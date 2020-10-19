Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!
Ankara'da koronavirüs haberleri her geçen gün güncellenerek verilmeye devam ediliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, düşüşün devam ettiği fakat yavaşladığı Ankara'da bugün çok esrarengiz bir olay yaşandı. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, gören herkes hiç düşünmeden kaçtı! Ankara'da neler oluyor?
Ankara'da maske - mesafe ve temizlik öneminin oldukça yüksek seviyelere çıktığı şu günlerde herkes, düşüş eğilimi yakalanmışken bu eğilimi devam ettirerek koronavirüsü yenme hayali içerisine girmiş durumda. Bu durumda Ankaralı vatandaşlar, büyük bir seferberlik yapmaktalar. Tüm bunlar bir yana, bugün öğle saatlerinde Ankara'da meydana gelen olay, büyük kaos çıkardı ve gören korkudan çığlık atıp kaçtı! Peki olay neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.