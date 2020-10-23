Kalk Gidelim Hayranlarına Çok Kötü Haber! Dizide Büyük Sorun Yaşandı ve Kökten Değiştirildi, Artık Asla Olmayacak!

Perşembe akşamları yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin gününün değişmesiyle reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bunun yanında ise ciddi bir seyirci kaybı da arkasından gelmişti. 125. Bölümünü ise sevenleri ile Perşembe günü buluşturmaya devam edecek. 22 Ekim günü yayınlanacak olan dizi ise TRT1 ekranlarından sevenleri ile buluşacak.

Kalk Gidelim sevenleri ise yeni gününü çok beğenmiş olarak karşımıza çıkarken bir kısım ise rakip dizileri izlediği için Kalk Gidelim dizisinin kendi gününde kalmasını diliyor. Fakat artık Kalk Gidelim dizisi yeni günü ile sevenleri ile buluşacak.



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