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- 19 Eki 2020 - 16:04 G: 19 Eki 2020 - 16:13

Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Hukuki olarak anlaşmazlıkların çözülmesi için kurulan İş Mahkemeleri özellikle çalışan haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Ankara İş Mahkemesi de tazminat, yıllık izin, iş kazası ve maaş gibi sorunlarda oluşan her türlü anlaşmazlığı hukuk yoluyla çözmesi açısından son derece önemli bir kamu kuruluşudur.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hukuki olarak anlaşmazlıkların çözülmesi için kurulan İş Mahkemeleri özellikle çalışan haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Ankara İş Mahkemesi de tazminat, yıllık izin, iş kazası ve maaş gibi sorunlarda oluşan her türlü anlaşmazlığı hukuk yoluyla çözmesi açısından son derece önemli bir kamu kuruluşudur.

Ankara Türkiye'nin 2. kalabalık şehri olması ve birçok alanda istihdam eden çok fazla vatandaşın olması açısından İş Mahkemesi'nin en çok ihtiyaç duyulduğu ve en çok ziyaret alan illerden biridir. Bu bağlamda vatandaşlar Ankara İş Mahkemesi'nin yerini, açık adresini ve nasıl gidileceğini araştırıyorlar. Ankara İş Mahkemesi'ne işi düşen herkes yerini ve ulaşım seçeneklerini araştırıyor.

Ankara İş Mahkemesi Nerededir?

Ankara'da yaşayan birçok vatandaşın işveren ya da işçi olarak ihtiyaç duyabileceği Ankara İş Mahkemesi Çankaya ilçesinde bulunur. Önemli bir kamu kuruluşu olan İş Mahkemesi Ankara'nın en merkezi ilçelerinden birinde yer almaktadır. Çankaya'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Ankara İş Mahkemesi halk arasında genellikle Balgat olarak bilinen semtte yer alır. Son derece merkezi bir noktada bulunan iş merkezi aynı zamanda Çankaya gibi kalabalık ve istihdam oranı diğer ilçelere göre yüksek olan bir ilçededir. Ankara İş Mahkemesi'ne ulaşım da oldukça çeşitlidir.

Ankara İş Mahkemesine Nasıl Gidilir?

Ankara'nın merkez ilçelerinden Çankaya'da bulunan Ankara İş Mahkemesi'ne birçok toplu taşıma aracı ile gitmek mümkündür. İş Mahkemesi en işlek semtlerden birinde bulunduğu için ulaşım seçeneği çok fazladır. Bununla birlikte Ankara'da toplu ulaşımın büyük bir parçası olan EGO'da 2016 yılından sonra Ankara İş Mahkemesi'ne giden araçların sayısını arttırmıştır.

İş Mahkemesi'nde Hangi Davalar Görülür?

Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde bulunan İş Mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ve SGK'nın taraf olduğu davalara bakar. İşçinin iş yerinden talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar ya da kötü niyet tazminatı gibi davalar, maaş alacağı, yıllık izin alacağı gibi davalar, iş kazası sonrasında oluşan anlaşmazlıklar ve davalar İş Mahkemesi'nde görülmektedir.

19 Eki 2020 - 16:04 Ankara- Yaşam

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