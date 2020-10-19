Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eki 2020 - 21:28 G: 19 Eki 2020 - 22:11

"Ankara'da Kıyamet Kopacak" Alametler Bir Bir Çıkıyor! Geceyken Sabah Yaşandı, Şehrin Dengesi Tamamen...

Ankara ile ilgili tüm Türkiye'yi ilgilendiren ve Ankara halkını korkutan olaylar silsilesi; büyük şok yarattı. Sosyal medyanın gündem konusu Ankara olurken, Geceyken sabah yaşanması olayı; geçmişte yaşanan tüm olayların tek tek araştırılmasına sebep oldu. Bu kapsamda da birkaç site ve büyük sosyal medya platformunda Ankara'da kıyamet alametlerinin bir bir çıktığını ifade edildi. Bunun üzerine sosyal medya #Ankara gündemiyle sallandı... Peki Ankara'da neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'nin başkenti Ankara'da sular bir turlu durulmuyor. Hemen hemen her hafta farklı bir olayla gündeme gelen Başkent Ankara; koronavirüste Rekor kırdı, toz fırtınası yaşadı, dün gece saatlerinde bir anlık da olsa sabahı yaşadı vs. vs. Bu ve bunun gibi olayların tamamına göz atıldığında, korkunç sonun yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar!

Ankara'da esrarengiz olaylar silsilesi herkesi korkutmaya devam ediyor! Kıyamet alametlerinin tek tek çıkması, milyonlarca kişinin sosyal medyada bir araya gelmesine sebep oldu! İşte tüm detaylarıyla Ankara'da kıyamet >>

19 Eki 2020 - 21:28 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi! mask
Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi!
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri mask
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri
Ankara Kaç Yılında Başkent Oldu? Ankara Neden Başkent Seçildi? mask
Ankara Kaç Yılında Başkent Oldu? Ankara Neden Başkent Seçildi?
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları... mask
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları...
Ankara'da Doğalgaz Metreküp Fiyatı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? mask
Ankara'da Doğalgaz Metreküp Fiyatı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
Ankara'da Midye Nerede Yenir, Midyeler Taze Mi? mask
Ankara'da Midye Nerede Yenir, Midyeler Taze Mi?
Ankara'da Bu Semtlere Girenler Değil, Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! Tehlikeli Semtler Listesi Yayınlandı, Sonuçlar Şok Edici... mask
Ankara'da Bu Semtlere Girenler Değil, Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! Tehlikeli Semtler Listesi Yayınlandı, Sonuçlar Şok Edici...
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi! mask
Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi!
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi! mask
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020
Ankara'da Koronavirüste Son Fiş de Çekildi! Artık Öyle Şeyler Yaşanacak ki, Bu İlçelerde İkamet Edenlere Çok Büyük Sorumluluk Düşüyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Fiş de Çekildi! Artık Öyle Şeyler Yaşanacak ki, Bu İlçelerde İkamet Edenlere Çok Büyük Sorumluluk Düşüyor!
Kovid-19 tekrar geçirilebilir! mask
Kovid-19 tekrar geçirilebilir!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020
Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı! mask
Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı!
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi? mask
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Ankara'da Kıyamet Kopacak" Alametler Bir Bir Çıkıyor! Geceyken Sabah Yaşandı, Şehrin Dengesi Tamamen... mask
"Ankara'da Kıyamet Kopacak" Alametler Bir Bir Çıkıyor! Geceyken Sabah Yaşandı, Şehrin Dengesi Tamamen...
Demet Akalın'ın Son Halini Görenlerin Eli Ayağı Çözüldü! Kimi Kabus Dedi, Kimi Cennet! Öyle Bir Değişiklik Yaptı ki.... mask
Demet Akalın'ın Son Halini Görenlerin Eli Ayağı Çözüldü! Kimi Kabus Dedi, Kimi Cennet! Öyle Bir Değişiklik Yaptı ki....
E-Devlet Kapısı Üzerinde Trafik Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? mask
E-Devlet Kapısı Üzerinde Trafik Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Milyonlarca Kişi Şoka Girdi, Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Sosyal Medyada Çıkan Kaos, Gerçek Hayata da Sıçradı! mask
"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Milyonlarca Kişi Şoka Girdi, Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Sosyal Medyada Çıkan Kaos, Gerçek Hayata da Sıçradı!
İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır? mask
İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları... mask
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL