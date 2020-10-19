Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Eki 2020 - 20:07

Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!

Ankara'da koronavirüs haberleri her geçen gün güncellenerek verilmeye devam ediliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, düşüşün devam ettiği fakat yavaşladığı Ankara'da bugün çok esrarengiz bir olay yaşandı. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, gören herkes hiç düşünmeden kaçtı! Ankara'da neler oluyor?