Arjantin (26 bin 267), Şili (13 bin 635), Ekvador (12 bin 387), Endonezya (12 bin 511), Belçika (10 bin 413) ve Irak (10 bin 254)."

19 Eki 2020 - 09:23 AA Ankara- Sağlık

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