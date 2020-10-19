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- 19 Eki 2020 - 21:16 G: 19 Eki 2020 - 21:25

Demet Akalın'ın Son Halini Görenlerin Eli Ayağı Çözüldü! Kimi Kabus Dedi, Kimi Cennet! Öyle Bir Değişiklik Yaptı ki....

Demet Akalın'ın son halini gören kişiler neye uğradıklarını şaşırdılar. Kimileri kabus derken, kimileri cennet olarak nitelendirdi. Demet Akalın'ın kendi üzerinde yaptığı radikal değişiklik, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında ilk sırada yeri aldı. Demet Akalın'ın söz konusu değişikliğine çok sert tepkiler verenlerin yanı sıra, çok fazla destek veren de çıktı. Sosyal medyayı 2'ye bölen o değişim çok şaşırttı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü şarkıcı Demet Akalın oldukça radikal bir karar alarak, büyük bir değişim altına imza attı. Vücudunda böyle bir değişiklik yaparak sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Demet Akalın'ın söz konusu değişimini sizler için derledik...

Demet Akalın'ın ortalığı sallayan, sosyal medyayı 2'ye bölen o çok radikal değişim hikayesi için diğer sayfaya geçerek devam ediniz >>

19 Eki 2020 - 21:16 Ankara- Yaşam

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