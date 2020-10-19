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- 19 Eki 2020 - 16:30 G: 19 Eki 2020 - 16:38

Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara'da belli bir bölgenin idari sınırlarını kapsayarak görev yapan Ankara Batı Adliyesi'nin nerede olduğu ve nasıl gidileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olduğu için merkez Adalet Sarayı'nın dışında Ankara Batı Adliyesi de görev yapan kamu kuruluşlarından biridir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da belli bir bölgenin idari sınırlarını kapsayarak görev yapan Ankara Batı Adliyesi'nin nerede olduğu ve nasıl gidileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olduğu için merkez Adalet Sarayı'nın dışında Ankara Batı Adliyesi de görev yapan kamu kuruluşlarından biridir. Ankara Batı Adliyesi kapsamına giren ilçelerde yaşanan anlaşmazlıkları hukuki olarak çözmektedir.

Ankara Batı Adliyesi 2014 yılına kadar Sincan Adliyesi ismi ile görev yapmış ve 2014 yılı itibariyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından verilen karar ile ismi Ankara Batı Adliyesi olarak değişmiştir. İsim değişikliğine rağmen adliyenin görev tanımında ve kapsadığı ilçelerde değişikliğe gidilmemiştir. Ankara Batı Adliyesi uzun süredir Sincan'da kamu kuruluşu olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Ankara Batı Adliyesi Nerededir?

Ankara'nın belli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar hukuki olarak çözülmesi gereken anlaşmalıklar için Ankara Batı Adliyesi'nin görev sınırında bulunur. Bu sebeple mahkemeye başvuracak kişiler Ankara Batı Adliyesi'nin yerini araştırıyorlar.

Ankara Batı Adliyesi Etimesgut ilçesi sınırlarında yer alır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Ankara Batı Adliyesi hizmet verdiği birçok ilçeye yakın bir konumda yer almaktadır.

Ankara Batı Adliyesine Nasıl Gidilir?

Ankara Batı Adliyesi'ne gitmek için özel araç ya da toplu taşıma kullanılabilir. İki şekilde de Batı Adliyesine kısa sürede ulaşmak mümkündür. Özel araçlar için otoparkı bulunan adliyeye toplu taşıma araçlarından metro ya da otobüsle ulaşım sağlanabilir. Ankara Batı Adliyesi'ne M1 M2 VE M3 metro ile gidilebilir. Metro adliyenin yakınından geçmektedir. Bununla beraber 512, 532 ve 566 numaralı otobüsler de Ankara Batı Adliyesi'nin yakınından geçen araçlardır.

Ankara Batı Adliyesi Hangi İlçeleri Kapsamına Alır?

Ankara Batı Adliyesi'nin idari olarak kapsamına aldığı birden fazla ilçe bulunmaktadır. Etimesgut ilçesi sınırlarında bulunan Ankara Batı Adliyesi Sincan, Beypazarı, Kızılcahamam, Nallıhan, Ayaş, Çamlıdere, Güdül ve Kazan ilçelerinin idari sınırlarını kapsayacak şekilde görev yapmaktadır. Ankara Batı Adliyesi'nin 2014 yılının mayıs ayında ismi değişmiş ve haziran ayında yeniden görevini yapmaya başlamıştır.

19 Eki 2020 - 16:30 Ankara- Yaşam

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