E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır? Birçok alanda işimize yarayan E-Devlet kapısı gün geçtikçe kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşlarının silah altına alınma vakti(askerlik) geldiğinde ise bir yazılı belge (sülüs) gerekmektedir. Peki bu sülüs nedir?

Sülüs Nedir?

Türiye Cumhuriyeti vatandaşı olup silah altına alınması gereken yükümlünün birliğine teslim olma, kışla bilgileri gibi bilgilerin de yazılı olduğu belgeye Sülüs veya diğer adıyla Sevk Kağıdı adı verilmektedir. Sevk Belgesi, celp yerlerinin durulmasının ardından E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra sülüs belgesini görüntüleyip çıktı şeklinde alabilirsiniz.

Askerlik yapacak olan kişinin askerlik vazifesini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihe sevk başlangıç tarihe denir. Askerliğe başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise yine askerlik yapacak olan kişinin askerlik vazifesini yapacağı birliğe teslim olacağı son günü belirtir.

Askerlik Sevk Belgesi Nasıl Alınır?

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacaktır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre covid-19 tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında sağlık kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ açıklaması yapılmıştır.

Yüzbinlerce kişinin yer değiştirdiği askeri hareketlilik dolayısıyla tedbir almak zorunludur. Test sonucuna göre Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayan yükümlüler sevk belgelerini e-Devlet'ten alabileceklerdir. Yükümlülerin sevk belgesini alanlar gidecekleri birliklere katılıncaya kadar Covid-19 tedbirleri kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uymak zorundadırlar. İçişleri Bakanlığı tarafından covid-19 tedbirleri kapsamında asker eğlencesi, uğurlaması vs faaliyetleri icra etmelerine izin verilmeyecektir. Sağlık kuruluşuna sevkleri gerçekleşen yükümlüler bu zorunluluğu yerine getirmediği taktirde askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.

E-Devletten Sülüs Belgesi / Askerlik Durum Belgesi Nasıl Yapılır?

Gelelim E-Devlet kapısı üzerinden sülüs belgesinin nasıl alınacağına. Bunları adım adım inceleyelim. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.