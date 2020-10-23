Burak Özçivit Artık Bıktı! Öyle İtiraflar Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Bu Kez de Soğuk - Sıcak Durumları...

Başarılı oyuncu ise ünlü giyim markası olan Altınyıldız’ın yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Altınyıldız’ın düzenlemiş olduğu soru cevap videosunda ise hem samimi hem de sempatik açıklamalarda bulunmuştu. Birden farklı soruya içten cevaplar veren Burak Özçivit bu keyifli anları ise sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Hesabında paylaşılan bu videoya ise binlerce yorum ve beğeni gelmişti. Özellikle bir cevabı ise sosyal medyada büyük alkış toplamasına neden olmuştu. “Başarı Nedir?” sorusuna ise Başarının insanı en iyi motive eden etkenlerden biri olduğunu açıkladı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>