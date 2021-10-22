Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları... Atasay Şıklığın ve zerafetin ortak buluşma noktası olan Atasay, Ankara’nın en merkezi yerinde bulunan ve Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezlerinden ve şehir merkezlerinde sizlerle birlikte!

Yüksek kalitedeki ürünleri müşterileriyle buluşturan Ankara Atasay mağazaları, sevdiklerinizi mutlu etmek isteyen herkesin yanında! Her bütçeye ve tarza göre bulabileceğiniz ürünleri sizlerin en mutlu anlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor.

Kalite ve zarafetinden asla vazgeçemeyenlerin tek adresi olan Atasay, günümüzün trendlerine uygun olarak ürettiği tasarımları ile modern Dünya’nın dokusunu sizlerle buluşturuyor. Aynı zamanda geleneksel tüm ürünleri de rahatça bulabileceğiniz Ankara Atasay mağazaları, kalitesine ve şıklığına özen gösterenlerin ortak noktası olmaya devam ediyor.

Ankara Atasay Mağazası Geniş Ürün Yelpazesi

Ankara Atasay mağazamız, Ankara’nın en seçkin noktalarından birisinde bulunan ve müşterilerine her anlamda yardımcı olan ender firmalardan bir tanesidir. Mağaza üzerinden bulabileceğiniz ürünlerimiz ise şunlardır;

İnci Yüzük,

Taşlı Yüzük,

Tasarım Yüzükleri,

Tektaş Yüzükler,

Altın Set,

Tamtur Yüzük,

Düğün Set,

Halhal,

Pırlanta Setler,

Renkli Taşlı Pırlantalar,

Pırlanta Bileklikler,

Pırlanta Kolyeler,

Pırlanta Yüzükler,

Erkek Yüzük,

Erkek Bileklik,

Erkek Kol Düğmeleri,

Çocuk Takı Ürünleri,

Gibi pek çok ürüne ve daha fazla seçeneğe Ankara Atasay mağazalarından rahatlıkla ulaşabilir ve kaliteli ürünlerden her mekanda ışıldamanın derin hazzına varabilirsiniz.

Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları...

ANKAmall

ATLANTİS AVM

Telefon: (312) 256 06 83

Başkent Bulvarı No:224 Atlantis AVM Mağaza No:41 Batıkent

Kentpark Alışveriş Merkezi

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 7. Km No: 164 Kentpark AVM Mağaza No: Z-97A, 06510 Çankaya

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 219 93 78

Forum Ankara Outlet

Adres: FORUM ANKARA Shopping Center Etlik Mahallesi Yozgat Yolu BulvarıNo: 99 G Block Forum Ankara AVM 20/A D:G Blok, 06280 Keçiören

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 578 01 53

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Adres: Oran, Turan Güneş Blv. No:182 D:180, 06450 Çankaya/Ankara

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 490 02 73

Atasay kuyumculuk Baykan mücevherat

Adres: Kızılay, 06420 Çankaya/Ankara

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 19:00

Telefon: (0312) 425 96 72

Nata Vega Outlet

Adres: Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi, Nata Vega Avm No:21 D:21, 06480 Mamak

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 554 26 71

Arcadium Alışveriş Merkezi

Adres: ARCADIUM AVM Koru Mah 2432. Cad. Arcadium Alışveriş Merkezi 192/Z-03, 06810 Çankaya

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 241 75 00

ACİTY AVM

Fatih sultan Mehmet Bulvarı istanbul yolu a city avm no 244/7 Macunköy Yenimahalle-Ankara

Telefon: 03123873700

KUZU EFECT AVM

Telefon: 03125110059

Oran mahallesi Turan Güneş Bulvarı Kuzu Efect AVM no: 1B40-A Çankaya/Ankara

ETLİK MERKEZ

Telefon: (312) 322 37 24

Etlik Ticaret Merkezi Kuyumcular Çrş. No: 63/120 Etlik

CEPA AVM

Telefon: (312) 219 79 91

Eskişehir Yolu 7.Km. Mustafa Kemal Mah. 2123.Sok. No:2 Cepa AVM - 1 .Kat Çankaya