Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları...
Ankara Atasay mağazaları, sevdiklerinizi mutlu etmek isteyen herkesin yanında! Her bütçeye ve tarza göre bulabileceğiniz ürünleri sizlerin en mutlu anlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları...
Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları... Atasay Şıklığın ve zerafetin ortak buluşma noktası olan Atasay, Ankara’nın en merkezi yerinde bulunan ve Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezlerinden ve şehir merkezlerinde sizlerle birlikte!
Yüksek kalitedeki ürünleri müşterileriyle buluşturan Ankara Atasay mağazaları, sevdiklerinizi mutlu etmek isteyen herkesin yanında! Her bütçeye ve tarza göre bulabileceğiniz ürünleri sizlerin en mutlu anlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor.
Kalite ve zarafetinden asla vazgeçemeyenlerin tek adresi olan Atasay, günümüzün trendlerine uygun olarak ürettiği tasarımları ile modern Dünya’nın dokusunu sizlerle buluşturuyor. Aynı zamanda geleneksel tüm ürünleri de rahatça bulabileceğiniz Ankara Atasay mağazaları, kalitesine ve şıklığına özen gösterenlerin ortak noktası olmaya devam ediyor.
Ankara Atasay Mağazası Geniş Ürün Yelpazesi
Ankara Atasay mağazamız, Ankara’nın en seçkin noktalarından birisinde bulunan ve müşterilerine her anlamda yardımcı olan ender firmalardan bir tanesidir. Mağaza üzerinden bulabileceğiniz ürünlerimiz ise şunlardır;
- İnci Yüzük,
- Taşlı Yüzük,
- Tasarım Yüzükleri,
- Tektaş Yüzükler,
- Altın Set,
- Tamtur Yüzük,
- Düğün Set,
- Halhal,
- Pırlanta Setler,
- Renkli Taşlı Pırlantalar,
- Pırlanta Bileklikler,
- Pırlanta Kolyeler,
- Pırlanta Yüzükler,
- Erkek Yüzük,
- Erkek Bileklik,
- Erkek Kol Düğmeleri,
- Çocuk Takı Ürünleri,
Gibi pek çok ürüne ve daha fazla seçeneğe Ankara Atasay mağazalarından rahatlıkla ulaşabilir ve kaliteli ürünlerden her mekanda ışıldamanın derin hazzına varabilirsiniz.
Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları...
ANKAmall
ATLANTİS AVM
Telefon: (312) 256 06 83
Başkent Bulvarı No:224 Atlantis AVM Mağaza No:41 Batıkent
Kentpark Alışveriş Merkezi
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 7. Km No: 164 Kentpark AVM Mağaza No: Z-97A, 06510 Çankaya
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 219 93 78
Forum Ankara Outlet
Adres: FORUM ANKARA Shopping Center Etlik Mahallesi Yozgat Yolu BulvarıNo: 99 G Block Forum Ankara AVM 20/A D:G Blok, 06280 Keçiören
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 578 01 53
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Adres: Oran, Turan Güneş Blv. No:182 D:180, 06450 Çankaya/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 490 02 73
Atasay kuyumculuk Baykan mücevherat
Adres: Kızılay, 06420 Çankaya/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 19:00
Telefon: (0312) 425 96 72
Nata Vega Outlet
Adres: Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi, Nata Vega Avm No:21 D:21, 06480 Mamak
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 554 26 71
Arcadium Alışveriş Merkezi
Adres: ARCADIUM AVM Koru Mah 2432. Cad. Arcadium Alışveriş Merkezi 192/Z-03, 06810 Çankaya
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 241 75 00
ACİTY AVM
Fatih sultan Mehmet Bulvarı istanbul yolu a city avm no 244/7 Macunköy Yenimahalle-Ankara
Telefon: 03123873700
KUZU EFECT AVM
Telefon: 03125110059
Oran mahallesi Turan Güneş Bulvarı Kuzu Efect AVM no: 1B40-A Çankaya/Ankara
ETLİK MERKEZ
Telefon: (312) 322 37 24
Etlik Ticaret Merkezi Kuyumcular Çrş. No: 63/120 Etlik
CEPA AVM
Telefon: (312) 219 79 91
Eskişehir Yolu 7.Km. Mustafa Kemal Mah. 2123.Sok. No:2 Cepa AVM - 1 .Kat Çankaya
22 Eki 2021 - 14:24 Ankara- Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.