Burak Özçivit Artık Bıktı! Öyle İtiraflar Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Bu Kez de Soğuk - Sıcak Durumları...
Kuruluş Osman dizinin başrol oyuncusu olan Burak Özçivit öyle bir isyan etti ki… Sette yaşamış olduğu sorunları dile getiren Burak Özçivit, artık bu olaylar karşısında donduğunu belirtti. Kuruluş Osman dizisinde yüksek performansı ile izleyenlerin kanlarını donduran sahnelerde yer alan Burak Özçivit, Osman karakterine hayat veriyor. İkinci sezonda ise performansını artıran Burak Özçivit adeta seyirciyi büyülüyor. İşte o açıklamaları ile ilgili tüm detaylar…
Başarılı oyuncu ise ünlü giyim markası olan Altınyıldız’ın yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Altınyıldız’ın düzenlemiş olduğu soru cevap videosunda ise hem samimi hem de sempatik açıklamalarda bulunmuştu. Birden farklı soruya içten cevaplar veren Burak Özçivit bu keyifli anları ise sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Hesabında paylaşılan bu videoya ise binlerce yorum ve beğeni gelmişti. Özellikle bir cevabı ise sosyal medyada büyük alkış toplamasına neden olmuştu. “Başarı Nedir?” sorusuna ise Başarının insanı en iyi motive eden etkenlerden biri olduğunu açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.