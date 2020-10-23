Kalk Gidelim Hayranlarına Çok Kötü Haber! Dizide Büyük Sorun Yaşandı ve Kökten Değiştirildi, Artık Asla Olmayacak!
TRT1 ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen dizisi olan Kalk Gidelim eğlenceli ve sempatik anlatımı ile sevenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Fakat dizi önceki hafta yeni bir dizinin TRT1 ekranlarında başlamasından dolayı günü değişmişti. Gönül Dağı isimli dizinin yeni bölümü ise binlerce kişi tarafından beğenilmişti. Her ne kadar Kalk Gidelim dizisinin günün değişmesine tepki gösteren seyirci olsa bile Gönül Dağı dizisini beğenenlerin sayısı ise giderek artmıştı. İşte tüm detaylar…
Perşembe akşamları yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin gününün değişmesiyle reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bunun yanında ise ciddi bir seyirci kaybı da arkasından gelmişti. 125. Bölümünü ise sevenleri ile Perşembe günü buluşturmaya devam edecek. 22 Ekim günü yayınlanacak olan dizi ise TRT1 ekranlarından sevenleri ile buluşacak.
Kalk Gidelim sevenleri ise yeni gününü çok beğenmiş olarak karşımıza çıkarken bir kısım ise rakip dizileri izlediği için Kalk Gidelim dizisinin kendi gününde kalmasını diliyor. Fakat artık Kalk Gidelim dizisi yeni günü ile sevenleri ile buluşacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.