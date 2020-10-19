SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir?

Tüp bebek için tedavi almak isteyen vatandaşlar tedavi işlemlerinin masraflarını araştırmaya devam ediyor. Biyolojik olarak bebek yapmaya engel durumu olan çiftler tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olabiliyor. Bu tedavinin sağlık kurumlarında ücretli olması ise vatandaşların aklına SGK karşılar mı sorusunu getiriyor. Vatandaşlar SGK'nın hangi şartlarda tüp bebek tedavisini karşıladığını, ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini vb. ayrıntıları araştırmaya devam ediyor.

SGK tüp bebek tedavisini ilk iki denemede büyük oranda karşılamaktadır. Bununla beraber SGK'dan karşılanacak tüp bebek tedavilerinde çiftlerin uyması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde sigorta tedaviyi karşılamamaktadır.

SGK Tüp Bebek Tedavisini Hangi Şartlarda Sağlar?

SGK tüp bebek tedavisini karşılamak için bir takım şartlara uyumlu olunmasını ister. Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin bazı sağlık ve sigorta şartlarına uyması gerekmektedir. SGK tüp bebek tedavisinin ilk iki denemede kadının 23 yaşından büyük olması erkeğinde 40 yaşından gün almış olması durumunda karşılar. Çiftin en az 3 yıldır resmi olarak evli olması ve başka evliliklerinden çocuk sahibi olmamaları gerekir. Daha önceki evliliğinden çocuğu olan kişilere SGK destek sağlamamaktadır. Tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılanmasını isteyen vatandaşların 900 gün prim doldurmuş olmaları gerekmektedir. Prim günleri dolu olan ve başvurudan önceki son 90 günde aktif çalışan çiftler SGK'ya tüp bebek için başvuruda bulunabilir.

SGK'dan tüp bebek için yardım almak isteyen vatandaşların yetkili bir sağlık kuruluşundan Sağlık Kurulu Raporu almaları da şartlardan biridir. Bu raporda çifte tüp bebek tedavisinin hangi yöntemle ve hangi koşullarda uygulanacağı ayrıntılı olarak belirtilir. Sigorta ve sağlık koşullarını sağlayan çiftlerin tüp bebek masrafları ilk 2 denemede SGK tarafından karşılanmaktadır. Çiftler ilk denemede %30 ikinci denemede ise%35 oranında ödeme yaparlar. Bununla beraber tedavi sürecinde kullanılacak ilaçlara ise ücret ödemezler. SGK tüp bebek tedavisi için her denemede 1200 TL ödeme yapar. İlk denemede çiftler bunun %30'unu yani 300 TL, ikinci denemede ise %35'ini yani 360 TL ödeme yaparlar. Tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılandığı durumda çiftler için başka bir masraf oluşmaz.