Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eki 2020 - 20:07 G: 19 Eki 2020 - 20:16

Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!

Ankara'da koronavirüs haberleri her geçen gün güncellenerek verilmeye devam ediliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, düşüşün devam ettiği fakat yavaşladığı Ankara'da bugün çok esrarengiz bir olay yaşandı. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, gören herkes hiç düşünmeden kaçtı! Ankara'da neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da maske - mesafe ve temizlik öneminin oldukça yüksek seviyelere çıktığı şu günlerde herkes, düşüş eğilimi yakalanmışken bu eğilimi devam ettirerek koronavirüsü yenme hayali içerisine girmiş durumda. Bu durumda Ankaralı vatandaşlar, büyük bir seferberlik yapmaktalar. Tüm bunlar bir yana, bugün öğle saatlerinde Ankara'da meydana gelen olay, büyük kaos çıkardı ve gören korkudan çığlık atıp kaçtı! Peki olay neydi? 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

19 Eki 2020 - 20:07 Ankara- Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020
Ankara'da Koronavirüste Son Fiş de Çekildi! Artık Öyle Şeyler Yaşanacak ki, Bu İlçelerde İkamet Edenlere Çok Büyük Sorumluluk Düşüyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Fiş de Çekildi! Artık Öyle Şeyler Yaşanacak ki, Bu İlçelerde İkamet Edenlere Çok Büyük Sorumluluk Düşüyor!
Kovid-19 tekrar geçirilebilir! mask
Kovid-19 tekrar geçirilebilir!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020
Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı! mask
Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı!
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi? mask
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020
Ankara'da Koronavirüs Depremi! Vatandaşlar Bir Anda Şoka Girdi, Sadece 10 - 15 Günlük Sürede Böylesine Derin... İlk Kez Görüldü! mask
Ankara'da Koronavirüs Depremi! Vatandaşlar Bir Anda Şoka Girdi, Sadece 10 - 15 Günlük Sürede Böylesine Derin... İlk Kez Görüldü!
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo! mask
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır? mask
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır?
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi mask
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir? mask
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL