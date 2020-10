"Ankara'da Kıyamet Kopacak" Alametler Bir Bir Çıkıyor! Geceyken Sabah Yaşandı, Şehrin Dengesi Tamamen...

Türkiye'nin başkenti Ankara'da sular bir turlu durulmuyor. Hemen hemen her hafta farklı bir olayla gündeme gelen Başkent Ankara; koronavirüste Rekor kırdı, toz fırtınası yaşadı, dün gece saatlerinde bir anlık da olsa sabahı yaşadı vs. vs. Bu ve bunun gibi olayların tamamına göz atıldığında, korkunç sonun yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar!

Ankara'da esrarengiz olaylar silsilesi herkesi korkutmaya devam ediyor! Kıyamet alametlerinin tek tek çıkması, milyonlarca kişinin sosyal medyada bir araya gelmesine sebep oldu! İşte tüm detaylarıyla Ankara'da kıyamet >>