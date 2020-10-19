"Ankara'da Kıyamet Kopacak" Alametler Bir Bir Çıkıyor! Geceyken Sabah Yaşandı, Şehrin Dengesi Tamamen...
Ankara ile ilgili tüm Türkiye'yi ilgilendiren ve Ankara halkını korkutan olaylar silsilesi; büyük şok yarattı. Sosyal medyanın gündem konusu Ankara olurken, Geceyken sabah yaşanması olayı; geçmişte yaşanan tüm olayların tek tek araştırılmasına sebep oldu. Bu kapsamda da birkaç site ve büyük sosyal medya platformunda Ankara'da kıyamet alametlerinin bir bir çıktığını ifade edildi. Bunun üzerine sosyal medya #Ankara gündemiyle sallandı... Peki Ankara'da neler oluyor?
Türkiye'nin başkenti Ankara'da sular bir turlu durulmuyor. Hemen hemen her hafta farklı bir olayla gündeme gelen Başkent Ankara; koronavirüste Rekor kırdı, toz fırtınası yaşadı, dün gece saatlerinde bir anlık da olsa sabahı yaşadı vs. vs. Bu ve bunun gibi olayların tamamına göz atıldığında, korkunç sonun yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar!
Ankara'da esrarengiz olaylar silsilesi herkesi korkutmaya devam ediyor! Kıyamet alametlerinin tek tek çıkması, milyonlarca kişinin sosyal medyada bir araya gelmesine sebep oldu! İşte tüm detaylarıyla Ankara'da kıyamet >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.