Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ezildi! O Dizi Yayına Girdi, Kasırga Dalgası Gibi Etkisini Gösterdi, EDHO Düşme Hattında...

20 Ekim tarihine ilişkin reyting sonuçları ise dizi severleri bir hayli şaşırttı. TRT1 ekranlarında yayın hayatına ilk başladığında bile büyük bir ilgi ile izlenmeye devam eden Masumlar Apartmanı başarısını gerek oyuncu kadrosundan gerekse psikolojik hikayesinden alıyor. Diğer dizilerden ayrılan en büyük yanı ise farklı bir senaryoya sahip olması.

Masumlar Apartmanı dizisinin reyting düzeyi ise 10 – 15 oranlarında. Bu oranlar ise diğer diziler tarafından kıskanılıyor. Masumlar Apartmanı dizisi tüm kategorilerde yine birinci olmayı başardı. Salı akşamlarının rekortmen dizisi ise rakibinin arkasında kalıyor fakat yükselişini her geçen bölümde bir tık daha artırıyor. ATV ekranlarının gerilim dolu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ise hem oyuncu değişiklikleri hem de hikaye değişiklikleri devam ediyor.



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